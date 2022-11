Die Mordkommission ermittelt an der Gernsheimer Straße.

Köln – Nach dem Tötungsdelikt auf der Gernsheimer Straße in Köln-Ostheim am Mittwochabend hat sich der mutmaßliche Täter der Polizei gestellt. Der 18-Jährige, der sich in Bochum den Behörden stellte, soll im Laufe des Tages nach Köln gebracht und wegen des dringenden Verdachts des Totschlags einem Haftrichter vorgeführt werden. Nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ soll es sich bei dem Verdächtigen um den Cousin des Opfers handeln.

Am Mittwochabend um kurz vor 18 Uhr war nahe der Tischtennisplatte des Spielplatzes ein 22-Jähriger stark blutend mit einer Stichwunde im Oberkörper gefunden worden. Einsatzkräfte zunächst der Polizei und kurze Zeit später auch des Rettungsdienstes versuchten noch, den jungen Mann zu reanimieren. Doch nur kurze Zeit später starb er, wie es hieß im Krankenhaus.



Wagen der Kölner Polizei stehen am mutmaßlichen Tatort in Köln-Ostheim. Copyright: Jasmin

Der Tat vorausgegangen sein soll ein Streit zwischen mehreren Männern auf der Gernsheimer Straße, wie die Polizei mitteilte. Ob es sich bei dem Fundort auf dem Spielplatz, der wenige hundert Meter von der Straße entfernt liegt, auch um den Tatort handelte, ist unklar. Die Ermittler der Spurensicherung begutachteten den Bereich des Spielplatzes, an dem der Mann gefunden wurde.

Tötungsdelikt in Köln-Ostheim: Polizei befragt Anwohner

Am Abend wurden Anwohner der umliegenden Hochhausblöcke befragt. Die Polizei war zwischenzeitlich mit 20 Streifenwagen im Einsatz, offenbar auch, weil weitere Auseinandersetzungen nicht ausgeschlossen werden konnten. An einem nahegelegenen Krankenhaus, aus dem am späten Abend der Leichnam abtransportiert wurde, kamen trauernde Freunde und Verwandte zusammen. Auch hier war die Polizei mit mehreren Einsatzwagen vor Ort, um mögliche Streitigkeiten zu schlichten.



Die Polizei sucht Zeugen, die sich telefonisch unter 0221 / 229-0 oder via E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de melden können.