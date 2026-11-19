Völkerschauen seien „grässlich“, aber „was bleibt einem anderes übrig, um den Betrieb über Wasser zu halten“. Das schrieb Friedrich Hauchecore 1931 an seinen Kollegen im Frankfurter Zoo. Die negative Einschätzung des Kölner Zoodirektors zu dieser Art des Zurschaustellens von Menschen ist ein seltenes Zeitdokument.

Gleichzeitig belegt das Zitat aber auch: Die Inszenierung von Menschen aus fernen Ländern in einer künstlich geschaffenen Umgebung war ein Publikumsmagnet. Hauchecore hoffte, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten mehr Besucherinnen und Besucher in den Zoo locken zu können.

Im Juni 1931 präsentierte er „Die letzten Kannibalen der Südsee“, im September folgte eine „Ausstellung“ von „Buschmännern“, die vor allem mit dem Aussehen ihrer Frauen für Aufsehen sorgen sollte. Während die Männer „seltsame Schmucknarben“ im Gesicht hätten, seien „die Frauen Opfer ihrer Eitelkeit“ geworden, konnte man in der Zeitung „Bergische Post“ lesen. Eine Afrikanerin mit einem riesigen Lippenteller war das Motiv einer Zeitungsanzeige, mit der man für die Schau warb.

Attraktion im Kölner Zoo: Eine Afrikanerin mit einem sogenannten Lippenteller wirbt für die Völkerschau im Kölner Zoo im Jahr 1931 Copyright: Kölner Lokal-Anzeiger/Repro: Martina Goyert

Die beiden Völkerschauen im Zoo im Jahr 1931 sind zwei von insgesamt neun, die sich für die Zeit von 1878 bis 1957 nachweisen lassen. Tatsächlich gab es in der Stadt und der Region noch deutlich mehr. Auf Volksfesten, in Biergärten oder „Panoptiken“ wurden Menschen ausgestellt, die man als „wild“, „gefährlich“ und „exotisch“ präsentierte. Fast 100 solcher Veranstaltungen lassen sich für die Region nachweisen. Die Liste findet sich im Buch der Historikerin Franziska Jahn und des Historikers Clemens Maier-Wolthausen, die vom Kölner Zoo mit der Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels beauftragt worden sind.

Inszenierung von Klischees

„Wir haben uns unserer Verantwortung gestellt“, sagte Zoo-Chef Theo Pagel bei der Vorstellung der Studie. Zum Ende seiner Amtszeit sei es ihm ein persönliches Anliegen gewesen, „reinen Tisch“ zu machen. „Es ist heute unvorstellbar, dass Menschen Menschen ausgestellt haben“, sagte Zoo-Aufsichtsratschef Robert Schallehn. Es sei gelungen, eine neutrale und unabhängige Dokumentation vorzulegen.

Jahn und Maier-Wolthausen haben über anderthalb Jahre tausende Quellen ausgewertet. Trotzdem bleibt manches spekulativ: So lässt sich zusammenfassend kaum einschätzen, wie groß die Ausbeutung und Abhängigkeit der ausgestellten Menschen von ihren europäischen Tourneemanagern war. So gab es durchaus einige Gruppen, die sich selbst vermarkteten, um Geld zu verdienen. Legendär ist die Schaustellerfamilie Smith, die in Köln lebte. Ein wohl aus Togo eingewandertes Paar präsentierte sich mit seinen Kindern im Baströckchen in „afrikanischen Dörfern“. Das ungewöhnliche Kölner Familienunternehmen ist jedoch eine Ausnahme.

Die meisten Gruppen dürften mit falschen Versprechungen nach Europa gelockt worden sein. Nicht wenige – vor allem Frauen und Kinder – sind gegen ihren Willen gekommen. Und fast alle blieben in höchstem Maße abhängig von ihren weißen „Impressarios“, weil ohne sie wohl niemand die teure Rückkehr in die Heimat finanziert bekommen hätte.

Den Grad der Freiwilligkeit einzuschätzen sei schwer, weil die Rahmenbedingungen für jede Gruppe etwas anders gewesen seien, sagt Franziska Jahn. Alle Völkerschauen verbindet jedoch die rassistische Weltsicht: Diejenigen, die gezeigt werden, werden als „unzivilisiert“ betrachtet.

Die Darstellung verband sich mit allen nur denkbaren Klischees. Die Gruppen hätten Tänze aufführen müssen, die gar nicht zum Alltag in ihrer Heimat gehört hätten. Es wurden Kämpfe mit Speeren und Stöcken inszeniert. Hinzu kam nicht selten, eine sexualisierte Inszenierung, wenn sich Frauen halbnackt zeigen mussten.

Die Völkerschauen hätten nie einen wissenschaftlichen Anspruch gehabt, sagt Clemens Maier-Wolthausen. Es sei vielmehr darum gegangen, die Vorurteile des Publikums zu bestätigen und den Betrachtern das Gefühl zu vermitteln, „höherwertig“ zu sein. Das bestätigen auch die Zeitungsberichte, die von den Autoren ausgewertet wurden. Sie sind voller rassistischer Bewertungen und zweifelhaftem Humor.

Buchvorstellung im Kölner Zoo: Historiker Clemens Maier-Wolthausen, Zoodirektor Theo Pagel und Historikerin Franziska Jahn präsentieren die Studie „Menschen - ausgestellt im Kölner Zoo von 1878 bis 1957“ Copyright: Martina Goyert

Die schwierige Frage, wie man aus solchen Texten zitiert, haben Jahn und Maier-Wolthausen auf ungewohnte Weise beantwortet: Die menschenverachtenden Bezeichnungen und schlimmen Klischees werden nicht verschwiegen, aber im Buch durchgestrichen. Die zitierten Bezeichnungen bleiben leserlich, während die Autoren gleichzeitig durch die unzweideutige Wahl der Schriftart ihre Distanz deutlich machen. Damit muten die Historiker ihrer Leserschaft einiges zu. Doch besser lässt sich der menschenverachtende Rassismus kaum deutlich machen.

In den Zeiten bis 1933 war der eurozentrische Blick auf die Welt Mainstream. Es gab nur wenig Kritik. Der Kölner Oberbürgermeister und spätere Bundeskanzler Konrad Adenauer war ein hochrangiger Funktionär der Deutschen Kolonialgesellschaft, die nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg für neuen „Lebensraum“ in Afrika und Asien warb. Völkerschauen waren zudem ein „gängiges Vergnügungs- und Tourneegeschäft“, an dem viele verdienten, und eine Attraktion mit bezahlten Schauspielern, die kaum jemand kritisch sah.

Der dunkle Prinz von der Goldküste

Überraschend ist, dass die Nationalsozialisten trotz ihrer rassistischen Ideologie Völkerschauen weitgehend verboten. Noch erstaunlicher ist, dass es zwölf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch einmal ein Comeback für die Idee in deutschen Zoos gab.

1957 wollte man in Köln das Publikum mit einer „Afrika Lehrschau“ anlocken. „Prinz Ahuma von der Goldküste“ zog mit seinem Gefolge in ein Hüttendorf im Zoo ein. Der „dunkle Prinz“ lief über Scherben und begeisterte als Feuerschlucker. Über 240 000 Besucher zahlten einen zusätzlichen Eintritt, um hinter einer Begrenzung durch Strohmatten schauen zu dürfen. Immerhin: Die Berichterstattung in den Zeitungen fiel ein wenig distanzierter aus: Solche „Primitivität“ sei wohl auf dem afrikanischen Kontinent kaum noch anzutreffen, zitieren die Autoren einen Bericht in der Kölnischen Rundschau. Was die Zooverantwortlichen als „Lehrschau“ mit „völkerkundlichem Charakter“ verkaufen wollten, war für die Berichterstatter eher eine „Kirmesdarbietung“ mit „Prinz Feuerfresser“.

Damit war die Zeit der Völkerschauen vorbei. Doch die Bilder, die durch die Zurschaustellungen geprägt wurden, wirkten und wirken nach. Die Zuschaustellung der Menschen aus fernen Ländern hat bis heute Spuren hinterlassen, so Maier-Wolthausen. Auch deshalb sei es wichtig, sich diesem Thema zu widmen. Die Studie ist als Buch mit dem Titel „Menschen – ausgestellt im Kölner Zoo von 1878 bis 1957“ im Aschendorff-Verlag erschienen. Es kostet 24 Euro.