„Die Faust in der Tasche“Journalistin nennt bei Illner Zeitpunkt für Merz-Showdown

Schon wieder eine Wahlschlappe für die CDU. Nach Sachsen-Anhalt nun in Mecklenburg-Vorpommern, wo es die Partei von Bundeskanzler Friedrich Merz nicht einmal über die Fünf-Prozent-Hürde schaffte. „Das war mehr als nur eine Zäsur“, so fasste am Montagabend in einem „Maybrit Illner Spezial“ Thorsten Frei, Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, das Ergebnis der Landtagswahl vom vergangenen Sonntag zusammen. An Diskussionen über einen möglichen Kanzlertausch wollte sich Frei aber nicht beteiligen. „Das wäre alles Nabelschau.“ Stattdessen müsse die Koalition aus Union und SPD nun die geplanten Reformen vorantreiben, „die brauchen wir“.

Die Journalistin Eva Quadbeck (“RedaktionsNetzwerk Deutschland“) hingegen sah Merz „auf jeden Fall angezählt“. Der Kanzler habe nur noch wenig Rückhalt in der eigenen Fraktion, ein Teil der Abgeordneten habe „die Faust in der Tasche“ und wolle den Kanzler loswerden, so die Meinung der Chefredakteurin und Leiterin des Hauptstadtbüros. Quadbeck glaubt, dass es im Herbst zu einer Art Showdown im Bundestag kommen könnte: Wenn über Rentenreform oder Haushalt abgestimmt werde, sei es möglich, dass Merz die dafür nötige Mehrheit nicht zusammenbekomme. „Dann kann es passieren, dass er die Vertrauensfrage stellen muss“, so die Journalistin.

„Keine Ahnung“: Gabriel gegen Kanzlerwechsel

Sigmar Gabriel ließ kein gutes Wort an der Berliner SPD und warnte ausdrücklich vor einem Regierungsbündnis mit Linken: „Würde mit keiner antisemitischen Partei koalieren“. (Bild: ZDF/Svea Pietschmann ) Copyright: ZDF/Svea Pietschmann

Laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis werden künftig vier Fraktionen im Landtag in Schwerin vertreten sein. Die AfD erhielt 38,2 Prozent der Stimmen und wurde damit klare Wahlsiegerin. Die SPD erzielte 35,5 Prozent, die Linke 6,5 Prozent und die Grünen 5,7 Prozent. Die CDU (4,9 Prozent) sowie die FDP (1,0 Prozent) scheiterten an der Fünf-Prozent-Hürde. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig könnte damit weiterregieren - in einer Koalition ihrer SPD mit Linken und Grünen. Eine Zusammenarbeit mit der AfD hatten die anderen Parteien im Vorfeld ausgeschlossen.

Das schlechte Abschneiden der CDU bedeutet, dass die Partei zum ersten Mal in ihrer Geschichte aus einem Landesparlament fliegt. Entsprechend werden auch in Merz' eigener Partei Rufe nach einem Kanzlerwechsel laut. Bei Maybrit Illner bekam Merz nun ausgerechnet von SPD-Urgestein Sigmar Gabriel ein wenig Schützenhilfe. Der ehemalige Außenminister konstatierte: Wer jetzt über einen Austausch des Kanzlers rede, habe „keine Ahnung“. Er machte für die gegenwärtige Lage vor allem die schwierigen internationalen Rahmenbedingungen verantwortlich. „Das ist ein perfekter Sturm“, so Gabriel. „Alles, was uns in der Vergangenheit geholfen hat, als Exportnation wohlhabend zu werden, dreht sich ins Gegenteil.“

In dieser Situation müsse Merz nun zwar weiterregieren, aber doch die angestoßenen Reformen zumindest zum Teil überdenken. Denn viele Menschen hätten Angst, dass Renten- und Gesundheitsreform sozial unausgewogen seien. Diese Sorgen müssten ernst genommen werden. Auch die Abschaffung der sogenannten „Rente mit 63“ sei mitverantwortlich für das Wahldesaster der CDU, so Gabriel, der vor einer „veritablen Krise der Demokratie“ und einem „Weiter-so“-Kurs der Bundesregierung warnte: „Also Augen zu und durch ist vielleicht kein besonders guter Ratschlag.“

„Das war mehr als nur eine Zäsur“, fasste Thorsten Frei, Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, das Ergebnis der Landtagswahl vom vergangenen Sonntag zusammen - und musste obendrein eine Diskussion über die private Krankenkassenversicherung wieder einfangen, die Kanzler Friedrich Merz losgetreten hatte. (Bild: ZDF/Svea Pietschmann ) Copyright: ZDF/Svea Pietschmann

Gehört zu diesen Reformen auch eine Zusammenlegung von privater und gesetzlicher Krankenversicherung? Jüngste Äußerungen von Friedrich Merz wurden in diese Richtung gedeutet, Thorsten Frei allerdings war bemüht, die Debatte schnell wieder einzufangen. „Nein, das möchte er mit Sicherheit nicht“, so Frei, „das würde keine Probleme in Deutschland lösen.“ Merz habe lediglich „auf ein verbreitetes Gefühl hingewiesen“, nämlich, dass Privatpatienten schneller einen Facharzttermin bekämen als gesetzlich Versicherte.

Drittklassige Truppe, „die im Wesentlichen an sich selber denkt“: Gabriel lästert über SPD in Berlin

Manuela Schwesig, die wohl auch künftige Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, sollte eigentlich ins Studio zugeschaltet werden, musste aus privaten Gründen aber absagen, wie Moderatorin Illner erklärte. Und so wurde in der Sendung nicht mit Schwesig gesprochen, sondern über sie. Etwa über die Frage, ob Schwesigs Anti-AfD-Wahlkampf (“Die Frau gegen Blau“) mitverantwortlich sei für das desaströse Ergebnis der CDU. Solchen Vorwürfen wollte sich Frei nicht anschließen. „Ich würde nie einem Mitbewerber vorwerfen, dass er seine Sache zu gut gemacht hat“, sagte der Fraktionsvorsitzende der Unionsparteien. „Jede Partei ist zunächst mal für sich selbst verantwortlich“, das gelte auch für die CDU.

SPD-Mann Gabriel lobte den Wahlkampf seiner Parteifreundin Schwesig, sie habe „klar gesetzt auf Wirtschaft und Soziales“ und so ein gutes Ergebnis einfahren können. Ganz anders urteilte Gabriel über die Berliner SPD, die er als „drittklassige Funktionärsklasse“ titulierte und als „Truppe, die im Wesentlichen an sich selber denkt“.

In Berlin wurde bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus, ebenfalls am vergangenen Sonntag, die Linke mit ihrer Spitzenkandidatin Elif Eralp stärkste Kraft (25,7 Prozent), die SPD kam auf lediglich 12,1 Prozent. Eralp könnte nun zusammen mit Grünen (14,3 Prozent) und SPD eine Koalition bilden. Die Linke verfolge in Berlin allerdings ein „radikales linkes Programm“, so Journalistin Quadbeck, bei Grünen und SPD machte sie „allergrößte Bauchschmerzen angesichts dieser Linkspartei“ aus. So will die Linke in Berlin große Wohnungskonzerne enteignen, zudem vertreten Teile des Berliner Landesverbands offen antisemitische Positionen.

Gabriel ist gegen Regierungsbündnis mit den Linken: „Ich würde mit keiner antisemitischen Partei koalieren“

Sigmar Gabriel erteilte deshalb seiner Partei einen klaren Rat: „Ich würde mit keiner antisemitischen Partei koalieren. Auch mit keiner, die sozusagen bei sich islamistische Töne zulässt.“ Es sei sicher kein Zufall gewesen, „dass der Chef des Remmo-Clans da auf der Wahlparty vorbeigegangen ist“, sagte Gabriel und vermutet: „Der wird schon vorher mal Kontakte gehabt haben.“ Er würde mit dieser Partei nicht zusammenarbeiten, „weil die in sich Leute trägt, die mit diesem Staat nichts gemein haben“. Und von Frei kam der Hinweis, dass es in Berlin auch „eine Mehrheit jenseits der Linken“ gebe - mit seiner CDU nämlich, die 18,8 Prozent der Stimmen holte und damit auf dem zweiten Platz landete. Ein Bündnis mit der AfD haben auch in Berlin alle anderen Parteien ausgeschlossen. Die Linke in Berlin sei „eine linksradikale Partei“, sagte Frei. „Die würde sehr zum Schaden dieser Stadt sein.“ (tsch)