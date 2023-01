Auch im Frühjahr sind Wiesen und Bäume morgens oft noch von Raureif bedeckt. Dann hat das Wandern einen ganz besonderen Reiz. Bei klarer Luft schweift der Blick in die Ferne und im Wald herrscht eine erholsame Stille. Wenn dann die Sonnenstrahlen die Landschaft erwärmen, das erste Grün sichtbar ist und die Vögel zwitschern, freuen wir uns über den Frühling und das Wiederaufleben der Natur. (cme)

Dossier zum Herunterladen und Ausdrucken:

In NRW stehen uns laut Tourismusverband über 50.000 Kilometer Wanderwegenetz zur Verfügung. Davon führen so einige Strecken quer durch das Bergische Wanderland oder die Eifel, wo es im Winter besonders märchenhaft aussieht, wenn die ersten Schneeflocken liegen bleiben. In der Adventszeit - zwischen Rummel und Geschenkeschlacht – sollten wir einfach mal häufiger die Sinne spazieren führen.



Wo es hingehen soll, das verraten unsere Wanderexperten: Guido Wagner und Michael Hedrich, Autoren unserer beliebten Serie „Wandertag“, die mit über 200 Folgen regelmäßig im Magazin zu lesen ist, haben sechs besonders schöne Winterwanderungen für Sie zusammengestellt, die wir nun in einem kleinen Sonderheft für Sie zum Herunterladen oder zum Ausdrucken anbieten.

Buchtipp: Drei Bände „Wandertag“

3 Bände "Wandertag" gibt es mittlerweile im Shop und im Handel. Copyright: Guido Wagner

Außerdem: 60 ausgewählte Lieblingstouren haben die beiden Wanderfreunde längst in insgesamt drei Büchern zusammengestellt. Da sich alle drei „Wandertag“- Bände sehr großer Beliebtheit erfreuen, sind die ersten beiden Teile nochmals nachgedruckt worden, alle drei Bände sind wieder im Shop erhältlich oder im Buchhandel. Vorteilspreis für Abonnenten: 12,50 Euro, Normalpreis: 15 Euro. (rei)

