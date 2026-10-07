Ein Unfall sorgt am Mittwochmorgen (7. Oktober) am Kölner Raderthalgürtel an der Kreuzung zur Brühler Straße für eine Vollsperrung. Zwei Autos sind dort zusammengestoßen, eines davon überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der Einsatz ging um 9.40 Uhr ein. Nach Angaben der Kölner Polizei handelt es sich bei dem Fahrzeug auf dem Dach um einen Ford Tourneo, einen Mietwagen. Der Fahrer konnte sich nach dem Unfall selbst aus dem Wagen befreien. Ein Rettungswagen befand sich zufällig in der Nähe und war schnell vor Ort.

Nach aktuellem Stand wurden zwei Menschen leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Dabei soll es sich um einen Fahrer und den Beifahrer handeln.

Kölner Polizei sieht Hinweise auf missachtetes Rotlicht

Der Unfallhergang ist bislang unklar. Ersten Einschätzungen der Polizei zufolge könnte möglicherweise eine rote Ampel missachtet worden sein. Das müsse jedoch noch geklärt werden. Bei dem zweiten beteiligten Wagen handelt es sich um einen VW. Das Fahrzeug soll von der Polizei sichergestellt werden.

Die Bergungsarbeiten dauern an. Am Ford fehlt ein Reifen, zudem muss die Fahrbahn gereinigt werden. Die Kreuzung bleibt dicht, bis das Fahrzeug vom Dach geborgen und aus dem Bereich gezogen worden ist. Wie es genau zu dem heftigen Zusammenstoß kam, ist derzeit noch offen. (sbo)