Köln – Drei Tage vorher – erst dann lässt sich eine einigermaßen zuverlässige Wetterprognose aufstellen. Das weiß nicht nur Michael Kastens, Mitveranstalter des Open-Air-Events „Poller Wiesen“, sondern auch die Gäste haben das mittlerweile verinnerlicht. „Bei uns gilt die unausgesprochene Regel, dass wir uns immer so vorbereiten, als ob es auf jeden Fall stattfindet“, sagt Kastens. Die Macher des Elektro-Festivals bringt das jedoch nicht aus der Ruhe: Nachdem das Opening am Sonntag, 10. April (12 bis 22 Uhr) stattfinden sollte und der Winter aber sein kurzes Comeback hatte, findet der Nachholtermin nun am Sonntag, 17. April statt. Man habe immer drei Ausweichtermine für das Event. Die Wahrscheinlichkeit, dass es der Wettergott an einem der drei gut meint, sei doch ziemlich hoch. Der Festivalsommer wird also an Ostersonntag eingeläutet.

Das Poller Wiesen-Festival im Kölner Jugendpark findet seit 2019 erstmals wieder statt. Copyright: Poller Wiesen

Poller Wiesen im Jugendpark: Vorbereitungen auf Hochtouren

Trotz dieser gewohnten Unwägbarkeiten herrscht vor allem große Freude, dass das Format nach pandemiebedingtem Ausfall erstmals seit 2019 wieder stattfindet. „Es kribbelt uns in den Fingern, wir möchten endlich wieder das tun, was wir auch als Privatpersonen lieben: Menschen zusammenzubringen, Erlebnisse schaffen“, sagt der 39-Jährige, der seit zwölf Jahren mit dafür verantwortlich ist, dass Tausende Besucher in den Jugendpark strömen. Die Vorbereitungen laufen derzeit auf Hochtouren. Als man im Herbst mit der Planung anfing, habe es sich ein wenig wie ein Neuanfang angefühlt. „Wir haben ja seit März 2020 nichts gemacht. Zum Glück konnten wir die Mitarbeiter halten und haben durch die staatliche Unterstützung und die Förderprogramme überlebt. Es war aufregend, alles wieder zu aktiveren.“



Sprich: Dienstleister kontaktieren sowie die Aufbauhilfen, die vor Ort mit anpacken. Das Team ist bereit, auch im Hinblick auf die Umsetzung von möglichen Corona-Auflagen, die zunächst größtenteils ab dem 2. April wegfallen. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und inzwischen Hygienebeauftragte. Wir erfüllen die Voraussetzungen für alle eventuellen Auflagen“, ist sich Kastens sicher.

Line-Up des Poller Wiesen Openings mit den DJs Kobosil und Marie Montexier

Das diesjährige Line-Up des Openings greift aktuelle Strömungen und Trends der elektronischen Musik auf: Headliner ist Kobosil, der Resident-DJ im Berliner Club Berghain war. „Er steht für einen inzwischen prägenden härteren Sound des Technos, der zur Zeit die Szene dominiert“, so Kastens. DJ Mama Snake aus Kopenhagen lässt dafür den 90er-Jahre-Trance wieder aufleben und Vladimir Dubyshkin präsentiert ein Live-Hybrid-Set, das heißt von ihm gemischte, aber auch selbst produzierte Stücke.



DJ Marie Montexier Copyright: Mathilda Noelia

Die Sets von Bambounou aus Paris spannen einen weiten Bogen und driften hin- und wieder in psychedelische Sphären ab. Auch ein Kölner Act ist dabei: DJ Marie Montexier als aufstrebende Künstlerin und Resident DJ des Clubs Gewölbe am Westbahnhof. „Sie ist gerade vermutlich der größte Exportschlager aus Köln und als lokales Event wollen wir natürlich Kölner Künstler unterstützen.“



Die „Poller Wiesen“ gibt es bereits seit rund 30 Jahren. Inhaltlich richte man sich zwar immer neu aus und spiegele die Veränderungen der Musiklandschaft wieder – zur Zeit sei es besonders wichtig, ein Line-Up vielfältig zu gestalten, sodass sich etwa männliche und weibliche DJs die Waage halten – doch das Ur-Rezept bleibe gleich: „Junge Menschen im urbanen Raum und auf einer Grünfläche zusammenzubringen. Anfang der 90er haben sie sich die Flächen einfach genommen, mit den Jahren folgte dann die Akzeptanz der Behörden, aber dieses grundlegende Rave-Feeling bleibt und hat sich bewährt“.

Tickets kosten 34 Euro. Weitere Termine sind das Poller Wiesen Festival am 5. Juni in Dortmund, das Poller Wiesen Day&Night-Event am 25./26. Juni im Jugendpark sowie eine Bootsfahrt auf dem Rhein am 3. Juli.