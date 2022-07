Operation erforderlich: Musikproduzent Dieter Bohlen in Klinik gebracht

Hamburg -

Dieter Bohlen machte erst am Montagabend mit seiner Rückkehr zu „Deutschland sucht den Superstar“ Schlagzeilen, zuvor hatte der Musikproduzent seine Fans aber in Sorge versetzt. Der 68-Jährige musste wegen einer Verletzung am rechten Ohr ins Krankenhaus gebracht werden.

„Ich habe mich beim Tauchen am Ohr verletzt“, sagte Bohlen in einer Video-Botschaft auf Instagram. Die Sorge seiner Fans, dass sein für seinen Job so wichtiges Gehör Schaden genommen hätte, lächelte Bohlen weg: „Alles ist gut verlaufen, ich höre wieder wie ein Adler“, scherzte der 68-Jährige.

Dieter Bohlen meldet sich nach Tauch-Unfall aus Hamburger Krankenhaus

Gemeinsam mit seiner Freundin Carina Walz berichtete Bohlen aus dem Krankenzimmer eines Hamburger Krankenhauses. „Euch alles Liebe und Gute“, wünscht Bohlen seinen Fans im Anschluss. Wie lange er noch im Krankenhaus bleiben muss, sagte Bohlen nicht.

Nicht unüblich bei Tauchgängen, vor allem mit Sauerstoffflasche, ist ein geplatztes Trommelfell, da das Ohr den Druckanstieg bei zu schnellem Abtauchen nicht ausgleichen kann. Bohlen selbst verbringt viel Zeit auf den Malediven und meldet sich von dort immer wieder via Instagram zu Wort. Ob der Unfall dort passiert ist, sagte Bohlen in seinem kurzen Statement nicht.

Dieter Bohlen kehrt zu „Deutschland sucht den Superstar“ zurück

Der als „Pop-Titan“ titulierte Ex-Musiker von „Modern Talking“ hatte 2021 seine Rolle als Chef-Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“ auf Druck von Sender RTL aufgeben müssen. Er war durch Florian Silbereisen ersetzt worden, die Quote der Casting-Show konnte aber auch der Schlager-Star und Moderator nicht retten.

RTL vollzieht für die kommende Staffel im Jahr 2023 die Rolle rückwärts und holt Bohlen wieder zurück. Der Kölner Privatsender hat Bohlens Rückkehr am Dienstag bestätig und kündigte gleichzeitig an, dass es die letzte Staffel der Show sein wird.



Bohlen war von Beginn an bis zur 18. Staffel von „DSDS“ Teil der Jury, von 2007 bis 2021 war er zudem Chefjuror des Formats „Das Supertalent“. Zusammen mit Thomas Anders bildete er in den 80er Jahren das erfolgreiche Pop-Duo „Modern Talking“ (shh/mbr)