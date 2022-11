Köln-Innenstadt – Archiveinsturz, Neugestaltung des Severinstraße und Streit um ein Bürgerfest: Alle diese Ereignisse haben den Ruf der Südstadt offenbar nicht beschädigt. Im Rahmen der Diskussion „Heimat shoppen im Veedel“ in der Severinstorburg am Donnerstagabend stellte Oliver Brimmer vom Institut für Handel (IFH) eine bundesweiten Studie vor, in der unter anderem die Zufriedenheit von Passanten mit der Südstadt abgefragt wurde. Insgesamt stellten die Bürger dem Quartier eine 2,0 als Note aus. Damit toppt die Südstadt sowohl den Durchschnitt aller deutschen Städte (2,6), als auch die Kölner Innenstadt.

Gelobt wurden besonders das Flair, die Gastronomie und der Einzelhandel im Viertel, so Brimmer. Auch Wolfgang Haensch von der Beratungsorganisation Cima präsentierte den 30 Gästen erfreuliche Zahlen zur Südstadt: So sei der Leerstand von 2008 auf 2018 an der Severinstraße leicht gesunken, an der Bonner Straße aber gestiegen. „Die Südstadt ist besser als andere durch die letzten zehn Jahre gekommen.“ Allerdings habe sich die Zahl der Betriebe von 266 auf 208 vermindert.

Einzelhandel wird verdrängt

Dennoch drückt die Händler der Schuh an mehreren Stellen: Alice Baker von der AG ABC Bonner Straße/Chlodwigplatz kritisierte, dass immer mehr Gastronomien den Einzelhandel verdrängten. „Vieles davon ist austauschbar.“ Thomas Fröhlich von IG Severinstraße erinnerte daran, dass der Handel nach dem Archiveinsturz kämpfen musste. Unter anderem mit der Gründung einer Interessen- und Standortgemeinschaft habe man das Ruder herumreißen können. Von der Stadt wünschen sich die Händler mehr Entgegenkommen, wenn es um die Ausrichtung von Festen oder verkaufsoffenen Sonntagen geht.

Brimmer forderte die Händler auf, sich auf den Online-Handel einzustellen. Fröhlich entgegnete, seine Mitglieder seien längst auf Facebook und Google aktiv. Landtagsabgeordnete Oliver Kehrl (CDU) und Unternehmer plädierte an die Händler dafür eine gut Mischung aus Online-Präsenz und Service vor Ort hinzubekommen.

„Heimat shoppen im Viertel“

Bei den Aktionstagen „Heimat shoppen im Viertel“ gibt es am Freitag und Samstag kleine Aufmerksamkeiten in den Geschäften. Die AG ABC lädt zu kostenlosen Führungen ein. Am Samstag spielt von 12 bis 18 Uhr auf einer Bühne an der Severinstraße Musiker wie Linus, und Mr. Tottler. Auf dem Severinskirchplatz gibt es eine Kinderzirkusschule.

www.ihk-koeln.de