Autobahn wieder frei Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der A4

Bei einem Verkehrsunfall infolge eines Spurwechsels sind am Donnerstagnachmittag zwei Autofahrer auf der Autobahn 4 verletzt worden. An dem Unfall gegen 14 Uhr rund einen Kilometer vor der Anschlussstelle Poll in Fahrtrichtung Aachen waren laut Kölner Polizei zwei Autos und ein Lkw beteiligt. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß ein Wagen beim Wechseln von der Beschleunigungsspur im Kreuz Gremberg zuerst mit einem Lkw zusammen und schleuderte anschließend auf der Mittelspur gegen einen weiteren Kleinwagen. Aus beiden Autos wurde jeweils ein Insasse verletzt ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Die beiden Autos wurden schwer beschädigt abgeschleppt.



Folge des Unfalls war eine knapp zweistündige Vollsperrung der Autobahn zwischen Kreuz Gremberg und Anschlussstelle Poll.

Um etwa 16 Uhr war die Autobahn wieder befahrbar. Dennoch kam es weiterhin zu langen Staus auf den umliegenden Ausweichstraßen im rechtsrheinischen Stadtgebiet. (hol)



Jetzt für „Stadt mit K“ anmelden!

Copyright: Matthias Heinekamp/Nikolas Janitzki/Tobias Hahn

Was bringt der Tag? Was kann ich in Köln unternehmen? Wo sollte ich essen gehen? Oder soll ich vielleicht doch lieber ein Rezept nachkochen? Wie ist die aktuelle Corona-Lage in der Stadt? Und welche Geschichten sollte ich auf keinen Fall verpassen?



All das liefern wir Ihnen in unserem Newsletter „Stadt mit K“ von Montag bis Freitag immer bis spätestens 7 Uhr bequem und kostenlos in ihr E-Mail-Postfach.



Als Newsletter-Abonnent erhalten Sie außerdem regelmäßig exklusive Informationen und können an interessanten Aktionen und Gewinnspielen teilnehmen.



Jetzt für „Stadt mit K“ anmelden und über Köln auf dem Laufenden bleiben!



Hier geht's zur Anmeldung.