Auch beim Besuch dieser Zeitung bot der kleine Parkplatz am Lindweilerweg im Äußeren Grüngürtel wieder ein unerfreuliches Bild: Ein riesiger Müllberg aus Dämmmaterial, alten Teppichen, Rollladen-Elementen und Abfallsäcken lag auf dem Seitenstreifen. Offenbar hatte sich nach Renovierungsarbeiten wieder ein Müllsünder die Fahrt zum Wertstoffhof der Abfallwirtschafts-Betriebe (AWB) sparen wollen, der eigentlich gar nicht so weit weg liegt – im Gewerbegebiet am Butzweilerhof in Ossendorf, über Lindweilerweg und Butzweilerstraße rund fünf Fahrminuten entfernt.

Regelmäßig, so wurde ihnen berichtet, werde der Platz als Müllabladefläche missbraucht, so Grüne und Volt in der Bezirksvertretung Nippes. „Dokumentiert wurden unter anderem Bauschutt, Sperrmüll, Hausmüll und zahlreiche Müllsäcke und Kanister mit unbekanntem Inhalt sowie mehr als 30 vorausgegangene Meldungen“, heißt es im gemeinsamen Antrag, mehrheitlich beschlossen gegen Joanna Dommnich und Kilian Müller (beide Linke).

Schranke soll bei Bedarf zu öffnen sein – zusätzlich Videoüberwachung angeregt

Nun will das Stadtbezirksparlament gegensteuern und das Ankarren von Müll zumindest erschweren: An der Einfahrt zum Parkplatz soll eine Höhenschranke angebracht werden, die Transportern und Lkw den Zugang verwehrt. Dabei sei darauf zu achten, dass die Schranke für berechtigte Fahrzeuge – etwa Feuerwehr, Rettung und Müllabfuhr – bei Bedarf zu öffnen sein solle. Ein seitliches Umfahren der Schranke solle ausgeschlossen werden. Sechs Monate nach dem Beschluss will die Bezirksvertretung über den Projektstand unterrichtet werden. Auf Anregung der CDU nahmen die Antragsteller eine Videoüberwachung des Platzes als zusätzliche oder alternative Möglichkeit mit auf.

Die Probleme auf dem Platz bestehen seit Jahren. „Die Schranke könnte dazu beitragen, dass Transporterfahrzeuge, mit denen Müll in großen Mengen gebracht wird, nicht mehr so leicht auf den Platz gelangen“, argumentierte Robert Glashagen (Volt). „Eine solche Schranke käme wahrscheinlich günstiger, als jedes Mal dort den Müll entfernen zu müssen.“ Wie Ratsmitglied Martin Erkelenz (CDU) ergänzte, seien in diesem Sommer sogar Gefahrstoffe abgelagert worden, weswegen damals zusätzlich das Umweltamt eingeschaltet werden musste. „Es ist in der Tat eine Neverending Story, eine gefährliche Stelle mit Gefahr im Verzug.“

Vize-Bezirksbürgermeisterin Joanna Dommnich wandte sich aus praktischen Erwägungen heraus gegen die Idee. „Ich habe die Befürchtung, dass Leute, die wilden Müll loswerden wollen, dann einfach auf irgendeinen Waldweg fahren. Es würde das Problem nicht lösen, sondern nur verlagern, eventuell an Orte, wo die AWB nicht so leicht hinkommen.“