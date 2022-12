Köln – Im Kölner Hauptbahnhof ist am Dienstag gegen 13.45 Uhr ein Mann mit einem einfahrenden Zug kollidiert. Nach Angaben der Bundespolizei wurde er an Gleis 5 von dem Zug erfasst und mitgeschleift. Der Mann lebte noch, war aber nicht ansprechbar, so die Bundespolizei.

Die Rettung gestaltete sich laut einer Sprecherin der Bundespolizei und Angaben der Feuerwehr aufwendig, weil der Mann unter dem Zug geborgen werden musste. Mit hydraulischen Hebern musste die 60 Tonnen schwere Bahn angehoben, erst gegen 15.45 Uhr wurde der Mann aus dem Fahrwerk befreit und nach Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Auf Grund des Verletzungsmusters bestand für den Patienten Lebensgefahr.

Rettungskräfte haben den Mann in ein Krankenhaus gebracht. Copyright: Alexander Roll

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar, „eine suizidale Absicht ist nicht auszuschließen“, sagt die Bundespolizei. Einsatzkräfte waren innerhalb weniger Minuten vor Ort, auf dem Bahnhofsvorplatz standen rund ein Duzend Rettungs- und Feuerwehrwagen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Hergang des Unfalls aufgenommen.

Beratung und Seelsorge in schwierigen Situationen

Kontakte | Hier wird Ihnen geholfen

Wir gestalten unsere Berichterstattung über Suizide und entsprechende Absichten bewusst zurückhaltend und verzichten, wo es möglich ist, auf Details. Falls Sie sich dennoch betroffen fühlen, lesen Sie bitte weiter:



Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Wenn Sie sich nicht im Familien- oder Freundeskreis Hilfe suchen können oder möchten – hier finden Sie anonyme Beratungs- und Seelsorgeangebote.

Telefonseelsorge

Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Ihre Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon

Das Angebot des Vereins "Nummer gegen Kummer" richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche, die in einer schwierigen Situation stecken. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Am Samstag nehmen die jungen Berater des Teams "Jugendliche beraten Jugendliche" die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon

Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Ein Teil von ihnen spricht auch türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention

Eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland gibt es unter suizidprophylaxe.de

Beratung und Hilfe für Frauen

Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen" ist ein bundesweites Beratungsangebot für Frauen, die Gewalt erlebt haben oder noch erleben. Unter der Nummer 08000 116 016 und via Online-Beratung unterstützen werden Betroffene aller Nationalitäten rund um die Uhr anonym und kostenfrei unterstützt.

Psychische Gesundheit

Die Neurologen und Psychiater im Netz empfehlen ebenfalls, in akuten Situationen von Selbst- oder Fremdgefährdung sofort den Rettungsdienst unter 112 anzurufen. Darüber können sich von psychischen Krisen Betroffene unter der bundesweiten Nummer 116117 an den ärztlichen/psychiatrischen Bereitschaftsdienst wenden oder mit ihrem Hausarzt Kontakt aufnehmen. Außerdem gibt es in sehr vielen deutschen Kommunen psychologische Beratungsstellen.

Kölner Hauptbahnhof zeitweise für Fernverkehr gesperrt

Um 16.15 Uhr teilte die Sprecherin mit, dass der Einsatz der Bundespolizei beendet, das Gleis 5 sei aber immer noch gesperrt sei.

Der Unfallort wurde durch einen Sichtschutz abgesperrt. Copyright: Max Grönert

Zuvor hatte die Deutsche Bahn getwittert, dass „Der Halt Köln Hauptbahnhof entfällt“, der Hauptbahnhof war für den Fernverkehr gesperrt worden. Die Bahngleise 4, 5, und 6 waren zeitweise komplett gesperrt. (red)