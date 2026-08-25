Der NRW-Tag findet dieses Jahr in Münster statt. Von Freitag, 28. August, bis Sonntag, 30. August, wird hier auf zehn Bühnen und elf Erlebnismeilen der 80. Geburtstag von Nordrhein-Westfalen gefeiert.

Auf den Meilen in der ganzen Stadt werden unter anderem die Themen Klima, Wissenschaft, Blaulicht, Sport und Tourismus im Mittelpunkt stehen. Außerdem sind Konzerte, Comedy-Veranstaltungen, eine Drohnenshow über dem Aasee, eine große Kopfhörerparty und ein Familienprogramm geplant. Bis auf die Konzerte am Freitagabend auf dem Domplatz sind alle Programmpunkte kostenlos.

NRW-Tag in Münster: So funktioniert die kostenlose Anreise

Mit dem Eezy-Tarif in der offiziellen App „Mobil.nrw“ sind auch alle Bus- und Bahnfahrten im Nahverkehr aus ganz NRW nach Münster und zurück gratis. Dafür müssen sich Fahrgäste zu Beginn der Fahrt in der App bei „Eezy.nrw“ einchecken und an einer beliebigen Haltestelle in Münster wieder auschecken. Die Fahrt wird dann mit 0 Euro berechnet. Das gilt auch für die Rückfahrt, wenn der Check-in innerhalb des Stadtgebiets von Münster erfolgt.

Die Aktion gilt von 0 Uhr am Freitag bis 23.59 Uhr am Sonntag und kann auch genutzt werden, wenn man bislang kein Kunde der App war. Das kostenlose An- und Abreisen wird vom NRW-Verkehrsministerium unterstützt. An allen drei Veranstaltungstagen können außerdem die Busse in Münster kostenlos genutzt werden, ein Ticket ist nicht erforderlich.

Der erste NRW-Tag fand im Jahr 2006 zum 60-jährigen Bestehen in der Landeshauptstadt Düsseldorf statt. Seitdem wird der Geburtstag des Landes immer in einer anderen Stadt gefeiert. In Köln wurde der NRW-Tag zuletzt im Jahr 2024 gefeiert. (lba)