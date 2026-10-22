Fast ein Jahr alt sind die drei Löwen-Kinder im Kölner Zoo jetzt schon, und sie entwickeln sich gut. Die Jungtiere wurden am 29. November 2025 geboren, zwei Weibchen und ein Männchen. Inzwischen tragen sie die Namen Zohan, Prija und Reeva.

Die drei jungen Asiatischen Löwen. Copyright: Hans Feller

Löwe Zohan ist mit einem zarten Mähnenflaum schon gut von seinen beiden Schwestern zu unterscheiden. Er ist auch etwas größer als die Weibchen. Ein weiteres Merkmal: Prija hat zwei Punkte über den Schnurrbarthaaren, Reeva nicht. Zohan wiegt inzwischen rund 60, seine Schwestern rund 50 Kilogramm.

Wie ihre Eltern, der zehnjährige Vater Navin und die zwölfjährige Mutter Gina, fressen die Jungtiere ausschließlich Fleisch. Die Tierpflegerinnen erhöhen die Futterration für den Nachwuchs Woche für Woche schrittweise.

Rückblick: So sahen die Babys zwei Monate nach der Geburt aus. Copyright: Alexander Sliwa

Der Löwen-Clan aus fünf Tieren harmoniert laut Kölner Zoo gut, ist sehr verspielt und aktiv. Besonders auffällig ist, wie geschickt Junglöwe Zohan mit Fußbällen spielt. Wenn es zu wild zugeht, ruft Vater Navin sie mit einem kurzen Brüllen zur Ordnung, schreibt der Zoo in seinem Löwen-Kinder-Update. Die Gäste können das Familienleben von den zahlreichen Aussichtspunkten der Löwenanlage aus beobachten.

Erhaltungszucht seit 28 Jahren

Der Kölner Zoo hält bereits seit 28 Jahren die hochbedrohten Asiatischen Löwen. In dieser Zeit kamen am Rhein insgesamt 18 Jungtiere zur Welt. Die Weltnaturschutzunion (IUCN) stuft Löwen insgesamt, also auch die Löwen in Afrika, auf der Roten Liste als „gefährdet“ (vulnerable) ein. Im Juli vergangenen Jahres hatte Gina bereits zwei Babys zur Welt gebracht, die aber eingeschläfert werden mussten, weil die Mutter sie nicht versorgt hatte.

Die letzten Asiatischen Löwen lebten im und um den Gir-Nationalpark im nordwestindischen Bundesstaat Gujarat. Dort wurden die verbliebenen 20 bis 50 Tiere wirksam geschützt. Aus diesem Bestand sind heute wieder mehr als 600 Löwen im Ökosystem des Gir-Waldes entstanden. Dazu kommen 150 Asiatische Löwen im Erhaltungszuchtprogramm (EAZA Ex-Situ-Programm) in Zoos des Europäischen Zoo- und Aquarien-Verbands (EAZA).