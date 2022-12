Köln – Auf der A4 in Köln kommt es an zwei kommenden Wochenenden zu einer Vollsperrung und weiteren Verkehrseinschränkungen. Die Autobahn GmbH Rheinland erneuert in einer Notmaßnahme die Fahrbahn in diesem Abschnitt. Die betroffenen Abschnitte liegen zwischen dem Dreieck Köln-Heumar und dem Kreuz Köln-Gremberg.

A4 bei Köln: Vollsperrung und Verkehrseinschränkungen

Ab Mittwoch, dem 15. Juni um 21 Uhr bis Sonntag, den 19. Juni um 5 Uhr sind auf der A4 in Fahrtrichtung Aachen zwischen Köln-Heumar und Köln-Gremberg nur zwei von vier Fahrspuren frei. Außerdem ist von der Landstraße 124 (Östliche Zubringer) im Autobahnkreuz Köln-Gremberg keine Überfahrt auf die A4 nach Aachen möglich.

Weiter ist die A4 von Freitag, dem 1. Juli um 21 Uhr bis Montag, den 4. Juli um 5 Uhr in Richtung Aachen zwischen dem Dreieck Köln-Heumar und dem Kreuz Gremberg voll gesperrt.

Autobahnsperrung in Köln: Umleitungen sind geplant

Umleitungen im Nahbereich sind mit rotem Punkt ausgeschildert. Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich jedoch nach Möglichkeit großräumig umfahren. Die Umleitungen im Überblick:

Von Süden kommend ab dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg über die A560, A59 und A559 zum Autobahndreieck Köln-Gremberg. Von Norden kommend empfiehlt sich eine Umfahrung bereits an dem Autobahnkreuz Hilden über die A46, A57 und A1 bis zum Autobahnkreuz Köln-West.

Verkehrsteilnehmer von der A3 aus Oberhausen kommend werden ab dem Autobahndreieck Köln-Heumar über die A59 bis zur Anschlussstelle Köln-Flughafen geleitet. Von hier erfolgt die weitere Umleitung zurück zum Autobahndreieck Köln-Porz und über die A559 bis zum Autobahnkreuz Köln-Gremberg.

Verkehrsteilnehmer von der A3 aus Frankfurt kommend werden weiter über die A3 zum Autobahnkreuz Köln-Ost und über die A4 bis zur Anschlussstelle Köln-Merheim geleitet. Ab dort können sie über die A4 und die A3 zurückfahren und so aus der Gegenrichtung kommend ab dem Autobahndreieck Köln-Heumar ebenfalls der Umleitung über die Anschlussstelle Köln-Flughafen folgen.

Verkehrsteilnehmer von der L124 (Östlicher Zubringer) werden über die A559 bis zur Anschlussstelle Köln-Flughafen geleitet. Von hier erfolgt die weitere Umleitung zurück zum Autobahndreieck Köln-Porz und über die A559 bis zum Autobahnkreuz Köln-Gremberg.

Hintergrund: Fahrbahnerneuerung wegen Spurrillen

Grund der Erneuerung ist, dass sich auf der gesamten Fahrbahn über weite Strecken große Spurrillen gebildet haben. Diese können sich – sofern nicht zeitnah gehandelt wird – ausweiten und dann insbesondere bei Nässe eine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer darstellen. An drei Wochenenden wird auf einer Strecke von knapp drei Kilometern sowohl die Deckschicht als auch die darunter befindliche sogenannte Bindeschicht erneuert. Insgesamt ist ein Bereich von über 40.000 Quadratmetern von der Maßnahme betroffen. (red)