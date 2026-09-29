Für das Hansa-Hochhaus, welches den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstand und zeitweise als höchstes Bauwerk Europas galt, beginnt eine neue Ära. Seit einem Jahrhundert ist das Gebäude ein fester Bestandteil der Kölner Silhouette.

In der zweiten Jahreshälfte 2028 wird Rewe am Hansaring 97 eine neue Filiale in Betrieb nehmen. Diese wird sich im Erd- sowie im Untergeschoss des denkmalgeschützten Gebäudes befinden. Der Vertrag für die Anmietung ist bereits unterschrieben; auf einer Fläche von circa 2160 Quadratmetern wird ein zeitgemäßer Vollsortiment-Supermarkt in zentraler Position der Innenstadt geschaffen.

Rewe-Filiale an ehemaligem Saturn-Standort

Zukünftige Kunden werden ihre Einkäufe an einem geschichtsträchtigen Ort tätigen. Die Fertigstellung des Hansa-Hochhauses erfolgte 1925 nach Entwürfen des Architekten Jacob Koerfer aus Köln. Es handelte sich um das erste Hochhaus der Stadt und zählte zu den ersten in der gesamten Bundesrepublik.

Nach seiner Vollendung war das Bauwerk mit einer Höhe von 65 Metern für eine gewisse Zeit das höchste in Europa. Es setzte ein architektonisches Zeichen im Herzen der Stadt, lange bevor solche Bauten das deutsche Stadtbild prägten.

Was passiert am Hansaring? Rewe zieht ein

Auf zwei Ebenen wird den Kunden ein vielfältiges Warensortiment angeboten, das auch Erzeugnisse aus der Region sowie frische Imbisse und Mitnahme-Artikel umfasst. Im Bereich vor den Kassen ist die Einrichtung einer Bäckerei sowie die Ansiedlung weiterer Gastronomiebetriebe vorgesehen.

Die Lage ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus und Bahn sowie per Pkw gut erreichbar. In dem benachbarten öffentlichen Parkhaus gibt es Kapazitäten für etwa 200 Fahrzeuge.

„Der neue Markt zieht in eins der markantesten Gebäude der Stadt ein. Der hochfrequentierte Standort bietet eine hervorragende Anbindung und damit ideale Voraussetzungen für ein zeitgemäßes Nahversorgungskonzept in der Kölner Innenstadt“, erklärt Mark Thelen, der bei Rewe West die Abteilung Expansion leitet. Die Koerfer-Gruppe ist die Eigentümerin des Hansa-Hochhauses.

Der erste Saturn-Markt wurde am Hansaring eröffnet

Die Eröffnung der Rewe-Filiale stellt für das Hansa-Hochhaus das aktuellste Ereignis in einer abwechslungsreichen Vermietungsgeschichte dar. An diesem Standort am Hansaring wurde 1961 von dem Kölner Friedrich Wilhelm Waffenschmidt, der im Alter von 92 Jahren verstarb, und seiner Ehefrau der erste Saturn-Markt in Deutschland gegründet.

Im Jahr 2020 richtete der Elektronikfachhändler am Hansaring unter der Bezeichnung Xperion eine Erlebniswelt für Gaming-Fans ein. Im Sommer 2026 wurde dieser spezielle Laden auf die Hohe Straße in das neu geschaffene „MediaMarkt Tech Village“ verlegt. Anstelle von Technik wird am Hansaring nun ein Lebensmittelgeschäft angesiedelt. Der Media-Markt in der Maybachstraße ist von dieser Veränderung nicht betroffen und bleibt bestehen. (red)