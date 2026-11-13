Uniwiese am 11.11.Zu viel Zäune für zu wenig Feiernde

Traditionen und Brauchtum haben in Köln schnell ihren Platz. Den Elften im Elften hat die Stadt auch in diesem Jahr souverän über die Bühne gebracht. Außenstehende sind regelmäßig begeistert, wie Karnevalisten, Ordnungskräfte, Rettungssanitäter und viele andere Helfer die Freude in geordnete Bahnen lenken. Tausende schunkelten auf dem Heumarkt und in der Altstadt, und am nächsten Morgen sah die Stadt an den meisten Stellen wieder erstaunlich ordentlich aus. Feiern ist in Köln eben Kernkompetenz.

Seit sich die Zülpicher Straße vor einigen Jahren zum jecken Ballermann entwickelt hat, richtet die Stadt im Studentenviertel mit einer beeindruckenden Zahl von Drängelgittern eine ganz eigene Partyzone ein. Die Verwaltung etikettierte das angesichts der feiernden Massen wenig schmuckvoll als „Maßnahme der Gefahrenabwehr“. Schön fand das nie jemand. Doch die Gitter kehren immer wieder – fast schon Brauchtum.

820.000 Euro pro Jahr

Die Stadt regelt damit ein Problem, um das andere sie beneiden könnten: Die Menschen strömen zu den närrischen Festtagen von überall herbei. Doch die Anziehungskraft bringt auch Probleme. Köln gittert zweimal im Jahr – am Elften im Elften und von Weiberfastnacht bis Rosenmontag – das Viertel rund um den Rathenauplatz ab. Das hat seinen Preis: gut 410.000 Euro pro Aufbau, also 820.000 Euro im Jahr. Gerade in Zeiten dramatisch knapper Kassen ist das ein satter Betrag. Zum Vergleich: Mehrere Ratsfraktionen wollen das ohnehin im Interim arbeitende Römisch-Germanische Museum schließen, um in drei Jahren 1,5 Millionen Euro einzusparen.

Feiern in der Sperrzone: der Sessionsauftakt auf der Zülpicher Straße. Copyright: Martina Goyert

Doch die Anziehung der Zülpicher Straße hat bei den jungen Jecken deutlich nachgelassen. Auf der teuer ausgebauten Fläche nahe der Uni fanden sich zum Sessionsauftakt kaum noch Feiernde. Einige einsame Elfen und Clowns spazierten verloren über die tristen Platten. Gelohnt hat sich die Sperrorgie an diesem 11.11. vor allem für die eifrig tätigen Firmen, die das Material bereitgestellt haben.

Die jungen Jecken sind längst in andere Veedel ausgewichen. Sie wollen nicht zwischen Zäunen, sondern in der Stadt feiern – verständlich. Sie suchen Kneipen und Angebote. Die leidige Diskussion, ob und wo es weitere Bühnen geben soll, ist irgendwann im Sande verlaufen. Ergebnislos.

Nun muss die Stadt reagieren und den gigantischen Aufwand im Studentenviertel deutlich zurückfahren. Nicht komplett und ersatzlos, aber es braucht eine Rückkehr zu halbwegs normalen Verhältnissen. Für die Anwohner sind die Hochphasen des Karnevals längst Ausnahmetage im schlechtesten Sinne. Auch die Wirte haben die Sperrzonen nie geliebt. Wer will schon, dass die Gäste gar nicht bis zur Kneipe vordringen können?

Die Verantwortung der Stadt soll hier nicht kleingeredet werden. Sie sieht sich an den Karnevalstagen nicht als Veranstalterin und reagiert vor allem auf Phänomene. Aber sie muss den Trubel auf den Straßen in geordnete Bahnen lenken. Fällt der 11.11. 2028 auf einen Samstag, werden vermutlich deutlich mehr Feiernde in die Stadt strömen. Das spricht umso mehr dafür, Konzepte fortzuschreiben und anzupassen.

Die Stadt wird künftig schneller auf Entwicklungen reagieren müssen. Möglicherweise braucht es ein Glasverbot in der Südstadt, wo sich immer mehr Feiernde tummeln und die Ausmaße ähnlich beeindruckend werden könnten wie einst an der Zülpicher Straße. Vielleicht braucht es in mehreren Feierzonen zudem mehr Anlaufstellen und Hilfsangebote.

Für all das gab es einst einen Rahmen: einen Runden Tisch mit Karnevalisten, Ordnungsamt und Wirten. Eigentlich eine gute Idee, doch die gemeinsame Runde ist eingeschlafen. Für die kommenden Herausforderungen gilt: Der Austausch hilft, die Lage besser in den Griff zu bekommen. Das sollte in der jecken Hochburg doch bekannt sein.