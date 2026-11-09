Sonnenschein zur Eröffnung von Kölns derzeit größtem Solarpark in Rondorf, entlang der Bundesautobahn A555? „Das macht einfach Spaß“, sagte Andreas Feicht, Vorstandsvorsitzender der Rhein-Energie. Auf gut zehn Hektar ehemaligen Ackerland werden zukünftig im Peak 10,5 Megawatt Strom erzeugt. Eine Leistung, die rund 3000 Haushalte mit Strom versorgen kann. Die Inbetriebnahme des Solarparks Rondorf ist Teil der Unternehmensstrategie, mit der die Rhein-Energie ihren Ausbaukurs bei den erneuerbaren Energien konsequent umsetzt. Aktuell bringt das Unternehmen rund 50 Megawatt neue Photovoltaik-Leistung auf den Weg.

„Das Umspannwerk Hahnwald wird direkt eingespeist. Wir haben nur ein paar hundert Meter Kabeltrasse und das ist richtig gut“, erklärte Projektleiterin Clara Ukat. Exakt 200 Meter vom Straßenrand der Hahnenstraße entfernt liegt die Fläche mit ihren 16.600 Einzelmodulen. Ein Solarpark auf einer Fläche, so Ukat, die baurechtlich privilegiert ist, denn an Bahntrassen und Autobahnen bedarf es keiner Baugenehmigung.

Rhein-Energie baut Solaranlagen in Rondorf und Niehl aus

Und so begannen die tatsächlichen Aufbauten erst im Juni dieses Jahres. „Am Ort hatten wir ein gutes Zusammenwirken und es hat sich gezeigt, dass die Umsetzung wirklich schnell und kostengünstig geht“, sagte Feist und verwies darauf, dass Rondorf derzeit die größte, aber nicht die einzige Fläche sei. Auch in Niehl etwa soll zeitnah eine Freiflächen-Solaranlage entstehen. „Die Integration neuer Energien in das Stromnetz ist derzeit unsere größte Herausforderung, wenn man dies wirtschaftlich gestalten möchte“, so der Vorstandsvorsitzende. Mit Hinblick auf zukünftige Projekte wünscht Feist auch die Nutzung von Windenergie. Entsprechende Windräder zur Diversifikation könnte er sich im Norden vorstellen.

Auch von Seiten der Stadt kam Lob für das Projekt. „Natur und Umweltschutz wurden in gelungenen Einklang gebracht“, erklärte William Wolfgramm, der seit 2021 das Dezernat für Klima, Umwelt und Liegenschaften leitet. Wolfgramm rechnet damit, dass sich der städtische Strombedarf „verzweieinhalbfachen“ wird und begrüßt in dem Zusammenhang die Rhein-Energie als 'Treiber der Energiewende'. „Gerade in einer dicht bebauten Stadt wie Köln müssen wir geeignete Flächen verantwortungsvoll nutzen und vorhandene Potenziale konsequent erschließen.“

Zum Arten und Umweltschutz gehört, dass derzeit geprüft wird, ob Schafe das Ackerland unterhalb der Solaranlagen beweiden können. 90 Kilogramm Munition wurden im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung im Vorfeld entfernt. Ausserdem wurde, nach Aussage der Projektleiterin Ukat, in unmittelbarer Nähe eine Ausgleichsfläche für die angesiedelte Feldlerche gefunden.