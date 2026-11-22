Erst im September hat das Urania-Theater seine neue Spielstätte neben dem Kölner Zoo eröffnet. Der „Urania Spiegelpalast“ ist ein Zelt, das im Stil der 1920-Jahre eingerichtet ist. In plüschiger Umgebung sitzen und speisen die Besucher an Holztischen, die sich eng um eine runde Bühne in der Mitte gruppieren. „Wir machen alles selbst, mit viel Liebe, Herz und Poesie“, sagt Theaterleiterin Bettina Montazem. Künstliche Intelligenz habe bei den Produktionen keine Chance.

Das neue Stück hat Bettina Montazem inszeniert und ihre Tochter Lea geschrieben. Vorlage war Tschaikowskis Märchen-Ballett „Der Nussknacker“ rund um das Mädchen Klara, das ihren Nussknacker vor dem Heer des Mäusekönigs rettet, woraufhin sich der hölzerne Geselle in einen hübschen Prinzen verwandelt. Unter dem Motto „Ballett meets Varieté“ paart sich im Spiegelpalast das zuckersüße Stück nun mit Zirkuskunst und Musical-Elementen. Immer wieder mündet die klassische Geschichte in Nummern aus Jonglage und Akrobatik. Dazu hat das Theater ein 14-köpfiges Team aus internationalen Tänzern und Zirkusartisten verpflichtet.

Urania-Theater Köln: Schlangenmensch begeistert

Bei der Show-Premiere gab es viel zu staunen. David Meraz aus Mexiko begeisterte als Schlangenmensch und bewies, dass das Bogenschießen während eines Handstands durchaus möglich ist. Nämlich mit den Füßen. Der japanische Artist Koetsu verkörperte den Nussknacker und ließ Jonglage-Stäbe virtuos mit dem Ellbogen rotieren.

Meister der Jonglage: der japanische Artist Koetsu Copyright: Uwe Weiser

Das Niveau der artistischen und tänzerischen Einlagen beeindruckte. Insgesamt wirkte die Inszenierung mit ihrem wilden Genremix aber zu sprunghaft und beliebig. Mit den eingestreuten (live gesungenen) Popsongs und amerikanischen Weihnachtsschlagern blieb auch der musikalische Zauber der Original-Komposition ein wenig auf der Strecke.

„Ich hätte lieber mehr Tschaikowski gehört“, sagt Besucher Jan Ollig: „Die amerikanischen Evergreens gehen mir nicht so nah.“ Seine Schwester Linda und ihre beste Freundin Iman zeigten sich hingegen begeistert. „Krass, dass man so nah dran sitzt“, so Linda: „Man schaut nicht nur zu, sondern sitzt mittendrin.“ Auch ihr Essen sei sehr gelungen.

Trotz vorübergehender Tonprobleme spendeten die 350 Premierengäste dem Ensemble am Schluss stehende Ovationen. Bis zum 10. Januar 2027 soll „Der Nussknacker – Ballett meets Varieté“ nun 42 Mal aufgeführt werden.