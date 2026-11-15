Carolin Kebekus hat am Sonntagvormittag (15. November) via Instagram eine auffällige und gleichzeitig geheimnisvolle Botschaft veröffentlicht. „Wir haben ein Date! Heute, 18:20 Uhr sehen wir uns auf diesem Account im Livestream! Wir können noch nicht viel verraten, nur das: Wird crazy!“, schrieb die 46-jährige Comedienne und Moderatorin.

Ergänzt wurde die Nachricht mit den Emojis für Außerirdische und Feuer sowie dem Hinweis: „Alle Kölner:innen: Schaut mal in den Himmel später!“

Was genau hinter der Ankündigung steckt, ließ Kebekus offen. In den Kommentaren unter dem Beitrag rätseln zahlreiche Follower. Manche fragen, ob das Ereignis auch außerhalb der Innenstadt oder im Bergischen Land sichtbar sein werde. Andere stellen bereits den Wecker oder scherzen über mögliche „Batman“-Zeichen am Himmel.

Fans von Carolin Kebekus spekulieren über spektakuläre Aktion

Die Comedienne, die in Köln aufgewachsen ist und dort nach wie vor verwurzelt gilt, hält sich bedeckt. Klar ist nur der Zeitpunkt: Der Livestream startet um 18.20 Uhr auf ihrem Instagram-Account. Ob es sich um eine Promotion, eine künstlerische Aktion oder eine größere Inszenierung handelt, die auch vom Boden aus zu sehen ist, bleibt vorerst ungewiss.

Kebekus ist derzeit besonders präsent: Am Abend moderiert sie bei ProSieben eine Ausgabe der Quizshow „Wer stiehlt mir die Show?“. Der Livestream am späten Nachmittag steht jedoch in keinem erkennbaren Zusammenhang damit und scheint ein eigenständiges Event zu sein.

Carolin Kebekus, 1980 in Bergisch Gladbach geboren, wuchs in Köln auf. Nach dem Abitur begann sie 1999 als Praktikantin bei der RTL-Show „Freitag Nacht News“, wo ihr Parodien des Tokio-Hotel-Sängers Bill Kaulitz den Durchbruch brachten. Seit 2013 ist sie Teil der „heute-show“ und mit eigenen Bühnenprogrammen sowie dem Album „Ghetto Kabarett“ (2011) etablierte sie sich als Komikerin. Von 2015 bis 2019 moderierte sie die ARD-Sendung „PussyTerror TV“, seit 2020 läuft im Ersten „Die Carolin Kebekus Show“. (red)