Köln – Zwei junge Männer haben am Samstagabend offenbar ein illegales Autorennen auf der Deutzer Brücke veranstaltet. Einsatzkräfte der Polizei stoppten die beiden Männer und beschlagnahmten ihre Autos, Führerscheine und Smartphones.

Direkt morgens wissen, was in Köln passiert

Jetzt für „Stadt mit K“ anmelden!

Copyright: Matthias Heinekamp/Nikolas Janitzki/Tobias Hahn

Was bringt der Tag? Was kann ich in Köln unternehmen? Wo sollte ich essen gehen? Oder soll ich vielleicht doch lieber ein Rezept nachkochen? Wie ist die aktuelle Corona-Lage in der Stadt? Und welche Geschichten sollte ich auf keinen Fall verpassen?



All das liefern wir Ihnen in unserem Newsletter „Stadt mit K“ von Montag bis Freitag immer bis spätestens 7 Uhr bequem und kostenlos in ihr E-Mail-Postfach.



Als Newsletter-Abonnent erhalten Sie außerdem regelmäßig exklusive Informationen und können an interessanten Aktionen und Gewinnspielen teilnehmen.



Jetzt für „Stadt mit K“ anmelden und über Köln auf dem Laufenden bleiben!



Hier geht's zur Anmeldung.

Die beiden Männer im Alter von 19 und 20 Jahren waren am Samstagabend gegen 20.30 Uhr mit einem Golf GTI mit Duisburger Kennzeichen und einem weißen Mercedes Coupé mit Aachener Kennzeichen in Köln unterwegs.

Köln: Illegales Autorennen auf Deutzer Brücke

Auf der Strecke zwischen dem Heumarkt und der Deutzer Brücke erhöhten sie ihre Geschwindigkeit massiv und leisteten sich allem Anschein nach ein illegales Rennen. Einsatzkräfte fingen die beiden Raser auf der Mindener Straße ab.

Das könnte Sie auch interessieren:

Events in der Corona-Krise Anzeige Publikum soll mit Autos in die Lanxess-Arena rollen

Kölner Dom-Hotel Anzeige Großbaustelle mit vielen Verzögerungen – so geht es weiter von Tim Attenberger

Fahrerflucht in Köln Anzeige 40-Jähriger prallt mit Auto in Motorradfahrer – schwer verletzt

Sie kassierten die Fahrzeuge sowie die Smartphones der beiden jungen Männer vorerst ein. Auch der Führerschein wurde den beiden Fahrern vorläufig entzogen. (red)