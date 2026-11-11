Es war der Soundtrack für das Wintermärchen, die Hymne für ein Sport-Spektakel und ein Mega-Erfolg. 20 Jahre ist es her, dass die Höhner mit „Wenn nicht jetzt, wann dann“ einen Song veröffentlicht haben, der die Handball-Nationalmannschaft in Köln bis zum WM-Titel begleitete.

Der Song erreichte in Deutschland Platin-Status, blieb 58 Wochen in den Charts und schaffte es dort auf Platz 1. Im kommenden Jahr steigt wieder eine Handball-WM, erneut geht es in Köln um den Titel. Daher ist die Zeit reif für ein neues Kapitel. „Wenn nicht jetzt, wann dann 2.0“ geht an den Start.

Höhner und Oimara präsentieren neue Handball-Hymne

Dabei treffen dieses Mal kölsche Lebensfreude auf bayerischen Witz. Denn für die Neuauflage ihres Hits machen die Höhner gemeinsame Sache mit Beni Hafner (34), bekannt als Oimara.

„Wie es der Zufall manchmal so will, lernten wir auf einem Event Thomas Zimmermann vom Deutschen Handballbund kennen. Beim Gespräch über die WM 2027 und das 20. Jubiläum von ‚Wenn nicht jetzt, wann dann‘ waren wir uns schnell einig, dass wir das Erfolgsduo Handball und Höhner doch noch einmal zusammenbringen müssen“, erzählt Frontmann Patrick Lück.

Die Höhner und Oimara ziehen am 11.11. zusammen durch die Stadt. Copyright: Daniela Decker

Nachdem die Idee zu „Wenn nicht, jetzt wann dann 2.0“ geboren war, sollte die neue Fassung inhaltlich natürlich ins Jahr 2027 passen. „Dafür haben wir in Rücksprache mit unseren ehemaligen Höhner-Kollegen, also den Originalautoren, die Strophen aktualisiert. Die Mannschaft ist eine neue Generation und so wollten wir natürlich auch deutschlandweit die junge Generation musikalisch mitnehmen“, betont Lück.

Mit Oimara haben sich die Höhner einen Künstler dazugeholt, der 2025 mit „Wackelkontakt“ einen Mega-Hit landete, der über 200 Millionen Mal gestreamt wurde. Der bayerische Liedermacher ist am Tegernsee aufgewachsen. Die WM beginnt am 13. Januar in München, ehe das Turnier ab dem 20. Januar in der Lanxess-Arena in die entscheidende Phase geht.

„Beni war sofort von der Idee begeistert und so haben wir jetzt tatsächlich nicht nur ein Duo, sondern mit der Handball Nationalmannschaft, Oimara und uns ein Trio, welches sich den Traum von einem weiteren Weltmeistertitel im eigenen Land erfüllen möchte“, sagt Lück. „Mit der neuen Version verbinden wir musikalisch den Traum, dass auch 2027 unsere Mannschaft wieder Handballgeschichte schreiben könnte.“

Höhner x Oimara: „Wenn nicht jetzt, wann dann 2.0“

Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht hier, sag mir wo und wann? Wenn nicht wir, wer sonst? Es wird Zeit. Komm, wir nehmen das Glück in die Hand.

Das Spiel, das uns in Atem hält, und das Tor, das kurz vor Schluss noch fällt, das is es, das is es, was wir lieben. Wenn der Wille keine Grenzen kennt und das Team nur für den Titel brennt, das is es, das is es, was wir lieben.

So wie 2007, als wir ihn schon mal hielten, komm wir hol’n ihn uns nochmal, den legendären Weltpokal.

Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht hier, sag mir wo und wann? Wenn nicht wir, wer sonst? Es wird Zeit. Komm, wir nehmen das Glück in die Hand.

Es sind die Chöre, die durch die Arena hallen. Es sind die lalala lautesten Fans von allen. Das is es, das is es, was wir lieben. Die hundert Tore, die pro Stunde fallen, wenn Giganten aufeinanderprallen, das is es, das is es, was wir lieben.

Feels like 2007, als wir ihn schon mal hielten, komm wir hol’n ihn uns nochmal, den legendären Weltpokal.

Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht hier, sag mir wo und wann? Wenn nicht wir, wer sonst? Es wird Zeit. Komm, wir nehmen das Glück in die Hand.

Ist das nicht wunderbar? So werden Wunder war, komm, wir holen uns den Weltpokal. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht hier, sag mir wo und wann? Wenn nicht wir, wer sonst? Es wird Zeit. Komm, wir nehmen das Glück in die Hand.

Am 13. November 2026 wird die neue Handball-Hymne veröffentlicht. Vorher erlebte Oimara am Elften im Elften schon mal echt kölsches Jeföhl. Der bayerische Musiker begleitete die Höhner bei acht Auftritten, unter anderem bei der Sessionseröffnung der Willi Ostermann-Gesellschaft auf dem Heumarkt.

Sänger Oimara hatte 2025 einen Megahit mit Wackelkontakt. Jetzt ist er mit den Höhnern unterwegs. Copyright: Daniela Decker

Der 34-Jährige war völlig beeindruckt. „Das ist schon der Wahnsinn. Im Vergleich zu unserem Fasching ist das eine ganz andere Hausnummer“, sagte er. „Ich bin zum ersten Mal überhaupt beim Kölner Karneval und dann gleich am 11.11.“

Der Musiker war hauptsächlich vom schnellen Auf- und Abbau bei den Auftritten beeindruckt. „Wenn die Bands hier zehn Gigs gespielt haben, haben wir in Bayern gerade mal einmal aufgebaut, ein Bier getrunken und den Soundcheck gemacht.“