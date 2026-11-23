Eine imposante Showtreppe, ein festlich dekorierter Saal, elegante Abendgarderobe und eine volle Tanzfläche. Der 28. BallKristall der Blauen Funken begeisterte am Samstagabend (21. November 2026) knapp 700 Gäste mit einem überarbeiteten Konzept.

Angefangen hat alles einst im Kristallsaal der Koelnmesse. Nach einer Zeit im Maritim-Hotel fand Kölns Ball-Event jetzt zum fünften Mal im restlos ausverkauften Gürzenich statt. Und da gab es einige Neuheiten zu bestaunen.

28. BallKristall: Linda Teodosiu Stargast auf der Bühne

„Der Ball hat ein neues Gesicht bekommen. Zwar sind wir stolz auf die gelebte Tradition, dennoch war es an der Zeit, etwas Neues zu wagen“, sagte Präsident und Moderator Björn Griesemann. „Dadurch, dass der Abend viel mehr Show-Elemente bekommen hat, ist der Ball nicht nur moderner, sondern auch frischer und lebendiger geworden.“

Nachdem zuvor Lutz Schade den Abend zehnmal vorbereitet hatte, zeichnete sich jetzt Senatspräsident Michael Müller für das Konzept verantwortlich. „Es kommt eine neue Kreativität rein“, sagte der Festkomitee-Präsident. „Karneval ist vielfältig und das hier ist eine bewusst stilvolle Veranstaltung. Die jungen Gäste nehmen die Gala-Anmutung begeistert an.“

Zu den Showacts zählte auch Linda Teodosiu. Die Powerfrau begeisterte mit Hits wie „Respect“ von Aretha Franklin oder „I Wanna Dance With Somebody“ von Whitney Houston. Copyright: Daniela Decker

Pianist Sebastian Hohberg eröffnete den Abend an seinem Flügel. Ein Tanzpaar der TNBOOM Dance Company legte den ersten Walzer des Abends auf das Parkett. Linda Teodosiu war der erste Stargast des Abends. „So viel Stimmgewalt in so einer zierlichen Person“, lobte Griesemann den Auftritt der Powerfrau.

Die Sängerin gab das Lob vor allen an Michael Kuhl und dessen Big Band weiter. „Wir haben gerade einmal eine halbe Stunde geprobt“, sagte die 35-Jährige. Das Ergebnis konnte sich wahrlich hören lassen.

Kuhl sorgte mit seinem deutlich vergrößerten Orchester dafür, dass die Tanzfläche nie leer blieb. „Tanzmusik ist zum Tanzen da. So wird der Gürzenich zum Parkett der Glücksmomente“, hatte Müller als Motto ausgegeben.

Max Mutzke war noch nie im Kölner Gürzenich

Höhepunkt der Show war der Auftritt von Max Mutzke mit der Rüdiger-Baldauf-Band. Für den ESC‑Star (Platz 8 mit „Can’t Wait Until Tonight“ 2004) war der Auftritt im Gürzenich komplettes Neuland. „Bisher hatte ich nur mit dem alternativen Karneval Berührungspunkte“, sagte der 45‑Jährige. „Ich liebe die Stunksitzung und Deine Sitzung, war aber noch nie bei einer traditionellen Karnevalsveranstaltung und noch nie im Gürzenich“, sagte er.

Björn Griesemann (M.), Präsident der Blauen Funken, zusammen mit Senatspräsident Michael Müller (l.). Der hatte die Organisation des Balls vom Ex-Senatspräsidenten Lutz Schade übernommen. Copyright: Daniela Decker

Als gebürtiger Schwarzwälder hat er schon einige Erfahrungen mit den Entwicklungen im Kölner Karneval gemacht. „Mein Bruder hat zeitweise auf der Luxemburger Straße Höhe Südbahnhof gewohnt. Da herrschte immer eine Mischung zwischen Volksfest und Bürgerkrieg. Das fand ich schon verrückt und faszinierend.“

Der Sänger und Songschreiber bewundert auch das große Repertoire an Liedern über Köln. „Ich glaube, es gibt nicht mal über New York so viele Songs. Inzwischen kenne ich auch einige Musikerinnen und Musiker, die im Karneval abräumen. Daher ist es wirklich eine Ehre, dass wir hier spielen dürfen. Für die Karnevalisten bin ich schließlich kein Aushängeschild.“

Der 28. BallKristall im Gürzenich erstrahlte in neuem Glanz. Copyright: Daniela Decker

Nach Herbsttour und Gürzenich-Show gönnt sich der Musiker jetzt ein paar ruhige Tage. „Ich fahre mit einem meiner Kinder in den Schwarzwald, wo die anderen schon warten. Meine Freundin kommt später nach, dann bleiben wir da eine Woche. Anschließend geht es wieder nach Köln. Wir pendeln mit unserer Patchwork-Familie immer zwischen Köln und dem Schwarzwald. Durch meine Kölner Familie und die Schwiegereltern fühle ich mich hier inzwischen auch schon richtig heimisch.“

Um Mitternacht übernahmen die Bläck Fööss die Bühne und präsentierten ihre größten Hits aus 56 Jahren Geschichte. Anschließend ging es direkt im Saal mit der Aftershow-Party von DJ Martin Bender weiter.