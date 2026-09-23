Der letzte verbliebene Saturn-Markt in Köln wird Ende Mai 2027 geschlossen. Damit verliert der Konzern „MediaMarktSaturn“ eine weitere Filiale in Köln. Dieses Mal geht es um den Markt im „City Center Porz“.

Zuletzt hatte das Unternehmen gegenüber dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ angekündigt, dass auch der Mediamarkt in der Ehrenstraße im kommenden Jahr schließt.

Köln: Der letzte verbliebene Saturn-Markt schließt im Mai 2027

Für Saturn bedeutet das auch das Ende einer langen Geschichte, die in Köln begann. Den ersten Markt eröffnete der Kölner Friedrich Wilhelm Waffenschmidt im Jahr 1961 gemeinsam mit seiner Frau in Köln am Hansaring. Die Filiale trägt inzwischen den Namen „MediaMarkt Köln-Hansaring“.

Das Unternehmen benennt aktuell viele Saturn-Märkte sukzessive in Mediamarkt um. Zuletzt traf das auch den Traditionsstandort auf der Hohe Straße, der zum „MediaMarkt Tech Village“ wurde. Die ebenfalls auf der Hohe Straße gelegene Filiale „MediaMarkt Köln-City am Dom“ wurde kurz davor nach 25 Jahren geschlossen.

Der Mediamarkt Tech Village soll als moderner und zukunftsfähiger Standort einen Ersatz für die Kundinnen und Kunden bieten, wie der Konzern gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger mitteilt. Im Kölner Stadtgebiet bleibe man mit sieben weiteren Filialen stark vertreten, heißt es von dem Konzern.

Betroffen sind in Porz 17 Mitarbeitende. Ihnen soll nach Absprache mit dem Betriebsrat ein Angebot für andere Media-Markt-Standorte gemacht werden.

Dritte Schließung in Köln: 6.000 Quadratmeter „MediaMarktSaturn“ fallen weg

„MediaMarktSaturn Deutschland prüft kontinuierlich sein Marktportfolio und optimiert es gezielt. Dabei können Standorte vergrößert, verkleinert, neu eröffnet oder in Einzelfällen auch geschlossen werden. Vor diesem Hintergrund haben wir entschieden, unsere Kräfte in Köln zu bündeln und unseren Saturn in Köln-Porz zu schließen“, sagt Fabienne Caron, Kommunikationschefin und Vice President von Ceconomy, dem Unternehmen hinter „MediaMarktSaturn“.

Für Köln bedeutet das jedoch, dass weitere rund 1.700 Quadratmeter Verkaufsfläche wegfallen werden. So groß ist die Saturn-Filiale in Porz, die in den 2000er-Jahren öffnete und im Jahr 2017 ihre Neueröffnung feierte. Zusammengerechnet mit den anderen Schließungen werden das binnen einen Jahres am Ende 6.000 Quadratmeter weniger „MediaMarktSaturn“ in Köln sein.

Saturn in Köln schließt: Was das für die Kundinnen und Kunden bedeutet

Für Kundinnen und Kunden soll sich hingegen nicht viel ändern. Die Anliegen, von Reparatur bis Garantieabwicklung, werden von den anderen Märkten in Köln übernommen. Rechtsrheinisch bleibt der Mediamarkt in Köln-Kalk in den „Köln-Arcaden“.

Saturn wird damit jedoch ganz aus Köln verschwinden. Bis auf die bisher verbliebenen Schriftzüge am Hansaring wird keine Filiale mehr den Namen des Elektronikfachmarktes tragen.