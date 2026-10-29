Fast 36 Jahre lang hat Theo Pagel den Kölner Zoo geprägt, seit 2007 als Direktor und Vorstandsvorsitzender. Unter seiner Leitung ist der Kölner Zoo einem der bedeutendsten Bildungs- und Naturschutzzentren Europas geworden. Auf Naturreisen in die ganze Welt hat er sein Wissen über die Tiere im Zoo stetig erweitert. Neben vielen Highlights gab es auch herausfordernde Momente. Über Höhepunkte und schwierige Tage in fast 20 Jahre an der Zoospitze, über seine Liebe zu den Tieren und den Übergang zu seinem Nachfolger Marc Damen spricht der scheidende Zoodirektor im Abschiedstalk mit Jens Meifert, Chefredakteur der „Kölnischen Rundschau“.

Der Kölner Zoo feierte im vergangenen Jahr 165. Geburtstag. Die Anlage in Riehl gilt unter den in Deutschland vorhandenen Tiergärten als drittältester Zoo. Rund 1,3 Millionen Besucher strömten im vergangenen Jahr in den Zoo - so viel wie nie zuvor.

Die Veranstaltung findet statt am Freitag, 27. November 2026, um 18.30 Uhr in der Workstage der Kölner Stadt-Anzeiger Medien, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln. Tickets kosten 13 Euro und sind hier oder auf der Seite von Rausgegangen erhältlich. Freie Platzwahl.

Die Workstage ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar (Linien 13 und 16 bis Haltestelle Amsterdamer Straße/Gürtel).

Kostenlose Parkplätze stehen auf dem Mitarbeiterparkplatz an der Amsterdamer Straße zur Verfügung.