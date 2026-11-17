Russland setzt seine massiven Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur fort – mit Kalkül. Wladimir Putin geht es auch um die Zermürbung der Bevölkerung. Zu Beginn des Winters werden, wie auch schon in den vorangegangenen Kriegsjahren, besonders Kraftwerke und das Stromnetz attackiert. Das führt immer wieder zu Stromausfällen. So melden ukrainische Medien am Dienstag (17. November) Blackouts in neun Regionen. Besonders in den Oblasten Dnipropetrowsk und Saporischschja ist die Lage angespannt.

Die ARD zeigte am Montag eine Mutter in Kiew, die ihre Kinder morgens beim Schein einer Taschenlampe in einer kalten Wohnung für die Schule fertig macht. Russland hat zwei von drei Wärmekraftwerken der ukrainischen Hauptstadt zerstört, so dass viele Haushalte nur vier Stunden Strom täglich haben. Auch fließend Wasser gibt es nicht immer. Der Schulbetrieb läuft in zwei Schichten, damit für alle Kinder und Jugendlichen immer ein Schutzraum zur Verfügung steht.

Linda Mai: „Dieser Winter wird extrem hart sein“

Zu Gast im ARD-Morgenmagazin war die Kölnerin Linda Mai, Vorsitzende des Hilfsvereins Blau-Gelbes Kreuz. Von Köln aus gehen beinahe wöchentlich Transporte in Richtung Ukraine mit allem, was die notleidende Bevölkerung am dringendsten benötigt. Dies reicht von Kleidung und Decken über Erste-Hilfe-Rucksäcke bis hin zu Generatoren und Rettungswagen.

Mai erklärt, dass es sehr viele Menschen seien, die auf „Wärme und Wasser angewiesen sind“. „Dieser Winter wird extrem hart sein, und wir helfen weiter“, so Mai. Sie hoffe, dass viele Menschen in Deutschland ebenfalls nicht nachlassen und die Ukraine weiter unterstützen. Rückblickend sagt Mai, schon der vergangene Winter sei bei Temperaturen von minus 30 Grad „ganz schlimm“ gewesen, das Wasser sei in den Küchen eingefroren. Inzwischen sei noch mehr Infrastruktur durch die Angriffe zerstört worden.

Fast 20.000 Generatoren von Köln in die Ukraine geliefert

Das Blau-Gelbe Kreuz hat bereits knapp 20.000 Generatoren geliefert, auch große Wassertanks mit Filteranlagen gehören zu den Hilfsgütern, die von Köln aus in die Ukraine gebracht werden. Was wo gebraucht wird, werde mit den Menschen vor Ort abgestimmt. „Mit deutscher Gründlichkeit und ukrainischer Digitalisierung“ liefen die Einsätze, lacht Linda Mai. Die Kontakte der Mitarbeitenden beim Blau-Gelben Kreuz in die Ukraine sind eng, regelmäßig reist die gebürtige Ukrainerin auch selbst in ihre Heimat. Es werde genau kontrolliert, welche Hilfsgüter wo verwendet werden.

Die Menschen wollen in der Ukraine bleiben, so Mai weiter. Sie seien sehr dankbar für die Hilfe. Darüber hinaus sei die Botschaft wichtig: „Wir glauben an euch, ihr werdet es schaffen!“ Kriegsmüdigkeit könnten sich die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht leisten, „sie müssen überleben“, sagt Mai, die für ihre Verdienste zur Honorarkonsulin ihres Heimatlandes ernannt wurde.

Nachlassende Unterstützung aus Deutschland werde letztlich nur der russischen Armee helfen. Der Appell von Lina Mai: „Lassen Sie uns die Ukraine diesen Winter wieder unterstützen und nicht kriegsmüde werden. Unsere Hilfe zählt!“

Ukraine-Hilfe spaltet Deutschland

Jüngsten Umfragen zufolge ist der Rückhalt für das angegriffene Land in der deutschen Bevölkerung allerdings nicht mehr so uneingeschränkt wie zu Beginn der russischen Vollinvasion 2022. Die Frage birgt laut Mercator Forum für Migration und Demokratie (MIDEM) viel gesellschaftlichen Zündstoff. Die Ukraine-Frage habe sogar die Migration als emotional am stärksten aufgeladenes Thema abgelöst.

Den Angaben zufolge wollen rund 54 Prozent der Bevölkerung, dass Deutschland die Ukraine weiter unterstützt, während knapp 29 Prozent eine Annäherung an Russland gut fänden. Als Gründe für die Skepsis werden häufig die Kosten genannt, ebenso sehen viele Menschen offenbar wenig Entwicklung in der politischen und strategischen Lage. (cme)