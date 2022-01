Silvestermenüs: 17 Restaurants in Köln, die an Silvester geöffnet haben

Köln -

In den letzten Tagen des Jahres rund um Weihnachten und Silvester wird bekanntlich gerne und viel geschlemmt. Braten, Roulade, Knödel, Kohl und Co. wollen aber auch zubereitet werden. Für manch einen ist allein der Gedanke an die Zeit in der Küche, die volle Spülmaschine und den dreckigen Herd der pure Horror. Andere machen sich lang keine Gedanken, was es an den Weihnachtstagen zu essen geben soll und sind kurzentschlossen.



Die Rettung? Ein leckeres Silvesteressen im Restaurant. Keiner muss selber kochen, die Familie kann dort ohne Schufterei zusammenkommen und in vielen Betrieben bekommt man auch recht kurzfristig noch einen Platz.



Wir haben eine Sammlung erstellt, die Restaurants auflistet, die an Silvester geöffnet haben und leckeres Essen – häufig in Form von ganzen Menüs – anbieten.

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie zeigt nur einen Auszug aus der Gastronomie. Wenn Sie Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an ksta-freizeit@dumont.de.

Phaedra

Das Phaedra in der Südstadt bietet am 31. Dezember einen schönen Abend mit Silvestermenü an. Um 19 Uhr geht es los, Menü-Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Preis für das Vier-Gang-Menü liegt bei 185 Euro pro Person inklusive Champagner-Cocktail, Weinbegleitung sowie Wasser und Kaffee. Unter anderem stehen Thunfisch, Hummersuppe und Rinderfilet auf der Karte.

Adresse: Elsaßstraße 30, 50677 Köln

phaedra-restaurant.de/events

Grubers



Ein Silvesteressen wartet am Abend auf die Gäste. Das Menü besteht aus sechs Gängen, dazu gibt es Aperetif und Mitternachts-Champagner. Um 18.30 Uhr geht die Sause los. Neben der gebeizten Jakobsmuscheln stehen noch andere Fisch-und Fleischgerichte auf der Karte.

Adresse: Clever Str. 32, 50668 Köln, 0221 7202670

grubersrestaurant.de

Lengeling und Bialy

Nach Aperitif und Gruß aus der Küche geht es auch im Lengeling und Bialy mit der Jakobsmuschel weiter. Die Eifler Weideochsenlende ist als Hauptspeise vorgesehen. Als Abschluss gibt es eine Dessertüberraschung.

Adresse: Marsdorfer Straße 39, 50858 Junkersdorf, Telefon: 0221 294 99 249

lengeling-bialy.de

Ito

Ein Menü für die Festtage, also auch für Silvester, steht auch beim japanischen Restaurant Ito auf dem Plan. Logisch, dass hier weniger Fleisch sondern eher Fisch im Fokus steht. KStA-Kritiker Carsten Henn zeigte sich nach der Eröffnung des Itos auf jeden Fall begeistert vom Essen hier. Der Preis pro Person geht bei 120 Euro los. Reservierungen sind gern per Mail gesehen.

Antwerpener Str. 15 50672 Köln

ito-restaurant.de

Luis Dias

Zum Jahresausklang gibt es ein Silvestermenü mit sieben Gängen. Ein kleiner Vorgeschmack: Auftakt machen die „Könige des Bodens“ – Velouté-Rillettes vom Schwarzfederhuhn und edle Trüffel. Der Preis liegt bei 135 Euro pro Person.

Wilhelmstraße 35a, 50996 Köln

luis-dias.com

Josephs



Das Silvestermenü im Josephs am Rhein für 229 Euro sieht üppig aus und umfasst auch Getränke. Lachs, Ente, Steinbutt, Kalbsfilet und Tarte werden mit leckeren Beilagen serviert und sind nur in Auszug aus der Karte.



Agrippinawerft 22, 50678 Köln

josephs-koeln.de

Heckmanns



Beim Restaurant Heckmanns gibt es am 31. Dezember ebenfalls ein Menü, das neben Bouillabaisse von Edelfischen auch Kölschen Quinoa vorsieht. Der Preis pro Person liegt bei 99 Euro. Es sind nur noch wenige Plätze verfügbar.

Sülzburgstraße 104 - 106 50937 Köln, Telefon: 0221.94 08 08 33

restaurant-heckmanns.de

La Société

An Silvester soll es hier kulinarisch richtig krachen. Es gibt eine Einstimmung, verschiedene Speisen mit Fleisch, Fisch oder Gemüse und einen leckeren Ausklang. Die Menüs sind hochpreisig, aber man bekommt auch viel geboten. Reservierung werden ausschließlich via Email an info@restaurant-lasociete.de angenommen.

Kyffhäuserstraße 53, 50674 Köln, Telefon 0221 23 24 64

restaurant-lasociete.de



Poisson

Um das neue Jahr gebührend zu begrüßen, gibt es auch im Poisson ein großes Silvestermenü. Lachs, Aal und Muschel stehen hier selbstredend auf der Karte, aber mit dem im Ganzen gebratenen Roastbeef gibt es hier auch Fleisch. Pro Person schlägt das Menü mit 155 Euro zu Buche. Um telefonische Tischreservierung vorab wird gebeten: 0221 27736883.

Wolfsstrasse 6-14, 50667 Köln

poisson-restaurant.de

Rays

230 Euro möchte man im neuen Rays für das exquisite Silvestermenü haben. Kaviar und Austern tragen wahrscheinlich zum Preis bei. Dafür sind aber auch sechs Gänge und Aperitif, Weinbegleitung und Neujahrs-Champagner inklusive. Reservierungen werden per Mail, telefonisch oder die Webseite angenommen.

Gottesweg 135, 50939 Köln, reservierung@raysrestaurants.de, 0221 446975

raysrestaurant.de

Platz 4



Zum Übergang ins neue Jahr 2022 sind acht Gänge im Fine-Dining-Restaurant Platz 4 vorgesehen. Auf Vorbestellung ist auch ein vegetarisches Menü möglich. 199 Euro soll das Ganze kosten. Einen Platz kann man ganz einfach über das eigene Reservierungssystem auf der Webseite buchen. Uhrzeit: 18 – 1 Uhr.



Elisabeth-von-Mumm-Platz 4, 50937 Köln

platz4.koeln/silvester



Frau Maher

Auch Frau Maher am Ubierring hat ein Silvestermenü aus dem Hut gezaubert, inklusive Sekt und Amuse Bouche für 129 Euro. Austern, Ziegenkäse, Hirsch, Jakobsmuscheln und weitere Leckereien sind auf der Karte zu finden. Die vegane Variante kostet 99 Euro. Reservierungen werden gern per Mail oder telefonisch angenommen.

Ubierring 35, 50678 Köln

frau-maher.de/silvester



Maison Blue

Im französischen Restaurant in der Südstadt gibt es an Silvester ein Menü mit sieben Gängen. Für 119 Euro wird man mit den verschiedenen Speisen beglückt. Beginn ist zwischen 18:30 und 19 Uhr. Reservierungen werden telefonisch unter 0221-932 89 96 angenommen.

Im Ferkulum 18-22,50678 Köln

maisonblue-koeln.de



Haus Schnackertz

Wachtelkotelett, Suppe, Rotzungenfilet, Rehrücken und mehr steht auf der Silvesterkarte in der gemütlichen Gaststätte Schnackertz in Nippes. Den Abschluss macht ein Topfengratin mit Honigeis und Zitrusfrüchten. Das komplette Menü kostet 69,90 Euro. Wer auf den Fisch verzichten möchte, zahlt nur 52,90 Euro.

Adresse: Bülowstraße 2, 50733 Köln

schnackertz.koeln

La Fonda

Das mediterran geprägte Restaurant bietet auch einen Silvesterschmaus an. Eintrudeln soll man um 18 Uhr, um 18.45 Uhr wird der erste Gang aus insgesamt sechs Gängen serviert. Es gibt verschiedene Varianten des Menüs, so auch eine vegetarische und sogar eine vegane. Zum Abschluss gibt es das La Fonda Silvester-Proviant-Paket mit Deutz Champagner und hausgemachten Köstlichkeiten mit auf den Weg ins neue Jahr. Reservierungen werden gern per Mail an silvester@lafonda.koeln angenommen.

Gereonskloster 8, 50670 Köln

lafonda.koeln

Hase

Die Weihnachtskiste für Außer Haus kann man hier am 23. und 24. Dezember abholen. Silvester wird vor Ort zelebriert. Das Hase empfängt die Gäste ab 19 Uhr zum Aperitif und im Anschluss wird das Menü serviert. Die Gänge haben Namen wie Lukas, Leonardo oder Anna Louisa. Das Menü kostet 98 Euro pro Person.

Sankt-Apern-Straße 17, 50667 Köln

hase-restaurant.de/besonderes

Linos

In Klettenberg hat das Linos am zweiten Weihnachtstag geöffnet und auch an Silvester. Dann bekommt man hier für 85 Euro ebenfalls ein Silvestermenü kredenzt. Sechs Gänge, die unter anderem Calamari, Rinderfilet, Apfelsorbet und Schokoladen-Parfait umfassen, kommen hier auf den Tisch.



Klettenberggürtel 15, 50939 Köln

linos-ristorante.de

Melden Sie sich gerne per Mail an ksta-freizeit@dumont.de bei uns, falls Sie noch weitere Restaurants kennen, die Ihrer Meinung nach auf diese Liste gehören.

Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch!