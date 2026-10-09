Es sind die Spiele, auf die man hinfiebert: Am Sonntag, 8. November 2026, um 15:30 Uhr empfängt der 1. FC Köln Bayer 04 Leverkusen im RheinEnergieSTADION. Das Derby verspricht leidenschaftlichen Fußball, intensive Zweikämpfe und eine Atmosphäre, die von der ersten bis zur letzten Minute spürbar ist.

Wir verlosen 1x2 Tickets für das Heimspiel des 1. FC Köln gegen Bayer 04 Leverkusen, zur Verfügung gestellt von der Telekom. Nehmen Sie jetzt teil und sichern Sie sich Ihre Chance, dieses besondere Duell live im RheinEnergieSTADION zu erleben.

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Das Gewinnspiel endet am 30. Oktober 2026 um 9 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinnerinnen und Gewinnern mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

1. FC Köln vs. Bayer 04 Leverkusen – Tickets für das Bundesliga-Spiel gewinnen Copyright: Die Tickets werden zur Verfügung gestellt von der Telekom

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Weitere spannende Gewinnspiele finden Sie unter ksta.de/gewinnspiele. Wir wünschen Ihnen viel Glück!