Apache 207 in Köln: Rap-Sensation: Noch ein Konzert in Köln

Köln -

Seit seinem Durchbruch mit „Roller“ und „Kein Problem“ 2019 spielt Apache 207 in der ersten Liga deutscher Rapper. Schlappe zehn Nummer-eins-Hits feierte der Mannheimer Rapper bis heute. Sein im Sommer 2020 veröffentlichtes Album „Treppenhaus“ hielt sich mehr als ein Jahr in den deutschen Charts und platzierte sich ebenfalls an der Spitze. Mittlerweile hat der Rapper mehr als zwei Milliarden Streams generiert.

Vorab wollte Apache 207 eigentlich auf Tour gehen, um die neuen Songs seinen Fans zu präsentierten. Dann schlug jedoch Corona zu. Seine ursprünglich für April 2020 angekündigte Arena-Tour musste aufgrund der Pandemie mehrfach verschoben werden. In Köln rollt Apache 207 wieder am 17. Januar 2023 in die Lanxess-Arena ein. Lest unseren Artikel zum Konzert am 28. September 2022.

Wer ist Apache 207?

Apache 207 heißt bürgerlich Volkan Yaman. Geboren wurde er am 23. Oktober 1997 in Mannheim – nicht in Ludwigshafen, wie in manchen Quellen zu lesen ist. Fun Fact: Apaches Körpergröße ist beachtlich – er ist nämlich über zwei Meter groß! Apaches Stil ist eine chartstaugliche Kombination aus Pop und Straßenrap, der sich zusätzlich durch den Wechsel von Gesang und Rap auszeichnet. Dafür heimste er bis heute immerhin 15 Gold- und Platin-Auszeichnungen in Deutschland ein.

Apache 207 kommt auch 2023 nach Köln. Am 17. Januar tritt er wieder in der Lanxess-Arena auf. dpa Foto:

Der Künstlername Apache geht laut der dpa auf einen Spitznamen seiner Mutter für ihn zurück, habe für ihn aber keine besondere Bedeutung: „Manche Dinge entstehen einfach so aus dem natürlichen Fluss heraus.“

Was bedeutet das 207 bei Apache?

Über die Bedeutung der Zahl 207 sei laut einer dpa-Meldung bisher falsch spekuliert worden, es gehe weder um den Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal noch um seine Körpergröße: „Es ist einfach eine Zahl, deren Bedeutung nur mein Bruder und ich kennen. Und die uns sehr geprägt hat. Ich glaube, dass das Rätsel nie richtig gelüftet wird.“ Man habe eine Zahl als Zusatz zum Namen Apache gebraucht, weil dieser nicht allein stehe sollte: „Sonst findet man im Internet ja nur Hubschrauber“, so der Musiker.

Apache 207 live: Was bedeuten die Tattoos auf seinem Körper?

Der Hit-Rapper bekennt sich laut dem „Mannheimer Morgen“ mit Tattoos zu seiner Heimat. Auf die linke Wade hat er sich das Wappen seiner Geburtsstadt Mannheim (Baden-Württemberg) tätowieren lassen, auf die rechte Seite das Emblem der benachbarten Stadt Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz).

Am 23. September erschien seine Doku „Apache bleibt gleich“. Neben Apache 207 selbst kommen in der Doku sein Bruder und sein Team zu Wort. Außerdem sind andere Rap-Stars wie Bausa, Xatar oder Loredana, die sagte „Das war das höchste, was Deutschrap erreichen konnte“, in der Doku dabei.

Apache 207 Konzert: Was kosten die Tickets?

Resttickets sind ab 42,75 EUR erhältlich. In der Lanxess-Arena können Sie zwischen den Standardtickets für den Innenraum, Unterrang und Oberrang, sowie Premium Seats, Premium Paketen und Logentickets wählen.

Apache 207 Live: Wo bekomme ich Tickets für die Lanxess-Arena?

Sie können die Apache 207 Tickets hier kaufen. Der Vorverkauf startet am 25. Oktober 2022, um 16 Uhr.

Wie komme ich zur Lanxess-Arena mit dem Auto, dem ÖPNV oder zu Fuß?

Die Lanxess-Arena befindet sich im rechtsrheinischen Stadtteil Deutz. Folgen Sie den Hinweisschildern „Lanxess-Arena“ und „Koelnmesse“. Sie finden die Lanxess-Arena in unmittelbarer Nähe des Deutzer Bahnhofs, der eine hervorragende Bahnanbindung hat. Ausreichende Parkmöglichkeiten direkt an der Lanxess-Arena sind ausgeschildert. Nähere Informationen zum Parken und detaillierte Anfahrten finden Sie auf der Website der Lanxess-Arena.

Apache 207 in der Lanxess-Arena: Gibt es Hotels und andere Übernachtungsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe?

Durch die zentrale Lage der Lanxess-Arena gibt es eine Reihe von Hotels zum Übernachten, so The New Yorker Hotel, Hotel Stadtpalais, das Maritim oder Mercure Hotel. Oder wie wäre es in einem Hotel mit Kölsch- bzw. Brauhausanbindung? Dann ist das Hotel zur Malzmühle die richtige Wahl.

Tritt Apache 207 live noch in anderen Städten auf?

Apache 207 steht 2023 vor und nach seinem Konzert in Köln auch in Mannheim, München, Hamburg oder Berlin auf der Bühne. Mehr zu den Daten und weitere Informationen zu den Tickets können der offiziellen Website von Apache 207 entnommen werden. (red/jag)