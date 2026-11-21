Direkt am Aachener Weiher in Köln hängt es. So groß wie ein Medizinball und in der Krone eines Baumes: ein Nest der Asiatischen Hornisse, auch Vespa Vulentina genannt. Dieses sorgt nun für einen Konflikt zwischen Stadt und einem Team von Expertinnen und Experten.

Über ein Nest im Kölner Süden berichteten wir bereits. Doch offensichtlich fühlt sich das invasive Insekt auch nahe des Kölner Zentrums heimisch.

Eine Leserin des „Kölner Stadt-Anzeiger“ hatte sich via Instagram (@ksta_koeln) an die Redaktion gewandt und den Hinweis auf das Nest gegeben. Unter dem Nest liegt ein beliebter Spazierweg mit Bänken, der unter anderem hinter dem Museum für Ostasiatische Kunst verläuft.

Diskussion Haben Sie auch ein Nest der Asiatischen Hornisse in Köln entdeckt? 19.11.2026 Erzählen Sie uns, wo es sich befindet und ob Sie es gemeldet haben oder es privat entfernen lassen mussten.

Das Nest befindet sich in der Spitze eines Baumes. Bei Sturm könnte es laut einer Expertin aber abstürzen. Die Stadt hält das für „nicht vorhersehbar“. Copyright: Alexander Schwaiger

Wie geht es also damit weiter? Die Stadt Köln teilte auf Anfrage dieser Redaktion mit, das Nest sei ihr bereits bekannt gewesen. Entfernen lassen wolle sie es aber nicht.

Die Stadt weist darauf hin, dass es keine Bekämpfungspflicht der Vespa Vuletina gibt und erklärt weiter: „Solange das Nest hoch in den Baumkronen ist, besteht i.d.R. keine Gefahr für die Bevölkerung in der Nähe des Nestes.“ Dass ein belebtes Nest herunterfällt, sei „der absolute Ausnahmefall und ist nicht vorhersehbar“.

% Umfrage Sollte die Stadt das Nest der Asiatischen Hornisse am Aachener Weiher entfernen? 19.11.2026 Nein, das Nest hängt so hoch, dass ich mir keine Sorgen mache. Ja, die Gefahr einer Ausbreitung oder eines Abstuzes ist zu groß.

Rund 300 Nester seien dem Amt für Landschaftspflege und Grünflächen der Stadt in diesem Jahr gemeldet worden. Eine genaue Statistik werde nicht geführt.

Das Amt prüfe bei jeder Meldung, ob eine Bekämpfung erforderlich sei oder nicht. Dabei komme es etwa auf die Bodennähe und Örtlichkeit an.

Wenn Bürgerinnen und Bürger Nester der Asiatischen Hornisse finden, sollten sie das Nest in Ruhe lassen und genügend Abstand halten. „Es gibt keinen Grund zur Panik.“

Tausende Hornissen leben laut der Expertin Jutta Kalff in einem solchen Nest. Copyright: Alexander Schwaiger

Deutliche Kritik an der Entscheidung der Stadt kommt von einem Team von Imkerinnen und Imkern, die sich auf die Bekämpfung der Asiatischen Hornisse spezialisiert haben. Sie arbeiten teils mit dem Grünflächenamt der Stadt zusammen, um Nester in Köln zu entfernen. Laut eigenen Angaben waren es in diesem Monat 30 Stück innerhalb einer Woche.

„Alle Nester sollten generell entfernt werden, um die immense Ausbreitung herunterzudrosseln!“, sagt Imkerin Jutta Kalff. Sie gehört zum Team und hat sich bei Imker Klaus Maresch ausbilden lassen, der seit 20 Jahren als Sachverständiger für Asiatische Hornissen tätig ist.

Asiatische Hornisse in Köln: Expertin fordert „umfassendes Bekämpfungssystem“

„Die Asiatische Hornisse ist da und wird auch bleiben“, erklärt sie. Das Insekt deswegen nicht zu bekämpfen, werde laut der Imkerin jedoch fatale Auswirkungen haben. Denn: „Die Asiatische Hornisse hat eine immense Ausbreitungsrate.“

„Fakt ist: Jedes nicht entfernte Nest hat im Folgejahr circa fünf bis zwölf neue Nester in direkter Umgebung zur Folge.“ Bleibt die Bekämpfung aus, „haben wir in wenigen Jahren eine Nestdichte von 40 Nestern und mehr pro Quadratkilometer.“

Eine Asiatische Hornisse auf ihrem Nest Copyright: Axel Heimken/dpa

Kalff fordert die Stadt deshalb auf, die „Ausbreitung dieses invasiven, gebietsfremden Tieres endlich ernstzunehmen und ein umfassendes Bekämpfungssystem zu erstellen.“

Asiatische Hornisse in Köln: Expertin sieht wachsende Gefahr

Die Ausbreitung erhöhe die Gefahr für Bürgerinnen und Bürger in einer Stadt mit hoher Bevölkerungsdichte deutlich. „Pauschal zu sagen, von diesen Nestern ginge keine Gefahr aus, ist schlichtweg falsch“, betont Kalff.

Die Vespa Vulentina baue meist zwei Nester im Jahr. Das sogenannte Primärnest entstehe ab März und befinde sich an einem geschützten Ort und meist in der Nähe von Menschen: im Schuppen, am Dachvorsprung oder im Vogelnistkasten.

In Sürth rückten Imker Klaus Maresch und sein Team mit einem Hubsteiger an, um ein Nest nahe eines Spielplatzes in rund 35 Metern Höhe zu entfernen. Copyright: Inge Swolek

„Primärnester führen zu Problemen, wenn die Menschen sie nicht bemerken und versehentlich erschüttern.“ Darauf reagiere die Hornisse stark „und es kann zu multiplen Stichverletzungen kommen“.

Asiatische Hornisse: Nester können bei Sturm abstürzen

In das Sekundärnest ziehe die Kolonie im Sommer um. Diese liegen laut der Expertin häufig in Baumkronen. Die Nester seien – entgegen der Darstellung der Stadt – sehr wohl absturzgefährdet. „Zahlreiche“ seien bei einem Sturm Ende Herbst aus Bäumen gefallen.

„Zu dem Zeitpunkt leben in den Nestern noch Tausende von Hornissen, die dann gestresst durch die Gegend fliegen und an zahlreichen Dachvorsprüngen versuchen, Notnester zu bauen und ahnungslose Passanten stechen.“ So eine Lage unter Kontrolle zu bringen, sei mit „wesentlich höherem Aufwand verbunden“ als eine geplante Entfernung.

Entfernung muss teils privat gezahlt werden

Wer vermutet, ein Nest an einem öffentlichen Ort entdeckt zu haben, kann sich laut Stadt per Mail beim Grünflächenamt der Stadt Köln melden (gruenflaechenamt@stadt-koeln.de). Liegt es auf einem Privatgrundstück, berät laut Stadt die Untere Naturschutzbehörde (UNB).

Dann müssen Eigentümerinnen und Eigentümer eine Entfernung meist selbst zahlen. Denn nach einer neuen Einstufung des Bundesumweltministeriums besteht für die Länder und Kommunen keine Pflicht mehr, jedes einzelne Nest entfernen zu lassen.