Ab Sonntag, dem 25. Oktober gilt am Flughafen Köln/Bonn der Winterflugplan 2026/2027. 20 Airlines steuern in den kommenden Monaten 80 Ziele in 30 Ländern an, wie der Airport am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Das sind deutlich mehr als im vorigen Winterflugplan, wo noch 71 Ziele angeflogen wurden. Die größte Auswahl an Destinationen gibt es in der Türkei und Spanien mit jeweils zehn Zielen, Großbritannien folgt dahinter mit neun Zielen.

Ein komplett neues Ziel ab Köln/Bonn ist Luxor in Ägypten. Air Cairo verbindet das Rheinland einmal wöchentlich mit der Stadt am Nil. Luxor zählt mit seinen Tempelanlagen und dem Tal der Könige zu den bedeutendsten Kulturreisezielen des Landes. Das Angebot von Air Cairo ab Köln/Bonn ist laut dem Flughafen das umfangreichste der Airline in Deutschland. Neben Luxor gehören auch Flüge nach Kairo, Hurghada und Marsa Alam dazu. Erweitert wird das Ägypten-Angebot durch Nesma Airlines: Die ägyptische Fluggesellschaft fliegt nun auch im Winter zweimal wöchentlich nach Hurghada.

Erster Winterflug ins Skigebiet

Einige weitere bekannte Ziele aus dem Sommer sind künftig auch in der kalten Jahreszeit erreichbar: Eurowings fliegt in den kommenden Monaten weiter nach Pristina, Hauptstadt des Kosovo. Die Strecke wird einmal wöchentlich bedient. Außerdem steuert die Airline künftig auch im Winter Klagenfurt in Österreich an. Die Verbindung, die bislang nur im Sommerflugplan angeboten wurde, wird in den Winterflugplan übernommen und zweimal pro Woche bedient.

Wizz Air bietet Flüge nach Podgorica, die Hauptstadt Montenegros, nun auch im Winter zweimal pro Woche an. Ebenfalls weitergeführt wird die Verbindung von Ryanair nach Agadir. Die Stadt an der marokkanischen Atlantikküste wird zweimal wöchentlich angeflogen und stellt gerade in den kälteren Monaten ein beliebtes Ziel für Reisende dar. Ryanair nimmt zudem Tirana neu in ihr Streckennetz auf. Bis zu fünf wöchentliche Flüge bringen Reisende in die albanische Hauptstadt.

Die in Köln ansässige Mini-Fluggesellschaft Leav bringt Fluggäste auch im Winterhalbjahr direkt von Köln/Bonn nach Syrien. Hinzu kommt ab dem 5. Dezember zudem die Strecke in die syrische Hauptstadt Damaskus. Sie wird künftig einmal pro Woche samstags angeflogen. Leav hat insgesamt drei Flugzeuge, die alle in Köln/Bonn stationiert sind.

Von Düsseldorf nonstop nach Curacao

Für das Geschenke-Shopping zu Weihnachten oder einen Städtetrip bietet der neue Winterflugplan ebenfalls viele Möglichkeiten. So fliegt British Airways in der Vorweihnachtszeit von Köln/Bonn nach London-Heathrow. Die Flüge werden vom 23. November bis zum 28. Dezember fünfmal pro Woche bedient. Zudem kehrt die britische Fluggesellschaft Jet2.com in der Adventszeit nach Köln/Bonn zurück und fliegt ab dem 26. November bis zur vier Mal wöchentlich nach London-Gatwick und zweimal wöchentlich nach Bristol.

Der Flughafen Düsseldorf bekommt eine neue direkte Verbindung in die Karibik: Corendon Airlines nimmt im Winterflugplan 2026/2027 erstmals Langstreckenflüge ab Deutschland auf und verbindet den Düsseldorfer Airport ab dem 14. Dezember 2026 nonstop mit Curaçao. Dreimal pro Woche geht es dann in rund neuneinhalb Stunden auf die südkaribische Insel, wie der Airport mitteilte.

Frankfurt mit weniger Flugangebot

Im Winter verbinden 57 Fluggesellschaften Düsseldorf mit 136 Zielen in 46 Ländern. Die größte Auswahl gibt es in die Türkei mit 20 Destinationen. Spanien folgt mit 16 Zielen, Italien mit zehn. Mehrere Verbindungen aus dem Sommer werden in den Wintermonaten fortgeführt. Eurowings fliegt unter anderem weiter nach Madrid, Tallinn und Tunis sowie nach Mailand-Linate.

Kalamata steht noch bis in den November im Flugplan. Während der sanierungsbedingten Schließung des Flughafens Neapel steuert Eurowings im November zudem dreimal pro Woche Salerno an. Freebird Airlines Europe setzt die im September gestartete Verbindung nach Assuan fort, Royal Air Maroc bietet Nador erstmals auch während der Wintersaison ab Düsseldorf an.

Ende November kehrt Air Europa nach Düsseldorf zurück, nachdem die spanische Fluggesellschaft ihren Betrieb am Standort während der Corona-Pandemie eingestellt hatte. Ab dem 30. November verbindet sie die NRW-Landeshauptstadt wieder zweimal täglich mit Madrid. Über ihr Drehkreuz bietet Air Europa zahlreiche Anschlüsse nach Lateinamerika.

Am Frankfurter Flughafen finden Passagiere im neuen Winterflugplan anders als in Köln/Bonn ein geringeres Flugangebot als vor einem Jahr. Laut der Betreibergesellschaft Fraport starten am größten deutschen Drehkreuz 80 Airlines zu 231 Zielen in 92 Ländern. Vor einem Jahr waren es zum Auftakt des Winterflugplans noch 244 Ziele in 96 Ländern sowie eine Gesellschaft mehr. Im Jahresvergleich sinkt zudem die Zahl der wöchentlich angebotenen Sitzplätze um 30.000 auf 680.000. Geplant sind pro Woche noch 3400 Abflüge nach 3700 Starts vor einem Jahr.

Neu sind unter anderem Lufthansa-Flüge zu Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur sowie die aus dem Sommer fortgeführten Condor-Flüge nach London und Abu Dhabi in Kooperation mit der arabischen Etihad. Air Arabia kommt als neue Fluggesellschaft an den Frankfurter Flughafen. Sie fliegt ab dem 15. Dezember täglich nach Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten.