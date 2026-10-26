Die Polizei fahndet nach vier Männern, die in der Nacht auf Montag in der Kölner Innenstadt einen 30-jährigen Restaurantmitarbeiter überfallen haben sollen. Bei der Tat in der Krefelder Straße erbeuteten die Unbekannten einen Rucksack, in dem sich die Tageseinnahmen befanden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kölner Polizei befand sich der 30-Jährige gegen 1.15 Uhr auf einem E-Scooter auf dem Weg nach Hause, als er von mindestens zwei Männern mit Pfefferspray angegriffen wurde. Daraufhin bedrohte einer der Täter den Mann mit einem Messer und forderte die Herausgabe seines Rucksacks.

Überfall in Köln: Täter flüchten in dunklem Audi A5

Mit der Beute stiegen die Angreifer in einen dunklen Audi A5 mit Lüneburger Kennzeichen (LG). In dem Fahrzeug warteten bereits zwei weitere Komplizen. Anschließend flüchteten die vier Männer mit dem Wagen in Richtung Maybachstraße.

Die Polizei hat eine Beschreibung von zwei der Tatverdächtigen veröffentlicht. Demnach wird der erste Angreifer auf etwa 30 Jahre und auf eine Größe von rund 1,90 Metern geschätzt. Er war zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet. Der zweite Mann, der das Messer vorgehalten haben soll, ist etwa 20 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er trug neben dunkler Kleidung auch eine Maske.

Die Ermittler und Ermittlerinnen bitten Zeugen und Zeuginnen um Hinweise. Diese nimmt die Polizei telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (red)