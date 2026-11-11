Ein letzter jecker Ausnahmezustand am 11.11., ein letzter wilder Party-Freitag und ein sehr emotionaler Samstagabend, an dem Generationen von Stammgästen ihrer Kult-Kneipe die letzte Ehre erweisen: Am kommenden Samstag schließt das „Café Waschsalon“ nach über 33 Jahren endgültig seine Pforten. Eine Institution des Kölner Nachtlebens macht auf der Ehrenstraße dicht. Es hat sich ausgetanzt, ausgeflirtet und ausgetrunken. Wo jahrzehntelang das Kölsch in Strömen floss und Lebensgeschichten geschrieben wurden, bleibt bald nur noch die Erinnerung. Lichter Aus, Trommeln still.

„Es waren tolle, wilde, unfassbar schöne Jahre. 33 insgesamt, auf die wir auch ein bisschen stolz sein können“, blickt Jürgen Walter, der den Laden gemeinsam mit Dirk Holzmann gründete und betrieb, wehmütig zurück. Und führt mit einem Schmunzeln an: „Irgendwie gehörte der Waschsalon zum Kölner Nachtleben immer dazu wie das Röggelchen zum Halve Hahn.“

Schon im Sommer 2024 stand das Kult-Lokal vor dem vermeintlich sicheren Ende. Wegen eines geplanten Bauprojekts auf dem Gelände war der Mietvertrag gekündigt worden. Das kölsche Veedel trauerte, Stammgäste verabschiedeten sich. Doch dann die überraschende Wende im Herbst 2024: Weil sich die Arbeiten verzögerten und die Baugenehmigung auf sich warten ließ, durfte der Waschsalon noch einmal verlängern. Es war ein unverhofftes Geschenk für alle Nachtschwärmer – ein Aufschub auf Zeit, der nun jedoch endgültig abgelaufen ist. Die Baugenehmigung liegt mittlerweile vor.

Sie sind dem Café Waschsalon in Köln immer treu geblieben (v.l.): Tarik El Maani, Dirk Holzmann, Miriam El Maani und Jürgen Walter. Copyright: Leonie Vißer

Die Wiege der Kult-Kneipe stand eigentlich im Friesenviertel, und die Geburtsstunde gleicht einer waschechten Kölner Anekdote. Am 27. Februar 1993 eröffneten Jürgen Walter und Dirk Holzmann den Laden im alten Gerling-Gebäude an der Friesenstraße. Entstanden war das Konzept, wie sollte es anders sein, „von einem Kölsch aufs andere“. Da es im Viertel keinen klassischen Waschsalon gab, kamen die erfahrenen Gastronomen auf die geniale Idee, das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden: Wäsche waschen und während der Wartezeit bei einem kühlen Kölsch mit anderen Menschen ins Gespräch kommen.

Geplant war das Ganze laut Mietvertrag als reines, neunmonatiges Provisorium, um einen Leerstand bis zum Abriss des Gebäudes zu verhindern. Doch der provisorische Charme zündete sofort. Die Kölner mochten sofort das urige Konzept zwischen Waschtrommeln und Zapfhahn. Aus den geplanten neun Monaten wurden schließlich sechs Jahre an der Friesenstraße, ehe der Bagger im Jahr 1999 unbarmherzig rollte und das Gebäude abgerissen wurde.

Auch Tina Turner war mal da – Geschenk von BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken

Doch eine echte Kölner Kneipe lässt sich nicht so leicht wegräumen. Die Betreiber zogen weiter und fanden auf der Ehrenstraße 77 ihr neues, dauerhaftes Zuhause. Dort bauten sie den Waschsalon zu dem aus, was er bis heute blieb: Eine generationsübergreifende Heimat für Nachtschwärmer. „Unsere Gäste haben den Laden quasi von einer Generation an die nächste übergeben. Wo früher die Eltern einkehrten, waren es danach ihre Kinder“, berichten Walter und Holzmann stolz und fügen hinzu, dass mindestens zwölf Ehen hier mit einem ersten Blickkontakt zwischen Waschmaschinen und Tresen ihren Anfang genommen hätten.

Besonders zur Karnevalszeit platzt der Laden regelmäßig aus allen Nähten. Dann kam außerdem eine Clique aus New York, die aus Exil-Kölnern samt ihren US-Freunden bestand, zu den tollen Tagen nach Köln, um den Waschsalon zu ihrem Party-Hauptquartier zu erklären und den „Big Apple“ mit kölschem Frohsinn zu tauschen.

Der Waschsalon zog viele an. Kölsche Musikgrößen wie BAP oder Mitglieder der Höhner tranken hier ihr Kölsch. Sogar absolute Promis waren mal da: Keine Geringere als Rock-Legende Tina Turner stattete dem Laden einst einen legendären Besuch ab. „Schickimicki“ wurde es trotz des Star-Auflaufs aber nie. Hier feierte der Promi mit dem Studenten auf Augenhöhe. Wenn der Laden rappelvoll war, regnete Kondenswasser von der Wand. Einzig der Gang auf die Toilette war all die Jahre nicht unbedingt eine Quelle der Freude – das bestreiten Walter und Holzmann gar nicht.

Die Anfangszeit: Das Café Waschsalon in den 90er-Jahren auf der Friesenstraße in Köln Copyright: privat

Besonders eng verbunden mit der Kneipe war von Anfang an Wolfgang Niedecken. Der BAP-Frontmann saß gerade in der Anfangszeit oft selbst im Laden, fand das Konzept klasse und machte den Gastronomen ein unbezahlbares Geschenk: Er überreichte ihnen die handschriftliche Ursprungsversion des Songtexts zu seinem Hit „Waschsalon“ („Ich jonn su unwahrscheinlich jähn met dir enn der Waschsalon...“). Eine Kopie des Manuskripts hing über Jahrzehnte gerahmt an der Wand und war der Stolz der Betreiber.

Natürlich ging der Waschsalon nicht mit der Zeit – und wer nicht mit der Zeit geht, der geht bekanntlich mit der Zeit. Es war aber keineswegs so, dass Walter und Holzmann niemals an eine Modernisierung der Kneipe gedacht hätten. Was gemacht werden musste, wurde über all die Jahre hinweg auch treu erneuert oder instand gesetzt. „Aber wir wollten auch keinen Waschsalon 2.0. Der Laden hatte seinen eigenen Charme, und der wurde auch genau so angenommen“, meint Walter.

Doch die Zeit lässt sich nicht aufhalten, und auch das vertraute Stadtbild auf der Ehrenstraße wird sich nun massiv verändern. Das Gebäude mit der Nummer 77 wird zwar nicht abgerissen, steht aber vor einer tiefgreifenden Metamorphose. Im Frühjahr 2027 sollen die Arbeiten für eine umfassende Kernsanierung beginnen. Seine Gestalt wird das Haus dabei fundamental verändern: Die charakteristische Baulücke gehört in Zukunft der Vergangenheit an. Stattdessen werden fünf neue Stockwerke in Leichtbauweise aufgesetzt. Geplant ist ein modernes Mischkonzept aus Gewerbeflächen und Wohnen.

Volle Terrasse auf der Ehrenstraße bei WM- oder EM-Spielen Copyright: privat

Dieser unaufhaltsame Wandel spiegelt wider, was die Betreiber schon länger spüren. „Das Nachtleben hat sich spätestens seit Corona ganz stark verändert; das Ausgehverhalten der jüngeren Generation ebenso“, resümiert Walter. Partner Dirk Holzmann fügt pragmatisch, aber mit spürbarer Rührung hinzu: „Irgendwie muss man auch mal aufhören. Wir werden auch nicht jünger, der Zeitpunkt ist nun der richtige.“

Um diese Ära gebührend zu verabschieden, lässt es das Team noch einmal krachen. Die rührigen Betriebsleiter Miriam, Tarek und Sabri werden am kommenden Samstag letztmals ihre Gäste begrüßen.

Jürgen Walter fängt einen Teil seines Teams in seiner Catering-Firma „Aufgetischt“ auf. Für seinen Partner Dirk Holzmann geht es derweil auf der Schäl Sick weiter: Er betreibt wie gewohnt das „Brauhaus ohne Namen“ im rechtsrheinischen Deutz.

„Können wir noch was kaufen?!“, war jahrelang eine geflügelte Redewendung, wenn mal wieder ein neuer Kranz Kölsch geordert wurde. Ab dem Sonntagmorgen heißt die Antwort darauf schmerzhaft: Nein. Eine Ära in der Ehrenstraße ist dann vorbei. Diesmal endgültig.