Kaum ein Getränk steht derzeit so sehr für Sommer, Sonne und italienisches Lebensgefühl wie der Aperol Spritz. Was einst vor allem aus dem Urlaub bekannt war, gehört längst auch in Köln zum festen Bestandteil der Aperitivo-Kultur.

Aperol Spritz in Köln

Ob zum Feierabend, vor dem Abendessen oder bei einem langen Sommerabend mit Freunden: Diese elf Orte bieten die passende Atmosphäre für ein Glas mit Prosecco, Aperol, Eis und Orangenscheibe.

Es gibt natürlich noch viel mehr Orte, an denen man einen leckeren Aperol genießen kann. Weitere Vorschläge nehmen wir gerne unter dieser Mailadresse ksta-community@kstamedien.de an. Wie gewohnt erhebt diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit, noch handelt es sich um ein Ranking.

Aperol Spritzeria by Deli Sülz

Aperol trinkende junge Leute vorm Deli Sülz. (Archivbild) Copyright: Susanne Hengesbach

Wer den Klassiker besonders konsequent zelebrieren möchte, ist in der Aperol Spritzeria richtig. Wie der Name schon verrät, dreht sich hier alles um den beliebten Aperitif: Neben dem klassischen Aperol Spritz stehen auch weitere Spritz-Varianten auf der Karte. Die Mischung aus italienischem Bar-Gefühl und entspannter Atmosphäre macht den Ort zu einer passenden Adresse für einen sommerlichen Drink.

Adresse: Gottesweg 135, 50939 Köln

Alvinha

Die Terrasse der Alvinha Wein- und Kaffeebar. Copyright: Martina Goyert

Die Alvinha Wein- und Kaffeebar verbindet Café, Weinbar und mediterranes Lebensgefühl. Hier passt ein Aperol Spritz besonders gut zum entspannten Feierabend oder einem langen Abend auf der schönen Terrasse im Hof. Neben Getränken gibt es auch kleine Speisen, die gut zur Aperitivo-Idee passen.

Adresse: Kurfürstenstraße 1, 50678 Köln

Caffè Bar Alfredo

Alfredo Caffe und Bar in der Innenstadt. Copyright: Laura Klemens

Die Caffè Bar Alfredo auf der Breite Straße bringt italienisches Lebensgefühl in die Kölner Innenstadt. Nicht ohne Grund trägt der Laden auf Instagram auch den Zusatz „Spritzeria“. Die orangefarbene Gestaltung passt perfekt zum Kultgetränk. Zwischen Espresso, italienischen Spezialitäten und dem Treiben der Einkaufsstraße lässt sich hier entspannt ein Aperol Spritz genießen. Freitags ist sogar offizieller Aperol-Tag.

Adresse: Breite Straße 80–90, 50667 Köln

i Rezept für Aperol Spritz Der klassische Aperol Spritz gelingt nach der 3-2-1-Regel: drei Teile Prosecco, zwei Teile Aperol und ein Teil Sodawasser. Zutaten für ein Glas: 9 cl gut gekühlter Prosecco, 6 cl Aperol, 3 cl Sodawasser mit Kohlensäure, Eiswürfel, 1 Orangenscheibe (am besten Bio) Zubereitung: Eiswürfel in ein Weinglas füllen. Den kalten Prosecco hineingießen, dann den Aperol dazugeben und mit Sodawasser auffüllen. Zum Schluss eine Orangenscheibe ins Glas geben und den Aperol Spritz einmal vorsichtig umrühren – so bleibt die Kohlensäure erhalten.

L’Assaggio da Rocco

Das L'Assaggio da Rocco bietet Leckeres aus Italien. (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Bei L’Assaggio da Rocco steht italienischer Genuss im Mittelpunkt. Tagsüber gibt es frisch belegte Focaccia, hausgemachte Spezialitäten und kleine Snacks, am Abend wechselt das Konzept zum klassischen Aperitivo. Dann kommen italienische Tapas, Antipasti sowie Käse- und Aufschnittplatten zum Teilen auf den Tisch – dazu passt ein Aperol Spritz oder ein anderer italienischer Aperitif besonders gut.

Adresse: Zugweg 1, 50677 Köln

Otto Cannoli

In der Bar Canolli kann man auch draußen sitzen. (Archivbild) Copyright: Dirk Borm

Im Otto Cannoli in Neuehrenfeld beginnt der Tag mit Kaffee und Kuchen, am frühen Abend wechselt das Konzept zum italienischen Aperitivo. Dann werden kleine Snacks, Panini, Oliven und Spritz-Getränke serviert – darunter auch Aperol Spritz mit Prosecco vom Fass, eine Besonderheit, die es in Köln nur selten gibt. Mit seinen pastellfarbenen Wänden und den Außenplätzen gegenüber dem Spielplatz versprüht das Café dabei fast ein wenig Urlaubsgefühl.

Adresse: Schadowstraße 55, 50823 Köln

Crevette Rosé

Das Restaurant Crevette Rosé mit Terrasse in Ehrenfeld. Copyright: Martina Goyert

Die Crevette Rosé bringt ein bisschen französisches Bar-Gefühl nach Ehrenfeld. Zwischen Wein, kleinen Gerichten und Aperitif-Drinks lässt sich hier ein sommerlicher Abend verbringen. Wer nicht nur den klassischen Aperol Spritz möchte, findet auch andere Spritz-Varianten. Im Frühling 2026 hat sich Restaurantkritiker Carsten Henn hier umgeschaut und war sehr begeistert.

Adresse: Venloer Straße 437, 50825 Köln

Bacchus

Das Bacchus am Rathenauplatz hat eine lauschige Außengastronomie. Copyright: Laura Klemens

Seit dem Betreiberwechsel hat die traditionsreiche Weinstube am Rathenauplatz einen frischen Anstrich bekommen, ohne ihren gemütlichen Charakter zu verlieren. Neben dem klassischen Aperol Spritz stehen heute auch Cynar Spritz, Campari Spritz, Sarti Spritz oder der hauseigene Bacchus Spritz mit Weinbergpfirsichlikör auf der Karte. Ob am langen Tresen, in der Gaststube oder auf der Terrasse – hier trifft Weinstuben-Charme auf moderne Aperitivo-Kultur.

Adresse: Rathenauplatz 17, 50674 Köln

Jim & June

Die Terrasse vom Jim und June ist ein schöner Platz zum Verweilen. Copyright: Laura Klemens

Das Jim & June verbindet Bar und Restaurant und ist ein beliebter Treffpunkt für Abende mit Freunden im Kwartier Latäng. Neben Cocktails und Drinks passt auch ein Aperol Spritz gut zum Konzept – besonders, wenn man den Abend mit kleinen Speisen und Gesprächen auf einer netten Terrasse ausklingen lassen möchte.

Adresse: Meister-Gerhard-Straße 35, 50674 Köln

Poller Fischerhaus

Ein Spritz im Poller Fischerhaus. (Archivbild) Copyright: Eva Reik

Mit Blick auf den Rhein und viel Außenfläche bietet das Poller Fischerhaus eine besonders schöne Kulisse für einen Sommerdrink in Köln. Hier auf der Schäl Sick lässt sich der Aperol Spritz mit Ausblick und entspannter Biergarten-Atmosphäre genießen – weit weg vom Trubel der Innenstadt.

Adresse: Weidenweg 46, 51105 Köln

Fährhaus Rodenkirchen

Im Fährhaus kann man überdacht draußen sitzen. Copyright: Sandra Milden

Das Fährhaus in Rodenkirchen punktet mit seiner Lage direkt am Rhein. Besonders an warmen Tagen ist die Terrasse ein beliebter Platz, um bei einem Getränk den Blick aufs Wasser schweifen zu lassen. Seit dem Frühling weht hier durch einen neuen Betreiber ein italienischer Wind - mit Pizza, Pasta und Aperol Spritz. Der passt hier perfekt zum sommerlichen Ausflug.

Adresse: Steinstraße 1, 50996 Köln

Kleine Freiheit

Hinter der Kleinen Freiheit steckt das Team des Brauhauses Moselstübchen – entsprechend vegan und kreativ fällt auch das Angebot aus. Neben hausgemachten Kuchen gibt es gefüllte Brottaschen, Salate und weitere kleine Snacks, die gut zu einem Aperitif passen. Mit ihren Außenplätzen und der entspannten Atmosphäre hat sich die Kleine Freiheit zu einem beliebten Treffpunkt im Veedel entwickelt – ideal für einen Aperol Spritz am Feierabend oder einen sommerlichen Abend mit Freunden.

Adresse: Luxemburger Straße 156, 50937 Köln