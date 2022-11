Köln – In Köln vollzieht sich der Wandel nicht ganz so schnell wie in Berlin, aber dennoch: Die Kölner Gastro-Szene greift Trends auf, verändert sich. Hier schließt ein Laden, dort wird ein neues Konzept entwickelt. Selbst jetzt in Corona-Zeiten entstehen neue Restaurants und Cafés, das Angebot wird bunter, auch wenn es zusätzlich zu einigen bedauernswerten Schließungen kommt. Den Durchblick kann man dabei kaum behalten. Auch diese Liste ist längst nicht vollständig.

Trotzdem haben wir eine Aufzählung erstellt, mit Restaurants und Cafés, die uns aufgefallen sind. Was hat eröffnet, was kommt noch? Wir stellen hier einige neue Adressen vor. Weiter unten finden Sie auch noch Restaurants oder Cafés, die noch in der Planung stecken.

** Wir möchten darauf hinweisen, dass wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus kurzzeitige Schließungen möglich sind. Bitte achten Sie im eigenen Interesse auf die aktuellen Empfehlungen der Gesundheitsbehörden, hinsichtlich der Besuche von Restaurants und Cafés, sowie von öffentlichen Räumen. Beachten Sie außerdem auch die Regeln der Betriebe vor Ort. **

Sürther Bootshaus

Die Pächter Jörg Blöck und Uschi Seigner im neuen, hellen Bootshaus. Copyright: Stefan Worring

Das Sürther Bootshaus ist nach einer 23-monatigen Komplettsanierung kaum wiederzuerkennen. Am 10. September konnte der Betrieb wieder öffnen. Als Achim Pesch und seine Frau Birgit Diemon das Bootshaus im Jahr 2018 kauften, konnten sie noch nicht ahnen, dass die Modernisierung so lange dauern würde. Die Hintergründe dazu lesen Sie hier. Die Pächter, die vorher das Landhaus Alt Weiß betrieben, setzen auf ein regionales, saisonales und mediterranes kulinarisches Konzept. Rund 15 Gerichte sind im Angebot. Dazu kommen Besonderheiten wie der Reibekuchen-Montag oder Schnitzel-Donnerstag. Auch Gänseessen und winterliche Spezialitäten soll es in den kalten Monaten für die Gäste geben.

Sürther Leinpfad, 50999 Köln, 02236 69703

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 12 bis 23 Uhr, Küche 12 bis 14.30 Uhr und 17.30 bi 21.30 Uhr, Kaffeezeit 14.30 bis 17 Uhr

www.suertherbootshaus.de

Deli Sülz

Auszeichnung für das Team vom Deli Sülz: Nicole Lutmann mit Colin (v.l.), Raimund und Dylan Stuka. Copyright: Rakoczy

Der Umbau des „Petite France“, das wiederum zuvor als das Berrenrather in Sülz bekannt war, ist abgeschlossen. .Eigentlich war die Eröffnung für den Sommermonat Juli geplant, doch Corona verzögerte dieses Vorhaben. Nun, Ende des Sommers ist die Renovierung abgeschlossen. Die Lokalität erstrahlt in neuem, hippen New Yorker Deli-Style. Vegetarische Bowls und Stullen sollen als schneller Mittagssnack dienen. Ab 17 Uhr wird geswitcht auf Tisch-Service. Dann soll es laut Beitreiber-Familie Gerichte, die Richtung Tapas tendieren und Hauptspeisen mit Beilagen-Optionen geben. Ein großer Außenbereich soll den Sülzern die Sommertage versüßen

Berrenrather Str. 221, 50937 Köln

Öffnungszeiten: Mo-Do 8-22 Uhr, am Wochenende 10-23 Uhr

www.deli-suelz.de

Mit KStAPLUS erfahren Sie hier mehr über das Deli Sülz.

Alte Wäscherei

Berndt Berger und Ana Christina de Souza Lunes in ihrem Café „Alte Wäscherei“. Copyright: Beckmann

In Köln-Zollstock hat ein neues Café eröffnet: In der Alten Wäscherei am Höninger Weg gibt es nun Kaffee, Cheesecake und Rüblikuchen. Ziel der beiden Gastronomen ist es, diejenigen, die bisher für einen Kaffee in die Stadt fuhren, in Zollstock zu halten. Die Eröffnungstage laufen gut. Die Intention der Gastronomen war, den Zollstockern ein zweites Wohnzimmer zu bieten: „Wir wollen die Leute, die für einen Kaffee in die Stadt flüchten, hier in Zollstock halten“, sagt der 53-jährige Berndt Berger. Neben Kaffee gibt es hier dank Gastronomin Ana Christina de Souza Lunes auch leckere Pastel de Nata, eine portugiesische Spezialität.

Höninger Weg 218 b, 50969 Köln

Öffnungszeiten: Montags bis freitags 9 bis 19 Uhr; samstags und sonntags 10 bis 20 Uhr

altewschereicafe-znb.de

Mehr Informationen gibt es hier mit KStAPLUS.

Biergarten vom Johann Schäfer

Im neuen Biergarten in der Südstadt gibt es Bier, Kaffee und kleine Snacks. Copyright: Laura Klemens

Mit dem Biergarten vom Brauhaus Johann Schäfer wird dem Südzipfel des Rheinauhafens wieder gastronomisches Leben eingehaucht. Seit dem 3. Juli ist es nun eine Anlaufstation für die vielen Spaziergänger, Fahrradfahrer, Skater aus dem Skatepark oder Sportler vom Beachvolleyballplatz gleich nebenan, die hier am Rhein eh schon für geselliges Treiben sorgen. Der Biergarten soll die Kölner auf lange Sicht mit frischem Bier und Brauhaus-Kleinigkeiten versorgen. Es soll neben Bier aber auch Kaffee von der Heilandt Kaffeemanufaktur geben. Wer hungrig ist, kann sich auf Bratwurst vom Brennwagen, typische Johann-Schäfer-Pommes oder kleine Salate freuen.

Agrippinawerft 30, 50678 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag ab 16 Uhr, Samstag und Sonntag ab 12 Uhr (wetterbedingt)

www.johann-schaefer.de

Mehr Informationen mit KStAPLUS.

Café de Provence

Seit Anfang des Sommers ist im Kölner Stadtteil Nippes ein kleines bisschen Provence zu finden. Fast wie Urlaub fühlt es sich an, wenn man hier auf der Terrasse sitzt, dem Geplätscher des Brunnens lauscht und dabei eine gute Tasse Kaffee schlürft. Dazu kann man sich an Tartelettes, Eclaires oder Quiche gütlich tun. Wer sich kurz nach Italien versetzen lassen möchte, bekommt aber auch ein Panini. Oder einen Eisbecher. Verschiedene Kaffeesorten kann man auch gleich kaufen und mit nach Hause nehmen. Außerdem finden hier manchmal Kaffee-Veranstaltungen statt. Ab September macht das Café erst einmal nur noch am Wochenende auf.

Mauenheimerstr. 129, 50733 Köln

Öffnungszeiten derzeit: Freitag 13 bis 18 Uhr, Samstag 11 bis 18 Uhr

Auf Facebook zeigen.

Pastawerkstatt

Leckere, handgemachte Pasta gibt es bei der Pastawerkstatt, als Gericht oder zum Kaufen. Copyright: Laura Klemens

Am grünen Kreisverkehr, besser bekannt als „Bananeninsel“ in der Südstadt ist schon vor langer Zeit die Kette „Domino's Pizza" ausgezogen. Ein Schild an der Tür des Ladenlokals versprach schon im Frühjahr 2020: Die „Pastawerkstatt" möchte einziehen. Im Sommer war es dann so weit. Die Betreiber haben ein namensgleiches Geschäft in Rodenkirchen, dort gibt es die selbstgemachte Pasta allerdings nur zu kaufen. Hier in der Südstadt wird man auch verköstigt. Ohne Chichi gibt es einfach leckere, handgemachte Pasta an Tischen mit rot-weiß-karierten Tischdecken.

Pastawerkstatt, Bonner Straße 46, 50677 Köln

Öffnungszeiten: täglich 11 bis 20 Uhr. Sonntags Ruhetag.

Sie können mit KStAPLUS mehr über die Pastawerkstatt lesen.

Variato Café

Das Café auf der Severinstraße. Copyright: Laura Klemens

Das Variato Café soll satte 260 Quadratmetern umfassen. Draußensitzen kann man auch. Seit dem Sommer hat das Café auf der Severinstraße in Köln geöffnet. Am 3. und 4. Juli wurde Eröffnung gefeiert. Seit dem 11. Mai konnte man auf Instagram ein „Coming Soon“ Bild sehen. Freuen kann man sich auf Kaffee, Desserts, Frühstück, Bowls, Smoothies und mehr. Auch Catering wird angeboten.

Severinstraße 132 - 134, 50678 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 9 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag 10 bis 22 Uhr, Sonntag und feiertags 10 bis 20 Uhr

Auf Instagram anschauen.

Sattgrün

Fürs Foto ohne Mundschutz: Peter Zodrow in seiner neuen Sattgrün-Filiale am Neumarkt Copyright: Stefan Worring

Gegenüber der Apostelnkirche am Neumarkt hat in der ehemaligen Nordsee-Filiale ein weiteres Sattgrün-Restaurant eröffnet. Auf dem Buffet stehen neben einigen Suppen und Salaten bis zu 20 vegane Gerichte. Betreiber Peter Zodrow glaubt, dass nach jedem Skandel weniger Leute Fleisch essen wollen. Missionieren will er allerdings niemanden. Es gibt 60 Plätze innen und 30 auf der Terrasse zur Straße hin.

Sattgrün, Apostelnstraße 2, 50667 Köln, 0221/27106998

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 12 bis 23 Uhr

www.sattgruen.com

Mehr über das Sattgrün lesen Sie mit KStAPLUS.

Yun Asian Fusion Kitchen

Neues Konzept am Ubierring. Copyright: Laura Klemens

Wo noch im Sommer 2018 das Gangnam Barbecue am gleichen Ort am Ubierring eröffnete, steht nun ein neues Schild an der Tür. In der Corona-Zeit ist an Korean Barbecue und Selbstkochen am Tisch nicht zu denken, daher musste ein neues Konzept her. Die Gastgeberin bleibt die Gleiche und hat nun Gerichte aus allen Ecken Asiens in Petto. Außerdem gibt es selbstgemachte Getränke wie Pomelo Eistee.

YUN Asian Fusion Kitchen, Ubierring 15, 50678 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 12 bis 22 Uhr

www.yunfusion.com

Bisù

Koch Dario Giaquinta inmitten der Einrichtung des Lokals, die von verschiedenen Flohmärkten stammt. Copyright: Peter Rakoczy

Anstelle einer klassischen Gerichte-Abfolge in zwei, drei oder mehreren Gängen lauter Kleinigkeiten anzubieten, ist zwar kein wirklich neues Konzept, jedoch eines, das in der traditionellen italienischen Gastronomie noch immer eine Rarität darstellt. Dazu noch viele vegetarische Gerichte, und schon hat man ein modernes Restaurant, das zum Lieblings-Italiener werden könnte. Zudem sitzt man hier gemütlich auf Möbeln, die auf Flohmärkten zusammengesucht wurden.

Restaurant Bisù, Weyertal 41, 50037 Köln-Sülz, 0160 /97772314

Öffnungszeiten: täglich ab 17 Uhr

http://bisu-koeln.de

Mit KStAPLUS erfahren Sie mehr über das Bisù.

Ritter Wülfing

Peter Ritter und Fritz Wülfing haben das ehemalige „Wein & Dine“ unweit der Agneskirche aufwendig umbauen lassen. Das Lokal wirkt nun heller und größer. Copyright: Michael Bause

Noch im letzten Jahr befand sich an gleicher Stelle das Restaurant „Wein & Dine“, das aber Anfang des Jahres 2020 seine Pforten schloss. Die Lokalität im Agnesviertel fand aber schnell einen neuen Betreiber und hat nach längerem Umbau nun seit dem 22. Mai geöffnet. Küchenchef wird Max Trompetter, der bis Februar noch im Pop Up Restaurant „Laden Ein“ gekocht hatte. Die Speisen liegen von der Portion zwischen Tapas und Tellergericht und sollen – so die Vorstellung der Inhaber – nach Herzenslust am Tisch getauscht werden.

Ritter Wülfing, Weißenburgstraße 32, Telefon 0221/91391875

Öffnungszeiten: täglich ab 17 Uhr, bis 22 Uhr Küche, Montag Ruhetag ritterwuelfing.de

Hier lesen Sie mit KStAPLUS mehr über das Ritter Wülfing.

Wiesenhaus

Die Terrasse des „Wiesenhaus“ liegt nahe der Rodenkirchener Brücke in Poll. Copyright: Hengesbach

Ein lauschiger Platz ist die Terrasse des „Wiesenhauses“, das nahe der Rodenkirchener Brücke an der Grenze zwischen Poll und Westhoven seit Anfang Mai direkt am Rhein liegt. Das Team will mit dem brechen, was man von Ausflugslokalen in Deutschland leider zur Genüge kennt: mangelnde Qualität. Das berühmte Billigfleisch-Schnitzel mit Pommes steht demzufolge ebenso wenig auf der Karte wie der anderswo unverwüstliche Sommersalat mit gebratenem Geflügel aus Massentierhaltung. Dafür Hausgemachtes und Qualität.

Wiesenhaus, Weidenweg 100, 51105 Köln-Westhoven

Öffnungszeiten: dienstags bis freitags 12–21 Uhr, samstags, sonntags und feiertags 11–21 Uhr. Selbstbedienung. Montags ist Ruhetag

www.wiesenhaus-koeln.de

Mehr Informationen zum Wiesenhaus gibt es hier mit KStAPLUS.

Casita Mexicana - zweiter Ableger in Köln

Omar Mc. Manus Alonzo in der Kölner Casita auf der Severinstraße Copyright: Banneyer

Die Casita Mexicana auf der Severinstraße in der Südstadt erfreut sich allgemeiner Beliebtheit. Drei Brüder aus Mexiko haben die Kette, es gibt auch vier Restaurants in Düsseldorf, ins Leben gerufen. Nun hat auch im Belgischen Viertel ein mexikanisches Häuschen eröffnet. Seit dem 6. Mai 2020 kann man auch hier, auf der Ecke Brüsseler Straße/Roonstraße, Tacos und leckere, mexikanische Salsa essen. Auf der Terrasse kann man draußen sitzen.

Roonstraße 88, 50674 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 12 bis 20 Uhr

www.casitamexicana.de

Café Mucki

Kaffee mit Schaum und Barista-Kunst. (Symbolbild) Copyright: dpa

Dem ein oder anderen Besucher des Open Air Kinos am Rhein oder auch der Stapelbar in Ehrenfeld könnten die Leckereien im Café Mucki bekannt vorkommen. Bevor die beiden Betreiberinnen nämlich in eine feste Lokalität zogen mit ihrem Café, konnte man sie dort noch antreffen. Im Januar diesen Jahres dann aber gingen die Renovierungsarbeiten auf der Dürener Straße los. In Corona-Hochzeiten ging es mit To-Go-Verkäufen los. Jetzt ist das Café auf und die Gäste freuen sich über leckere Kuchen, Quiches und Kaffee. Vieles hier ist auch vegan.

Dürener Str. 76, 50931 Köln, 0221 42353188

Öffnungszeiten: Montag 9 bis 17 Uhr, Mittwoch bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr, dienstags geschlossen

Mucki auf Facebook anzeigen.

Bambule's Chili

Chili gibt's nun in der Südstadt. Copyright: Laura Klemens

Vielleicht ist das Chili von Bambule schon einigen Kölnern aus dem Food Truck oder dem seit einiger Zeit geschlossenen Pop-Up-Restaurant „Laden Ein" bekannt. Seit Ende April 2020 findet man das Chili von Bambule auch im eigenen Laden. Auf der Alteburger Straße 2, Ecke Severinswall hat die Chilistube geöffnet. Während Corona-Zeiten sollen Kunden vorbestellen. Es gibt eine vorläufige Speisekarte. Dort zu finden sind neben klassischem Chili auch veganes Chili oder eines mit Süßkartoffeln.

Alteburger Straße 2, Ecke Severinswall, 50678 Köln

Öffnungszeiten: 12 bis 15 Uhr und 17 bis 20 Uhr

https://bambuleundconcarne.de

Raph's BBQ Deli

Copyright: Laura Klemens

In Raph’s BBQ Deli in der alten Metzgerei nahe des Barbarossaplatzes wird Mittagstisch und Abendkarte angeboten. Es gibt hausgemachtes BBQ, mit frischem Fleisch aus dem Smoker, sowie leckere Sandwiches und Ofenkartoffeln. Raph's ist ein Ableger der Sander-Gruppe, die im Laufe dieses Jahres auch noch die Eröffnung eines Restaurants auf der Schildergasse geplant hat.

Am Weidenbach 37, 50676 Köln

Öffnungszeiten: Montag - Sonntag von 10:00-22:00 Uhr

Raph auf Facebook anzeigen.

Daur Lang

Copyright: Laura Klemens

Als das neue Kölner Restaurant „Daur Lang” im März seine Türen öffnete, brach gleich am Tag darauf der Gastro-Lockdown über sie herein. Nun freuen sie sich darüber, endlich Gäste bewirten zu dürfen. Köchin Sukmana und ihr Mann sind in der Kölner Gastroszene keine unbekannten Gesichter: Bisher boten sie mit ihrem Stand „Rollin' Kitchen“ auf Streetfood-Festivals oder dem Laden Ein frittiertes Sushi an. Nun im eigenen Restaurant, dort wo vorher das Volksmund Gäste verköstigte, gibt es indonesische Küche, ein nachhaltiges Konzept und ein Concept Store für schöne Dinge runden das Programm ab.

Vorgebirgstraße 47, 50577 Köln

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 12 bis 15 Uhr und 17 bis 21 Uhr. Montag Ruhetag.

Das Restaurant auf Facebook anzeigen.

Mit KStA-Plus hier mehr über das Daur Lang Lesen.

Restaurant Nuria

Seit Frühling am Eigelstein: Nuria und Nawin Sediqie mit ihrem Restaurant. Copyright: Peter Rakoczy

Nach nur drei Monaten haben die Betreiber des „Eigelsteyn“ ihr Restaurant leider schon wieder geschlossen. Auf eine längere Lebenszeit hofft Nawin Sediqie, der in den Räumlichkeiten am Eigelstein das Restaurant „Nuria“ eröffnet hat – gemeinsam mit seiner Familie. Das Restaurant ist nach Sediqies Mutter benannt, die auch den Speisen ihre Handschrift verleiht. Es gibt „Soulfood aus dem Orient“ in kleineren Portionen, ein Angebot, damit man die Speisen kombinieren kann. Seit dem 12. Mai kann man nun endlich auch im neuen Nuria bewirtet werden.

Lübecker Straße 2, 50668 Köln. Telefon: 0174-3261561

Öffnungszeiten: vorerst Mo-Fr 12-15 und 18-23 Uhr, Sa 12-20 Uhr. Sonntags geschlossen. Abhol- und Lieferservice von 12-20 Uhr.

www.nuria-restaurant.de

Mit KStA-Plus lesen Sie mehr über die Besonderheiten und das Angebot des Restaurants.

Siesta de Palma

Auf der Severinstraße gibt es jetzt spanische Spezialitäten. Copyright: Laura Klemens

Auf der Sevinstraße in der Kölner Südstadt tut sich in Sachen Gastronomie einiges. Aber auch bauliche Instandhaltungsmaßnahmen und andere Bauprojekte sind hier immer wieder ein Thema. Das spürt auch Adrian Krehwisch, der im März noch zusammen mit seiner Mutter die Bar für spanische Spezialitäten und Tapas, „Siesta de Palma“, eröffnet hat. Der Start des Ladens sei gut gelaufen, sagte er anfangs. Dann kam Corona. Der Laden machte wieder zu. Hoffentlich kann der schöne Laden, in dem man unter anderem Tapas, Churros oder Chorizo bekommt, wie angekündigt in den nächsten Wochen, also etwa Mitte August, wieder öffnen.

Severinstraße 149, Höhe Karl-Berbuer-Platz, 50678 Köln

Frau Mahér

Alles so schön bunt hier: Nadja Maher und Thomas Wippenbeck im „Frau Mahér“ Copyright: Michael Bause

Viele Südstädter haben sich am Anfang des Jahres gewundert, als sie am Ubierring entlang gingen. Das Wippn'bk, bekannt auch für berühmte Besucher wie Frank Schätzing, hatte dicht gemacht. Was würde kommen? Im März dann wurde wieder eröffnet, aus dem Wippn'bk wurde Frau Mahér. Thomas Wippenbeck gab den Namen des Lokals an seine Frau. Das neue Konzept umfasst das Ziel, nachhaltiger und regionaler zu werden und in drei Jahren CO2-neutral zu sein. Ein neuer Koch, bekannt aus verschiedenen Restaurants in Köln, schwingt nun hier den Kochlöffel.

Ubierring 35, 50678 Köln, 0221-32 61 33

Öffnungszeiten: Täglich von 9 bis 23 Uhr, Freitag, Samstag bis Uhr

https://frau-maher.de

Mehr lesen mit KStA-PLUS.

Restaurant Luis Dias

Das Innere des Restaurants ist elegant eingerichtet. Copyright: Max Grönert

In diesem Jahr eröffnet hat das Restaurant Luis Dias in der Wilhelmstraße in Rodenkirchen. Der Betreiber ist allerdings vom alten Kölner Eisen. Und es verschlug ihn zurück in den Kölner Süden. Angefangen hat Luis Dias' Karriere nämlich bei „Da Bruno" in Sürth. In seinem neuen Restaurant bekommt man seit Anfang März Speisen wie Baby-Calamari, Loup de Mer oder Kalbskotelett.

Wilhelmstraße 35a, 50996 Köln

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag und Sonntag 12 bis 14.30 Uhr und 18 bis 22 Uhr, Samstag 18 bis 22 Uhr

luis-dias.com

Hier mit KStAPLUS mehr zum Restaurant Luis Dias lesen.

Bärenstark

Burger ohne Fleisch im Bärenstark. Copyright: Mahmoud Khorshidi

Das neue Restaurant in Ehrenfeld namens „Bärenstark“ serviert seit dem 28. Februar veganes Fastfood, gesund, ohne Palmöl oder Zusatzstoffe, selbstgemacht und regional. Auch in Gießen hat sich das vegane Restaurant schon durchgesetzt, und wer könnte ein veganes Lokal besser leiten als ein Veganer selber? Zu essen gibt es Bärger (Burger) oder Vöner (Döner), sowie weitere vegane Fast Food Speisen (zum Beispiel Zwiebelringe) Früher war an gleicher Stelle das Causas Peru zu finden.

Venloer Straße 531, 50825 Köln

Öffnungszeiten: Mittwoch, Donnerstag 12 bis 21 Uhr, Freitag bis Sonntag bis 22 Uhr, Montag und Dienstag geschlossen

Bärenstark auf Facebook zeigen.

Café Hubert

Willkommen im Café Hubert. Copyright: Laura Klemens

Kein Franz, keine Helga, kein Fridolin. Die gibt es schon in Köln. Neu ist Hubert. Der Name des Cafés beruht auf das persönliche Maskottchen der zwei Betreiberinnen. Das Café kann seit Mitte Februar auf der Merowinger Straße bewundert werden. Schlichtes Interieur, gemütliche Sitzmöglichkeiten und leckerer Kaffee steht hier an. Die Karte wird noch entwickelt. Darauf soll man bald Bagels, Rührei oder Panini finden, und natürlich leckere Kuchen.

Merowinger Straße 20, 50677 Köln

Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch bis Freitag 8 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr

Hubert auf Facebook anzeigen.

Heimatsünde

Das kleine Lokal bietet Mittagstisch und Catering an. Copyright: Laura Klemens

Auch in Nippes tut sich etwas. Während das eigentlich recht junge „Daikan“ dort Mitte Februar geschlossen wurde, hat fast zur gleichen Zeit das Restaurant „Heimatsünde“ eröffnet. Dort gibt es Suppen und Eintöpfe, aber auch herzhafte Gerichte wie etwa die „Seufzer Bowl“ aus Nürnberger Rostbratwürstchen, Kartoffelpüree und Senf-Kohl-Salat.

Steinbergerstraße 5, 50733 Köln

Öffnungszeiten: Nur Mittagstisch, Montag bis Freitag 12 bis 15 Uhr

www.heimatsuende.de

Soul Bowl

Gemütlich ist das Soul Bowl innen und es kommt ganz ohne tierische Produkte aus. Copyright: Laura Klemens

Ein neuer Stern am Himmel der veganen Cafés in Köln ist das Soul Bowl, das seit Anfang des Jahres unweit der Clouth Werke waltet. Verschiedene Frühstücksbowls, auch selber zusammenstellbar, kann man hier für einen fairen Preis bekommen. Mittags stehen zwei warme Gerichte und ein Salat zur Auswahl. Wer sein Müsli To-Go mitnehmen möchte, bekommt es in Weckgläsern oder kompostierbaren Verpackungen.

Niehler Straße 76-78, 50733 Köln

Mehr Informationen sehen Sie hier.

Café Lovefresh

Was wächst da an der Wand? Wir haben die Betreiber des Café Lovefresh Meltem Akyol-Eryilmaz und Cihan Eryilmaz gefragt. Copyright: Grönert

Hier am Ebertplatz hat vor der Corona-Krise das Café Lovefresh eröffnet, in dem das Betreiber-Paar nun nach der geschlossenen Zeit endlich wieder hausgemachte, frische Gerichte anbieten: Salate, Wraps und Frühstück anbietet. „Unser Schwerpunkt liegt auf vegetarischen Speisen, es gibt auch vegane Gerichte und wenige mit Fleisch“, sagt Betreiberin Akyol-Eryilmiraz. Es gibt Slow Food, frisch, regional und selber zubereitet. Grün und frisch ist auch das Moos an der Wand, das dem Raum Feuchtigkeit entzieht.

Ebertplatz 4, 50668 Köln, Telefon: 92292535

Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 19 Uhr

Die Gerichte können auch mitgenommen werden; es gibt einen Lieferservice

Mit KStAPLUS können Sie hier mehr über das Café erfahren.

Little Candia

Betreiber Giorgio Karpathiotakis in seinem neu eröffneten „Little Candia“. Copyright: Susanne Hengesbach

Mehr als zwei Jahrzehnte bewirteten Giorgio Karpathiotakis und Gelli Voulgaropoulou ihre Gäste im „Candia“ am Brüsseler Platz. Viele Kölner kannten das Lokal. Doch dann wurde der Mietvertrag nicht verlängert und die Betreiber zogen sich aus dem Gastro-Leben in Köln zurück. Doch seit dem ersten Februarwochenende sind sie wieder da, im Kleinformat. Es gibt nur acht Tische, dafür aber alle Leckereien, die es auch früher schon gab.

Brüsseler Str. 66, 50674 Köln

www.candia-koeln.de

Hier mit KStAPLUS mehr zum Little Candia lesen.

Gasthaus Em Ringströßje - 2.0

Gottfried Honnefelder ist Stammgast im Ringströßje. Copyright: Jörn Neumann

Am 7. Februar feierte das alteingesessene Traditionshaus unter neuen Betreibern seine Wiedereröffnung. Nach 43 Jahren hier verabschiedete sich die Familie Nelles aus dem Geschäft und übergab die Schlüssel an ihre Nachfolger. Was sich verändert hat? Auf Facebook und der Website des Ringströßje wird ein neues "Kleid" und neues Konzept angepriesen, das Tradition mit Moderne verbinden soll. Regionale und saisonale Küche sollen im Vordergrund stehen. Das Motto „Frisches hausgemacht“ ist den Betreibern genauso wichtig wie die Vielseitigkeit der Speisen. Gaffel bleibt das Bier der Wahl.

Alter Militärring 13, 50933 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 17 bis 23 Uhr, Küche 17.30 bis 21.30 Uhr

em-ringstroessje.de

Little Foodie - alter Name, neues Konzept

Das „Little Foodie" Copyright: Max Grönert

So einen schnellen Umbau einer Lokalität gibt es wohl eher selten. Das Konzept des Little Foodie auf der Ehrenstraße wurde nach nur viermonatiger Laufzeit komplett umgeschmissen. Der Grund: Michael Steiner, der viele Jahre Sous-Chef im Zwei-Sterne-Restaurant „Le Moissonnier“ war und aus dem Laden ein gesundes Fast-Food-Restaurant mit hochwertigen Zutaten machen wollte, hörte schon wieder auf. Jetzt ist das Little Foodie eine Pizzeria der besonderen Art. Wieso? Im Little Foodie wird die Pizza vierfach geklappt, so dass sie auch straßentauglich ist.

Ehrenstraße 25-27, 50672 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 12 bis 19 Uhr

littlefoodie.de

Kaffee Saurus am Barbarossaplatz

Röster Andres Maraia ist im Kaffee Saurus am Friesenplatz bei der Arbeit. Copyright: Thomas Banneyer

Erst das „Kaffeesapiens“ in Deutz, dann das „Kaffeesaurus“ am Friesenplatz. Die Cafés, die auf eigenen Bäcker und Rösterei setzen, haben sich erfolgreich ausgebreitet. Das Konzept kommt an. Warum also nicht ein drittes Café aufmachen? Ist schon geschehen. Am 31. Januar hatte das „Kaffeesaurus“ Nummer zwei seinen großen Eröffnungstag. Seitdem kann auch dort täglich geschlemmt werden.

Barbarossaplatz 5, 50674 Köln

kaffeesaurus.com

Arm Chimney Cakes

Baumstriezel in verschiedenen Ausführungen. Copyright: Getty Images/iStockphoto

Der Name wirft erstmal Fragen auf. Das Gebäck, das vom Aussehen an einen Schornstein erinnert - daher der Name - ist eine Mischung aus Kuchen, Keks und Eistüte und den Deutschen wenig bekannt. Nur in Bayern kann man damit etwas anfangen. Auf Deutsch werden die „Kuchen" auch Baumstriezel genannt. Seit Ende Januar gibt es sie auf der Aachener Straße im bisher ersten und einzigen Café, das die Kuchen in NRW verkauft. Sie werden frisch zubereitet und können herzhaft oder süß verspeist werden.

Aachener Straße 51, 50674 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag : 11-21 Uhr; Sonntag 12 bis 21 Uhr

www.armchimney.de

Café de Paris

Das „Café de Paris“ auf der Ehrenstraße Copyright: Peter Rakoczy

Im Ladenlokal des ehemaligen Kultrestaurants „4Cani“ an der Ehrenstraße ist mit dem Café de Paris Mitte Januar französisches Flair eingekehrt. Ganze drei Millionen Euro flossen in die Renovierung der Lokalität, um ihr Pariser Ästhetik und urbanes Ambiente einzuhauchen. Das Bistro bietet französische Leckereien, aber auch kölsche Gerichte an. So trifft das Croissant hier auf Himmel und Äd und die Fischsuppe auf die Currywurst.

Benesisstraße 61, 50672 Köln

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 9 bis 24 Uhr, Küche Küche bis 22 Uhr, Freitag und Samstag 9 bis 2 Uhr, Küche bis 23 Uhr

https://cafe-de-paris.de

Piccola Essen und Trinken

Das Piccola am Chlodwigplatz. Copyright: Laura Klemens

Die Trauer war groß bei vielen Südstädtern, als ihr geliebtes Restaurant „Meister Gerhardt" am Chlodwigplatz seinen Abschied verkündete. Neu eingezogen in die zentrale Lokalität ist das Piccola Essen und Trinken, das vielen Kölnern schon aus anderen Stadtteilen bekannt sein könnte. Seit Januar gibt es hier also italienische Küche - Pizza, Pasta und Antipasti.

Chlodwigplatz 6, 50678 Köln

Öffungszeiten: Montag bis Donnerstag 9 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag bis 24 Uhr, Sonntag 10 bis 23 Uhr

www.piccola-koeln.de

Downtowner Korean Urban Restaurant

Kürzlich neu eröffnet auf der Severinstraße in der Kölner Südstadt: Downtowner Korean Streetfood. Copyright: Sie-Hoon Youn/Downtowner Korean

O-Töne berichten über leckere, authentische und frisch zubereitete Gerichte, die seit Anfang Januar im neuen Restaurant auf der Severinstraße serviert werden. Der Service, der Chef und die Atmosphäre kommen ebenso gut an. Zum Mittagstisch gibt es eine Auswahl von Bibimbap, Hähnchen, Kimchi Jjigae und veganen Gerichten für je 10 €. Das Fried Chicken am Abend kostet 16,50 Euro.

Severinstraße 164, 50678 Köln, Telefon: 0176 82402176

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 12 bis 15 und 18 bis 22 Uhr, Samstag 13 bis 23 Uhr, Sonntag 12 bis 22 Uhr

Auf Facebook anzeigen.

Darauf können wir uns freuen

Copyright: Laura Klemens

Five Guys

Mit der beliebten Kombination aus Burger und Pommes möchte Five Guys bald auch die Kölner erfreuen. Darüber hinaus soll es aber auch Sandwiches und oder Hot Dogs im Angebot geben. Die Betreiber schreiben auf ihrer Webseite, dass es keine Gefrierschränke gibt. Alles soll frisch zubereitet werden. Eine weitere NRW-Filiale hat vor nicht allzu langer Zeit schon in Düsseldorf eröffnet. Eine Plane am ehemaligen Gerry Weber, wo die Schildergasse am Neumarkt beginnt, verrät eine zukünftige Filiale für Köln.

Schildergasse 113 - 117, 50667 Köln

Sander - 2020

Auf der Schildergasse, direkt neben Peek & Cloppenburg, soll laut Ankündigung auf der Webseite im Frühjahr 2020 der Caterer Sander, der 2019 mit einer Filiale in Frankfurt in die Gastronomie eingestiegen ist, sein zweites Restaurant im Antoniterquartier eröffnen. Zum genauen Eröffnungszeitpunkt gibt es keine Angaben. Auch telefonisch konnte man diese Information derzeit nicht geben. Das Lokal wird mehr als 1000 Quadratmeter und zwei Außenterrassen umfassen. Die Gerichte mit Produkten aus der hauseigenen Manufaktur im Hunsrück bezeichnet das Unternehmen als „heimisch, zeitgemäß interpretiert, mit ausgewählten Zutaten aus der Region und internationalen Highlights“.

Antoniter-Quartier, Antoniterstraße 14-16, 50667 Köln

Wooza Bowls

Dort, wo man bisher Frankie's Churros vernaschen konnte, gibt es bald stattdessen gesunde Kost. Das Café Buur versucht sich an einem Bowl-Konzept und möchte in Kürze am neuen Standort auf der Breite Straße/Ecke Gertrudenstraße Wooza eröffnen. Salate, Smoothies und natürlich verschiedene Bowl-Varianten stehen hier auf dem Plan. Wann genau Eröffnung ist, ist nicht bekannt. Die Churros kann man jetzt übrigens auf der Hohe Straße 86 bekommen.

Gertrudenstraße 37, 50667 Köln

Restaurant Mondial 1516 - Sommer 2020

Da wo bislang das Brauhaus „Reissdorf im Mondial“ zu finden war, soll im Sommer 2020 das Restaurant Mondial 1516 eröffnen. Das Brauhaus wird renoviert, das Konzept ist neu, uns erwartet also an dieser Stelle mit Blick auf den Dom und unweit den Shopping-Meilen von Köln eine Überraschung. Das Angebot soll traditionelle Küche, modern und authentisch auf den Punkt gebracht, umfassen und natürlich frisches Bier vom Fass.

Kurt-Hackenberg-Platz 1, 50667 Köln

Deli-Sülz - Sommer 2020

Das „Petite France“, das wiederum zuvor als das Berrenrather in Sülz bekannt hat dicht gemacht. Nachfolger kümmern sich derzeit um den großen Umbau. Aus Frankreich soll New York werden. Denn das neue Restaurant soll im hippen New Yorker Deli-Style aufgebaut werden. Diese bieten hochwertiges Fast-Food an. Morgens gibt es Frühstück, mittags Bowls und andere frische Speisen. Ein großer Außenbereich soll den Sülzern die Sommertage versüßen.

Berrenrather Straße 221, 50937 Köln

Sahila by Julia Komp - Ende 2020 oder Anfang 2021

Die einstige jüngste Sterneköchin Deutschlands, Julia Komp, wird ihr eigenes Restaurant eröffnen. Copyright: Obs/Friesenkrone Feinkost Heinrich Schwarz & Sohn GmbH & Co. KG/Rüdiger Dunker

Einst Deutschlands jüngste Sterneköchin, arbeitete Julia Komp vier Jahre im Schloss Loersfeld bis es sie 2019 in die Welt hinauszog. Nach der kulinarischen Reise zog es die junge Frau zurück nach Köln. Seit dem 20. März hat siein der Veranstaltungsstätte „Lindgens Lokschuppen“ am Mülheimer Hafen den Kochlöffel geschwungen und bei Domblick zum Gourmetdinner, Bistro-Häppchen der Spitzenklasse aus regionalen Produkten und zu einer wilden Küchenparty eingeladen. Aber sie hat noch größere Pläne und möchte ihr eigenes Restaurant mit dem Namen Sahila eröffnen, das gleich neben dem Lokschuppen entstehen soll.

Nahe Hafenstraße 7, 51063 Köln

Block House Steaks - 2021

Eine Bereicherung für Kölner Steakliebhaber wird das Bock House sein, das laut Pressemitteilung allerdings erst im Frühjahr 2021 eröffnen soll. Köln ist der dritte Standort der Steak-Kette in NRW. Das Restaurant möchte in zentraler Location direkt am Rudolfplatz neben Steaks vom Lavastein-Grill auch ihre Salate, Baked Potatoes und das Original Bock House Brot an den Mann und die Frau bringen.

Rudolfplatz 9, 50674 Köln

Parkcafé im Rheinpark

Ursprünglich sollte das Parkcafé 2017 mit Innen- und Außengastronomie – Café, Biergarten und Event-Bereich auf drei Geschossen – wiedereröffnen. Die Instandsetzung bezahlt die Stadt mit. Der 50er-Jahre-Charme soll erhalten bleiben. Pächter im Wartestand ist die Parkcafé GmbH, dessen letzter und einziger Gesellschafter inzwischen der Gastronom, Hotelbetreiber und parteilose Bewerber für das Oberbürgermeisteramt, Roberto Campione, ist.

Hier mehr darüber lesen mit KStAPLUS.

Auenweg Rheinpark, 50679 Köln

** Es handelt sich um eine Auflistung an Lokalen in Köln. Die Reihenfolge ist willkürlich, die List erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Schreiben Sie uns eine Mail an ksta-freizeit@dumont.de, falls Sie weitere Vorschläge oder Anregungen für uns haben.**