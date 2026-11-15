Die Luft war zum Schneiden, als der Waschsalon an seinem letzten Samstag noch einmal aus allen Nähten platzte. Dicht an dicht standen die Gäste zwischen Stehtischen und Theke, die Kölsch-Kränze wanderten von Hand zu Hand, und jeder wusste: Nach über 33 Jahren schließt das „Café Waschsalon“ auf der Ehrenstraße für immer seine Türen. Generationen von Stammgästen waren gekommen, um der Institution im Kölner Nachtleben die letzte Ehre zu erweisen. Ehrlich gesagt war es in den letzten Jahren nicht mehr so oft so voll gewesen, und an diesem Abend zählte vor allem, dass alle noch einmal da waren. Irgendwie war es wie immer – wie früher.

Einige Gäste standen wie traditionell zwischen dem DJ am Pult und der offenen Küche, und aus den Boxen kamen Lieder, die man hier seit Jahren kennt. „Tommi“ lief, „In unserem Veedel“, „Wonderwall“, das unvermeidliche, fast schon kitschige „Angels“, und bald sangen die Gäste mit, Stimme an Stimme, bis die Lieder von einem Stehtisch zum nächsten weiterwanderten. Es wurde gelacht und getrunken, in Erinnerungen geschwelgt. Sorgen schienen an diesem Abend draußen vor der Tür zu bleiben.

Dichtes Gedränge am letzten Abend im Waschsalon Copyright: Werner

Auch viele alte Mitarbeiter waren gekommen. Die Köbesse, die einst die Kölsch-Kränze durch den vollen Laden getragen hatten, standen wieder im Gedränge und begrüßten alte Bekannte. Das Team um die Betriebsleiter Miriam, Tarek und Sabri hat die Gäste noch einmal empfangen. Jürgen Walter und Dirk Holzmann, die den Waschsalon 1993 gemeinsam gegründet haben, blickten auf 33 Jahre zurück, auf Geschichten, Freundschaften.

Der Waschsalon war nie ein Ort des Glanzes. Hier wurde das Kölsch an der Theke gezapft und miteinander geredet, ohne Allüren. Die Gäste kannten die Eigenheiten des Hauses und nahmen sie gelassen hin. Es war ein Ort mit rustikalem Charme, und gerade diese Schlichtheit und Freundlichkeit machten ihn aus.

Auch Prominente gehörten zum Laden. Kölsche Musiker wie BAP oder Mitglieder der Höhner tranken hier ihr Kölsch, und Tina Turner stattete dem Waschsalon einst einen legendären Besuch ab. Besonders eng verbunden war von Anfang an Wolfgang Niedecken, der BAP-Frontmann, der den Gastronomen die handschriftliche Ursprungsversion seines Songtexts zu „Waschsalon“ überreichte. Jahrzehntelang hing sie gerahmt an der Wand und war der ganze Stolz der Betreiber.

Köln: Ein Stück Nachtleben verschwindet von der Ehrenstraße

Mit dem Ende des Abends ging ein Stück Nachtleben der Ehrenstraße zu Ende. Es war kein plötzlicher Schluss, sondern das Ende eines langen Weges, der mit der Kündigung im Sommer 2024 begonnen hatte und durch eine Verlängerung nur aufgeschoben wurde. Im Frühjahr 2027 beginnt der Umbau, bei dem die vertraute Baulücke verschwinden wird.

Anfang der Woche wird der Schriftzug „Waschsalon“ von der Fassade abgebaut, und die Einrichtung verschwindet aus dem Laden. Wie die Köbesse und die Gäste, die hier ein und aus gingen, verlässt auch die Einrichtung die Ehrenstraße, und zurück bleiben verwaiste Räume und ein Abend, den viele im Kopf behalten.

Das letzte Fass ist leer. Als der letzte Gast gegangen war, blieben die Waschtrommeln und der Zapfhahn zurück, und in der Ehrenstraße wurde es still. Eine Ära auf der Ehrenstraße ist nach 33 Jahren vorbei, und sie endet genau so, wie sie gelebt wurde: laut, herzlich und mit einem Lied auf den Lippen: „Da, wo mer zosamme groß jeworde sin, da ziehen mer alle irgendwann wieder hin...“