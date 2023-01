Busse der KVB auf dem Betriebshof in der Friedrich-Karl-Straße

Köln – In Köln macht sich der allgemein erhöhte Krankenstand im Nahverkehr bemerkbar. Auch die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) haben mit coronabedingten Krankheitsausfällen zu kämpfen. Nach Angaben des Unternehmens führen sowohl Krankheits- als auch Quarantänefälle zu Ausfällen im Busbetrieb. Schichten von Busfahrerinnen und Busfahrern können demnach kurzfristig nicht anderweitig besetzt werden.

Insbesondere die Einplanung zusätzlicher Busse für Sonderfahrten zu Konzerten und aufgrund von Baustellen im Stadtbahnbereich erschweren die Situation. Hinzu komme die aktuell anfallende Urlaubszeit.



„Auch bei kurzfristigen Krankmeldungen streben wir an, die Ausfälle so zu verteilen, dass weiterhin ein Grundangebot in allen Bereichen der Stadt aufrechterhalten wird“, sagte KVB-Chefin Stefanie Haaks Ende der Woche. „So planen wir, sogenannte Verstärkerlinien, das sind Linien, die abschnittsweise andere Bus- oder Stadtbahnlinien ergänzen, für einen begrenzten Zeitraum auszusetzen, um die Situation zu entspannen. Dadurch möchten wir vermeiden, dass einzelne Strecken übermäßig stark von den Ausfällen betroffen sind.“

Um weitere Ausfälle zu vermeiden, planen die KVB, dass ab Montag, 11. Juli, folgende Buslinien vorübergehend nicht fahren werden:



Linie 171: Köln Breslauer Platz/Hbf → Köln Mülheim Wiener Platz

Linie 172: Köln Blaugasse‎ → Köln Dom/Hbf

Linie 173: Köln Dom/Hbf‎ → Köln Eupener Str.

Linie 179: Köln Bf Deutz/Messe Lanxess Arena ‎→ Köln Straßburger Platz

Wie lange die Situation andauern wird, kann derzeit noch nicht eingeschätzt werden, doch Stefanie Haaks kündigt an: „Wir setzen alles daran, unseren Fahrgästen so schnell wie möglich wieder die gesamte Fahrplanleistung in einer guten Betriebsqualität bieten zu können.“



Einschränkungen bei S-Bahn-Linie 6 in Köln

Auch die Deutsch Bahn ist eigenen Angaben zufolge „derzeit von erhöhten Krankenständen betroffen, was kurzfristig regional zu Personalengpässen führen kann.“ So fällt bis 5. August die S-Bahn-Linie 6 zwischen Köln-Mülheim und Köln-Worringen aus. Als Ersatz stehen die parallel verkehrenden Züge der S 11 zur Verfügung, teilt der VRS mit. (kvk, cm)