Im Kölner Zoo geht es vom 11. Dezember 2026 bis 31. Januar 2027 einmal um die Welt: zu den Pyramiden von Gizeh, zur Freiheitsstatue, zur Verbotenen Stadt und bis zur Oper von Sydney. Die beleuchteten Nachbildungen werden von passenden Tier- und Fantasiefiguren begleitet. Insgesamt bilden 64 Lichtensembles mit über 1.000 Einzelfiguren den Parcours unter dem Motto „Reise um die Welt“.

Auch zum Mitmachen bleibt Zeit: Merken Sie sich die Leuchtwaben beim Bienen-Memory oder probieren Sie die Papageien-Skulptur aus, die zuvor ins Mikrofon gesprochene Worte wiedergibt. Für Erinnerungsbilder stehen verschiedene Foto-Spots bereit. Wir verlosen 10x4 Eintrittskarten für dieses Lichterlebnis!

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Das Gewinnspiel endet am 04. Dezember 2026 um 9 Uhr. Die Gewinner:innen werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinner:innen mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Weitere spannende Gewinnspiele finden Sie unter ksta.de/gewinnspiele. Wir wünschen Ihnen viel Glück!