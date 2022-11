Köln – Im „Goldfinger“ in der Friesenstraße ist schon am Donnerstag – etwas mehr als eine Woche vor offiziellem Sessionsbeginn – der Karneval los gewesen. Zumindest vor der Kamera, denn hier haben die Höhner das Musikvideo zu ihrem aktuellen Song „Prinzessin“ gedreht.



Dafür hatten sie zuvor tat- und vor allem feierkräftige Unterstützung bei Instagram gesucht und gefunden. Um die 30 Statistinnen und Statisten haben für den Drehtag ihre Kostüme schon einmal entstaubt und durften zu „Prinzessin“ Stimmung machen. Kölsch gab es natürlich auch – und die Anweisung „Feiern!“: „Alle, die noch nicht alkoholisiert sind, können jetzt gerne so tun!“ ruft Höhner-Sänger Patrick Lück den Kostümierten zu und lacht dabei. „Ihr macht Party – dann könnt ihr euch schon einmal daran gewöhnen, wie es nächste Woche wird.“



Neben Begeisterung brauchten die Komparsen aber auch Geduld. Nach dem Zeitplan läuft ein Dreh selten, und auch am Donnerstagnachmittag verzögerte sich die Filmerei etwas. Der Stimmung tat das keinen Abbruch, das Warten wurde durch spontane Gesangseinlagen der Band verkürzt.



Tiktokerin Alina Khani spielt Prinzessin

„Es macht riesig Spaß“, sagt Manuela Fuchs, die zunächst gar nicht glauben konnte, dass sie wirklich dabei sein durfte, erzählt sie in einer kurzen Pause. Zufällig entdeckte sie den Aufruf bei Instagram. „Ich habe mir das angeguckt und sie einfach angeschrieben: ‚Guten Abend, ich möchte auch so gerne bei dem Video mitspielen‘.“ Prompt kam auch die Antwort. „Dann musste mein Mann heute leider alleine arbeiten“ sagt die 51-Jährige, die mit ihrem Ehemann die „Textilreinigung Fuchs“ in Bergisch Gladbach betreibt. Nächste Woche, am 11.11., werde sie das Lied laut mitsingen, kündigt sie an.

Die „Prinzessin“ aus dem Song ist Tiktokerin Alina Khani . „Ich darf hier meinen Traum erfüllen“, sagt sie grinsend. Einmol Prinzessin zo sin, sozusagen. Die wird an Karneval von einem Krokodil angeflirtet (Pass op, pass op, Prinzessin! / Dat Krokodil well dich fresse! Vielleich wör et am Beste, do blievs bei mir!) – übrigens gespielt vom Colonius, dem Maskottchen der Football-Mannschaft Cologne Crocodiles.



Video zu Höhner-Song „Prinzessin“ erscheint 2023

So wie der Song augenzwinkernd zu betrachten ist, so ist auch der Dreh mit den Höhnern keine bierernste Angelegenheit und immer wieder von Witzeleien geprägt – auch wenn es durchaus Arbeit ist, sind die Musiker doch schon seit dem Morgen vor Ort. Henning Krautmacher war beim Dreh nicht dabei. Er hört nun aus privaten Gründen schon eher als geplant als Sänger bei der Band auf. Das offizielle Musikvideo zu „Prinzessin“ soll Anfang 2023 erscheinen.