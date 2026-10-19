Der Kölner Zoo lädt ab dem 11. Dezember zur diesjährigen Neuauflage der China-Lights ein. Unter dem Motto „Reise um die Welt“ zeigen die Lichtinstallationen bekannte Bauwerke aller Kontinente. Verteilt über das gesamte Zoogelände werden die Inszenierungen jeweils eingerahmt von geografisch passenden Tier- und Fantasiefiguren.

So beginnt der Rundgang bei einem von Wölfen und Ottern flankierten Nachbau der Steinkreise im englischen Stonehenge. Im Nordamerika-Areal erwartet die Besucher die Freiheitsstatue zusammen mit Pumas und Weißkopfseeadlern, während der südamerikanische Kontinent von einer fünf Meter hohen Christus-Statue sowie leuchtenden Tukanen, Faultieren und Jaguaren repräsentiert wird.

Kölner Zoo: China-Lights zeigen berühmte Bauwerke der Welt

Im Asien-Bereich des Rundgangs sind Bauwerke wie die Chinesische Mauer, der Tah Mahal und der Kaiserpalast aus Pekings Verbotener Stadt vertreten. Die bis zu zehn Meter hohen Nachbauten werden dort unter anderem von Roten Pandas, Tigern und Orang-Utans gesäumt. Eine Kunst-Wasserlandschaft sowie die Pyramiden von Gizeh stehen im Zentrum der afrikanischen Landschaft. Die Lichtinstallationen werden dort von illuminierten Löwen-Familien, Fennek-Füchsen und Nashörnern ergänzt.

Der Südamerikanische Kontinent wird von einem Nachbau der Christus-Statue bei Rio de Janeiro vertreten. Copyright: Kölner Zoo

Zum Ende des Rundgangs werden im Ozeanien-Areal Lichtfiguren von Koalas, Tasmanischen Teufeln und Kiwis gezeigt. Architektonisch wird die Region von einem zehn Meter langen Nachbau der Oper in Sydney repräsentiert. Über die Weltreise hinaus bieten die China-Lights auch interaktive Figuren, darunter einen Tierkreiszeichen-Parcours und ein Bienen-Memory.

Die siebte Auflage der China-Lights bietet insgesamt 64 Lichtensembles, bestehend aus mehr als 15.000 Metern Lichterketten, und gastiert vom 11. Dezember 2026 bis zum 31. Januar 2027 im Kölner Zoo. In dieser Zeit können die Installationen jeden Abend zwischen 17.30 und 21 Uhr besucht werden. Nur an Heiligabend und Silvester ist geschlossen.

Tickets sind ab sofort im Vorverkauf auf der Homepage des Kölner Zoos erhältlich. Die Preise beginnen für Kinder bei 12 Euro und für Erwachsene bei 22 Euro. Eine Abendkasse gibt es an allen Terminen nur bei ausreichenden Restkapazitäten. (bha)