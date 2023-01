Unternehmertag 2021 Arbeitgeber in NRW warnen vor Rot-Grün-Rot

Düsseldorf – Die NRW-Unternehmerverbände haben der schwarz-gelben Landesregierung bescheinigt, im Land viel in die richtige Richtung bewegt zu haben. „Die Grundstimmung für Innovationen und Investitionen ist klar besser geworden, Nordrhein-Westfalen steht im Bundesvergleich wirtschaftspolitisch eindeutig besser da als im Jahr 2017“, sagte NRW-Arbeitgeberpräsident, Arndt Kirchhoff, am Mittwoch auf dem Unternehmertag in Düsseldorf.

Lob für schwarz-gelb in NRW

Mit ihrer gründer- und innovationsfreundlichen Agenda habe die Landesregierung wichtige Signale für den Aufholprozess gesetzt und dank des Verkehrsministers sei „endlich wieder entschlossen an der Sanierung und am Ausbau der Infrastruktur gearbeitet worden“. Allerdings müsse der zuletzt durch die Corona-Pandemie gebremste Erneuerungsprozess im Land nun wieder deutlich mehr Tempo aufnehmen. Kirchhoff machte keinen Hehl aus seiner Haltung zu einer möglichen links-dominierten Bundesregierung: „Eine einseitige rot-grün-rote Regierungs-Agenda jedenfalls wird Investitionen massiv abschrecken und ist daher brandgefährlich für den Wirtschaftsstandort Deutschland“, so Kirchhoff. Höhere Steuern und Abgaben, Umverteilung und Verbote drohten Unternehmen und Arbeitsplätze aus dem Land zu vertreiben.

Die Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen (Unternehmer NRW) ist der Zusammenschluss von 129 Verbänden mit 80.000 Betrieben und drei Millionen Beschäftigten. Der Verband ist Mitglied der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und vertritt die Interessen des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) als dessen Landesvertretung.