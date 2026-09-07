Der langjährige Grünen-Fraktionsgeschäftsführer Lino Hammer gibt seinen Job „auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen“ mit sofortiger Wirkung auf. Das hat die Fraktion am Montag bekannt gegeben. Der gelernte Maschinenbauingenieur gehört dem Stadtrat seit 2013 an. Hammer, der an den drei vergangenen Ratssitzungen nicht teilgenommen hatte, will sein Mandat vorerst behalten, ebenso wie den Vorsitz im Mobilitätsausschuss.

Der 39-Jährige zählt seit vielen Jahren zu den einflussreichsten und erfahrensten Politikern im Kölner Stadtrat. Sein Schwerpunkt liegt auf der Verkehrspolitik. Im März 2024 hatte er seinen Posten als Aufsichtsratsvorsitzender der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) niedergelegt. Das begründete er damit, sich besser auf seine Aufgabe als Fraktionsgeschäftsführer konzentrieren zu wollen.

Schaltzentrale der Fraktion

Die Grünen im Stadtrat hatten Hammer im September 2018 erstmals zum Fraktionsgeschäftsführer gewählt. Er folgte damals auf Jörg Frank, den die Partei wegen seiner Beteiligung an einer Postenaffäre bei den Stadtwerken zur Aufgabe des Amtes gedrängt hatte.

„Mir war und ist es wichtig, in der Politik das Verbindende zu suchen“, sagt Hammer am Montag im Gespräch mit dieser Redaktion. Er bezeichnet die Umwandlung einer Autospur auf den Ringen in eine Radspur als eines der erfolgreichsten Projekte seiner Amtszeit. Es sei dabei gelungen, überparteilich zusammenzuarbeiten. „Eine meiner prägendsten Erinnerungen ist es, dass es den demokratischen Parteien nach jeder Kommunalwahl gemeinsam gelungen ist, den Stadtrat neu aufzustellen“, sagt Hammer. Wie es beruflich für ihn weitergeht, ist nach eigenen Angaben offen. Zu den persönlichen Gründen für seinen Rücktritt äußert sich Hammer auf Nachfrage nicht näher.

Lino Hammer war hauptamtlich Politiker

Als Fraktionsgeschäftsführer gehörte Hammer bislang zu den wenigen hauptamtlichen Politikern im Stadtrat, weil er bei der Ratsfraktion beschäftigt war und ein reguläres Gehalt bekam. Fraktionsgeschäftsführer organisieren die Arbeit innerhalb einer Ratsfraktion, sie bilden mit den Fraktionsvorsitzenden die „Schaltzentrale“. Sie bereiten neben den Fraktionssitzungen auch die Rats- und Ausschusssitzungen vor, verhandeln mit anderen Fraktionen und formulieren Anträge und Anfragen.

Während seiner acht Jahre als Geschäftsführer gab es drei verschiedene Fraktionsvorsitzende: Kirsten Jahn, Brigitta von Bülow und die derzeitige Amtsinhaberin Christiane Martin. Sie lobt die Zusammenarbeit mit Hammer als „stets vertrauensvoll und produktiv“. „Er war acht Jahre lang ein verlässlicher Teil unserer Doppelspitze und hat mit einem klaren politischen Kompass sowohl nach innen als auch nach außen immer das Verbindende gesucht“, sagt Martin.

Fraktionsvorstand und Geschäftsstelle übernehmen laut der Grünen bis auf Weiteres die laufenden Geschäfte. Dabei soll nach Informationen dieser Redaktion neben Christiane Martin die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dîlan Yazicioglu eine führende Rolle einnehmen. Über eine Nachbesetzung für den Posten des Fraktionsgeschäftsführers wollen die Grünen erst in den kommenden Monaten entscheiden.