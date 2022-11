Köln – Nach viel Geschunkel, jecken Kostümen, Gesang und einem langen Tag für alle Einsatzkräfte in Köln, neigen sich die Partys dem Ende zu und viele Jecke gehen heim. Wir beenden darum unseren Liveticker. Die Ereignisse des Tages können Sie aber weiterhin hier nachlesen:

20.50 Uhr Viele Jecke kehren heim

Die Altstadt leert sich, dafür füllen sich die Bahnsteige am Heumarkt. Copyright: Raphael Markert

Langsam aber sicher leeren sich Heumarkt und Alter Markt. Dafür füllen sich die Bahnsteige. Noch fahren die KVB-Bahnen regelmäßig, sind auf einigen Linien aber zunehmend überfüllt.

20.35 Uhr „Das was jetzt abgeht, ist nur noch Krawall“

Auch Jecke machen mal Pause. Copyright: Raphael Markert

Diese Jecken aus der Südstadt machen gerade eine kleine Pause vom wilden Treiben an Chlodwigplatz, heute Nachmittag sind sie noch im Jan und Griet-Zug mitgelaufen. „Da war die Stimmung wirklich schön“, sagt einer von ihnen. „Aber was jetzt abgeht, hat nix mehr zu tun, das ist nur noch Krawall. Überall liegen Glasflaschen auf dem Boden - trotz Glasverbot.“ Sie gehen jetzt nach Hause - einige Meter von ihnen entfernt tanzen Menschen friedlich zu lauten Trommelklängen.

20.13 Uhr Verdacht auf Sexualverbrechen

Bislang 25 Personen hat die Kölner Polizei zum Eigenschutz in Gewahrsam genommen sowie zwei eines Sexualverbrechens beschuldigte Tatverdächtige festgenommen. Das sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. „Das ist gemessen am Besucheraufkommen relativ wenig“, so der Sprecher. Das sei auf die gefühlt relativ niedrigen Besucherzahlen auf den Straßen, insbesondere den Hotspots, zurückzuführen. „Warum so wenig los ist, wundert uns aber auch - das Wetter ist ja eigentlich sehr stabil“, so der Sprecher weiter.

19.55 Uhr „Was ist da los?“

„Irgendwie ist das dieses Jahr so gesittet hier - was ist da los?“, fragt sich Superman Max (27) aus Köln mit seinen Freunden auf der Zülpicher Straße. „Die Menschen scheinen spießiger zu werden, aber das ist ja auch gut so.“

Partystimmung auf der Zülpicher Copyright: Raphael Markert

18.50 Uhr Partystimmung in der Zülpicher

Während sich die Straßen zwischen Dom und Neumarkt so langsam leeren, füllen sich die Party-Hotspots Ringe und Zülpicher Straße zunehmend. Bisher scheint die Stimmung in der ganzen Innenstadt friedlich, das bestätigen Sicherheitskräfte auf Nachfrage. Ausgelassen, aber weitestgehend friedlich feiern Tausende Jecken auf der Zülpicher Straße: Die Schlangen vor den Kneipen wachsen stetig, so mancher verkürzt sich die Wartezeit auf einem mitgebrachten Sofa. Die Menschen hier singen „Viva Colonia“, liegen sich tanzend und lachend in den Armen.

Die Jungs haben ihr Sofa gleich mitgebracht. Copyright: Raphael Markert

Auch der Rettungsdienst zieht zur Stunde eine positive Zwischenbilanz: „Es ist sehr entspannt“, sagte ein Sanitäter. Trotzdem schieben die Rettungsdienstler hier immer wieder augenscheinlich Betrunkene auf Tragen zum Behandlungszelt. Dafür zieht sich mittlerweile ein Band aus Müll quer durch die Zülpicher Straße. Hier haben Geschäftsinhaber aus Angst vor Vandalismus ihre Fensterscheiben mit Holzplatten verbarrikadiert.

18.12 Uhr Erste Jecken auf dem Heimweg

Am Hauptbahnhof hat sich die Richtung der Besucherströme mittlerweile etwas umgekehrt: Hunderte Jecken strömen nach ausgelassener Feier zurück zu den Zügen. Polizeibeamte zogen ein Zwischenfazit: „Bis auf kleinere Fälle ist alles ruhig geblieben. Wir gehen davon aus, dass das so bleibt, viele sind ja mittlerweile auch schon auf dem Heimweg. Natürlich hält der spätere Abend erfahrungsgemäß immer Überraschungen bereit, das ist schwierig einzuschätzen.“

17.21 Uhr Weniger Wildpinkler unterwegs

Das Kölner Ordnungsamt hat eine erste Zwischenbilanz zu seinen Einsätzen an Weiberfastnacht veröffentlicht. Demnach ist die Zahl der Wildpinkler in diesem Jahr zurückgegangen. Bis 15 Uhr wurden 39 Menschen dabei erwischt, wie sie ihre Notdurft verrichtet hatten. Innerhalb der Glasverbotszonen traf das Ordnungsamt 65 Menschen an, die sich nicht an das Verbot hielten. Sie mussten ihre Glasbehältnisse entleeren und entsorgen. In Sachen Alkohol blieb es relativ ruhig: 16 hilflose Personen übergab das Ordnungsamt bis zum Nachmittag den Sanitätsdiensten. Zudem ereilte das Ordnungsamt unter anderem einem Straßenmusiker einen Platzverweis.

16.32 Uhr: Der Karneval im Video

Der Wieverfastelovend ist in vollem Gange, die Stimmung in der Stadt ist gut. Unsere Reporter sind seit dem Morgen unterwegs und haben ein paar Eindrücke im Video gesammelt:

15.45 Uhr: Sicherheitsleute holen junge Frau vom Baum

Im Takt der Musik wippt sie auf einem Ast zur Musik. Copyright: Lisa Oder

Bei einem Konzert an der Bühne vor der Uni-Mensa hat sich eine junge Frau in große Gefahr gebracht. Sie war auf einen Baum in circa vier Meter Höhe geklettert und hatte über den Köpfen der Zuhörer getanzt. Sicherheitsleute entdeckten die junge Frau erst nach etwa zehn Minuten und holten sie wieder herunter. Danach verschwand sie laut Augenzeugen ziemlich schnell in der Menge. Offenbar war sie stark angetrunken.

15.20 Uhr: Karl Lagerfelds erobern Köln

Der Tod des deutschen Modezaren hat erwartungsgemäß viele Jecken inspiriert. Schwarze Sonnenbrillen unter weißen Perücken liegen an Weiberfastnacht definitiv im Trend.

Karl Lagerfeld ist ein viel gesehenes Kostüm in Köln Copyright: Arton Krasniqi

Ein Trend-Kostüm in diesem Jahr: Karl Lagerfeld Copyright: Katrin Reiche

Karl Lagerfeld ist ein häufig gewähltes Kostüm an Weiberfastnacht Copyright: Ingo Lammert

Der Oscar-Gewinn von Rami Malek für seine Rolle als „Freddy Mercury“ hat auch einige inspiriert:

Freddy Mercury stilecht mit Mikro Copyright: Arton Krasniqi

14.54 Uhr: Erster Zug in der Südstadt

Der erste Zug dieser Session Copyright: Ingo Hinz

Hunderte große und kleine Jecken haben sich entlang der Severinstraße in der Südstadt aufgestellt, um den ersten großen Zug der Session zu bejubeln, der sich um 14.30 Uhr nach dem kölschen Historienspiel um die Legende von „Jan un Griet“ am Chlodwigplatz in Bewegung gesetzt hat. 23 Gruppen unter Mitwirkung von rund 1000 Menschen beteiligen sich am „Wieverfastelovendzoch". Von der Severinstorburg aus führt sein Weg bis zum Alter Markt. Das sich zunehmend eintrübende Wetter hält in der Südstadt niemanden davon ab, entlang des Zuges Wieverfastelovend zu feiern.

Der Zug führt über die Severinstraße Copyright: Ingo Hinz

14.06 Uhr: Am Zülpicher Platz ist es voll

Besonders voll: die Zülpicher Straße Copyright: Eduard Bopp

Auf der Zülpicher Straße hat die Stadt Köln die Sperre am Zülpicher Platz in diesem Jahr besonders früh eingezogen. Dort waren laut Polizei schon um 13 Uhr alle Zugänge dicht. Der Bereich wird laut Polizeisprecher Christoph Gilles stärker frequentiert als die Altstadt. Der Bereich an der Uni-Mensa wird offenbar nicht so stark angenommen wie erhofft. Von der Roonstraße aus ist die Zülpicher Straße auch weiterhin zugänglich.

Auf der Zülpicher Straße war gegen Mittag ein Dixi-Klo ausgelaufen. Ein Polizist sagte: „Die Feiernden störte das gar nicht groß, unsere Kollegen aber schon.“ Inzwischen wurde der defekte Ablauf repariert.

13.56 Uhr: Orchester-Auftritt am Dom

Sumpfernie-Orchester Öflingen auf dem Bahnhofsvorplatz Copyright: Uli Kreikebaum

Das Sumpfernie-Orchester Öflingen 1971 spielt auf den Domtreppen.

13.40 Uhr: Und hier nochmal eine Sammlung toller Kostüme

13.16 Uhr: Polizei zieht positive Zwischenbilanz

Die Kölner Polizei zeigt verstärkt Präsenz Copyright: Oliver Meyer

Die Kölner Polizei ist bislang sehr zufrieden mit den Jecken. Es gab laut den Beamten bisher nur wenige Festnahmen. Ein 23-Jähriger feiert seit einer Stunde in der Gewahrsamszelle weiter, weil er Ordungskräfte angegriffen hatte. Sonst ist die Lage in der Altstadt wie unterhalb der Philharmonie entspannt. Polizisten ziehen in kleinen Gruppen durch die Massen, tragen aber bislang nicht einmal Einsatzhelme.

13.11 Uhr: Wildpinkler und Toilettenprobleme

Die Gassen in der Altstadt werden an Karneval häufig als Toiletten missbraucht Copyright: Uli Kreikebaum

Am Heumarkt werden immer wieder Wildpinkler, die sich vor der Einfahrt zum Parkhaus erleichtern wollen, verscheucht. Die weniger frequentierten Gassen der Altstadt werden als Toiletten missbraucht.

13 Uhr: Vorfreude auf „Jan un Griet“

Am Chlodwigplatz steigt die Spannung. Copyright: Ingo Hinz

Um 13.45 Uhr beginnt das traditionelle Theaterspiel um die Legende von „Jan un Griet“ auf der Bühne vor der Severinstorburg. Ausgerichtet wird das Traditionsspiel vom „Reiter-Korps Jan von Werth von 1925 e. V.“. Immer mehr Karnevalisten strömen hierher, um gute Plätze zu bekommen. Der Platz füllt sich zusehends.

12.44 Uhr: Am Tanzbrunnen feiern mit den Höhnern

Tanzen, singen und schunkeln: Hunderte Jecken feiern mit den Höhnern am Tanzbrunnen.

Die Höhner bei ihrem Auftritt am Tanzbrunnen Copyright: Nadja Lissok

Jecke schunkeln am Tanzbrunnen Copyright: Nadja Lissok

Zeitgleich füllt sich in Mülheim der Wiener Platz:

Auch der Wiener Platz in Mülheim füllt sich Copyright: Raphael Markert

12.17 Uhr: KVB fährt bisher nach Plan

Die KVB meldet: „Alle Verkehre laufen nach Plan, es gibt bisher keine besonderen Vorkommnisse.“ Die Stimmung sei friedlich und entspannt.

12.15 Uhr: Noch mehr schöne Kostüme

In Köln wird kräftig gefeiert:

11.49 Uhr: Die Zülpicher Straße füllt sich

Auf der Zülpicher Straße beginnt langsam das Gedränge.

Die Zülpicher Straße um kurz vor 12 Uhr. Copyright: Eduard Bopp

Ein Jeck sieht von hinten aus wie Ronaldo von vorn Copyright: Eduard Bopp

11.35 Uhr: Björn Heuser spielt in Flittard

In Flittard spielt Liedermacher Björn Heuser vor dem Kinderdreigestirn der Grundschule Köln-Flittard und Hunderten Jecken. Copyright: Raphael Markert

11.30 Uhr: Feiernde in der Südstadt

Nicht nur in der Altstadt, auch in der Südstadt wird bereits gefeiert:

Reichlich Andrang herrscht auch bereits am Eingang „Zum Alten Brauhaus“ an der Severinstraße in der Südstadt. Copyright: Ingo Hinz

Auf dem Severinskirchplatz in der Südstadt haben sich schon Hunderte Jecke versammelt Copyright: Ingo Hinz

11.12 Uhr: Tätäääää

Alaaf! Der Straßenkarneval ist eröffnet! Fast pünktlich.

10.46 Uhr: Tolle Kostüme gesichtet

Auch in diesem Jahr haben sich die Jecken viel einfallen lassen. Hier schon mal eine Auswahl, besonders einfallsreicher Verkleidungen:

10.28 Uhr: OB Reker und das Dreigestirn im Rathaus

OB Henriette Reker und das Dreigestirn im Rathaus Copyright: Chris Merting

Oberbürgermeisterin Henriette Reker empfängt das Dreigestirn im Historischen Rathaus. Sie schwärmt: „Was hab ich Euch gern!“

Derweil versammeln sich immer mehr Jecke auf den Straßen:

Vor dem Hauptbahnhof füllt es sich langsam Copyright: Philipp Meckert

Auch im Dumont-Zelt wird schon gefeiert:

10.18 Uhr: Flaschensammler freuen sich

Flaschensammlerin Christine Glas am Rudolfplatz Copyright: Johanna Ristau

Die 52 Jahre alte Flaschensammlerin Christine Glas freut sich über ein gutes Geschäft Wieverfastelovend: „Heute mache ich mit Sicherheit an die 40 Euro.“ Auch ihr Mann ist in der Innenstadt unterwegs, um die Haushaltskasse aufzubessern. „Ich arbeite als Verpackerin in Bergisch Gladbach. Da verdiene ich nicht so viel. Von dem Pfand füllen wir den Kühlschrank wieder auf“, sagt sie.

10.11 Uhr: Zwei Staus auf den Autobahnen um Köln

So sieht es mit dem Verkehr in und um Köln derzeit aus: Auf der A4 Köln Richtung Aachen staut es sich zwischen den Anschlussstellen Poll und Klettenberg nach einem Unfall. Kurz vor dem Kreuz Köln Ost sind um 8.30 Uhr ein Lkw und ein Pkw zusammengestoßen. Dabei wurde laut Polizei eine Person leicht verletzt. An der Unfallstelle sind Betirebsstoffe ausgelaufen, die Fahrbahn wird derzeit noch gereinigt. Die Staulänge beträgt derzeit etwa acht Kilometer.

Auf der A3 Köln-Mülheim Richtung Oberhausen gibt es ebenfalls einen Stau. Dort stockt der Verkehr auf sechs Kilometern Länge, nachdem Teile von der Fahrbahn geräumt werden mussten.

9.45 Uhr: Jecken stehen bereits Schlange

Vor dem Lapidarium am Eigelstein hat sich schon früh eine Schlange gebildet. Die eigentlich geschlossene Kneipe macht eigens für die tollen Tage wieder auf. Copyright: Chris Merting

Vor dem Lapidarium am Eigelstein hat sich schon eine Schlange gebildet. Die seit Monaten verrammelte Kultkneipe hat ausnahmsweise für Weiberfastnacht wieder geöffnet, damit die Jecken dort die heiße Phase des Karnevals wieder feiern können.

9.38 Uhr: Infos der Polizei

Die Polizei NRW informiert auf Twitter rund um Einsätze und Regeln zum Karneval.

Die Polizei NRW informiert auf Twitter rund um Einsätze und Regeln zum Karneval.

9.10 Uhr Erste Jecke erspäht

Ein paar Bienchen sind schon in der Altstadt unterwegs und in Weiß radelt ein riesiger Dino herum:

Eine Gruppe Bienen ist früh aufgestanden und schon am Dom unterwegs Copyright: Christian Knop

Ein jecker Dino unterwegs im Stadtteil Weiß. Copyright: Stefan Worring

Super-Spider-Iron-Batman alaaf! Die Superhelden der KVB Linie 16. Diese fünf Freunde aus Stuttgart sind unterwegs Richtung Neumarkt. Copyright: Philipp Meckert

8.58 Uhr: Hier alle Straßensperrungen in der Übersicht

Wegen des Andrangs in der Altstadt wird die Deutzer Brücke in Fahrtrichtung Innenstadt an Weiberfastnacht schon seit 7 Uhr für den Autoverkehr gesperrt, im Laufe des Vormittags wird zudem die Straße Am Hof zwischen Kurt-Hackenberg-Platz und Unter Goldschmied nicht mehr befahrbar sein. Die Tiefgarage am Dom bleibt bis Dienstag, 6 Uhr, gesperrt. Die Ausfahrt ist noch bis einschließlich Freitag möglich. Anwohner können die Altstadt ausschließlich über die Straße Große Sandkaul erreichen.

Kwartier Latäng

Rund um die Zülpicher Straße kommt es bis in die Nachtstunden zwischen Barbarossaplatz und Rathenauplatz zu erheblichen Einschränkungen und Sperrungen. Von Donnerstag bis Karnevalsdienstag gilt ein Halteverbot an der Zülpicher Straße. Die Zülpicher Straße zwischen Zülpicher Platz und Dasselstraße/Moselstraße sowie die Roonstraße zwischen Barbarossaplatz und Beethovenstraße, der Hohenstaufenring zwischen Lindenstraße und Barbarossaplatz sowie die zuführenden Straßen werden laut Stadt voraussichtlich zu folgenden Zeiten gesperrt:

Weiberfastnacht ab 7 Uhr

Karnevalsfreitag nach Bedarf

Karnevalssamstag ab 14 Uhr

Karnevalssonntag nach Bedarf

Rosenmontag ab 14 Uhr

Veilchendienstag ab 22 für die Dauer des Umzuges der Nubbelverbrennung an der angrenzenden Roonstraße

Erfahrungsgemäß enden die Sperrungen in den frühen Morgenstunden des folgenden Tages zwischen 3 und 4 Uhr.

8.32 Uhr: So fährt die KVB

Für alle KVB-Fahrgäste hier schon mal der Überblick über alle wichtigen Änderungen heute:

Für alle KVB-Fahrgäste hier schon mal der Überblick über alle wichtigen Änderungen heute:

8 Uhr: Das Wetter spielt mit

Die Treuen Husaren auf ihrem Weg vorbei am Dom. Copyright: Christian Knop

Am frühen Morgen ist es noch ruhig in der Stadt, aber bald feiern wir gemeinsam den Beginn des Straßenkarnevals. Das Wetter spielt offenbar mit: es ist momentan sonnig und trocken bei aktuell 4 Grad Celsius. Laut dem Deutschen Wetterdienst soll es tagsüber bei Höchstwerten um die 15 Grad Celsius einigermaßen schön werden, auch wenn im Tagesverlauf immer mehr Wolken aufziehen. Erst gegen Abend ist mit ersten Regentropfen zu rechnen. Also beste Voraussetzungen für gute Stimmung auf Heumarkt und Alter Markt.