Köln – Am Freitagabend sind bei zwei schweren Unfällen auf den Bundesautobahnen 1 und 4 zwei Menschen getötet und ein Mann schwer verletzt worden. Die Polizei Köln sucht aktuell nach einem flüchtigen weißen Transporter, der an dem Unfall auf der BAB 4 bei Merzenich in Fahrtrichtung Aachen beteiligt war.

Zeugen gesucht

Der 23-jährige Fahrer eines Audi R8 mit Kölner Kennzeichen war am Freitagabend mit hohem Tempo über die A 4 bei Elsdorf gerast. Laut Zeugenaussagen soll dann ein weißer Kleintransporter von der mittleren auf die linke Spur gewechselt und ruckartig wieder zurückgezogen sein. Allerdings zu spät, denn der 23-Jährige wich nach rechts aus und verlor die Kontrolle über den Sportwagen, der sich dann überschlug. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er starb. Der Fahrer des Kleintransporters soll nach dem Unfall einfach weitergefahren sein.

Unfälle auf A1 und A4 Zwei Menschen sterben in der Nacht auf Autobahnen

Die Kölner Polizei sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können. Hinweise bitte an 0221/229-0.

Weiterer tödlicher Unfall auf A1

Auch auf der Autobahn 1 von Köln Richtung Eifel zwischen Wisskirchen und Mechernich gab es am Freitag einen schweren Unfall. Nach ersten Ermittlungen geriet ein Pkw unter das Heck eines Lasters, der in die gleiche Fahrtrichtung unterwegs war.

Dabei kam die 35-jährige Beifahrerin ums Leben. Der 29-jährige Fahrer des Wagens wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr.