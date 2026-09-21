Journalist fällt bei Lanz nach CDU-Debakel düsteres Urteil„Die politische Mitte zerbröselt“

Markus Lanz (links) analysierte unter anderem mit Journalist Michael Bröcker das Ergebnis der Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. (Bild: ZDF / Markus Hertrich) Copyright: ZDF / Markus Hertrich

Die Landtagswahlen in Mecklenburg‑Vorpommern und Berlin endeten für die Union in einem Debakel. Mit 4,9 Prozent verpasste die Partei den Einzug in den Schweriner Landtag - erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik. Parallel legte die AfD massiv zu und kam laut ersten Schätzungen auf 38,1 Prozent. Auch in Berlin verzeichnete die Rechtsaußenpartei den größen Zuwachs. Weil die CDU in der Hauptstadt deutlich einbüßte, avancierte die Linkspartei mit einem Rekordergebnis von 25,1 Prozent zum Wahlsieger.

In einer Spezialausgabe am Sonntagabend nahm Markus Lanz die Zahlen zum Anlass, über den sichtbaren Druck auf die Parteien der Mitte zu diskutieren - und über die Frage, welche Folgen diese Wahlabende für Kanzler Friedrich Merz und die Stabilität der Regierung haben könnten. Schon zu Beginn brachte Lanz die Dimension des CDU‑Absturzes in Mecklenburg‑Vorpommern auf den Punkt: „Noch nie ist die CDU in der Geschichte der Bundesrepublik aus einem Landtag rausgeflogen.“ Und auch Merz' öffentlicher Auftritt noch vor Vorliegen der offiziellen Ergebnisse deutete er als Zeichen von Nervosität: „Für mich hat das etwas Verzweifeltes.“

Markus Lanz warnt vor Zuspitzung der CDU-Krise auf Friedrich Merz

Laut Albrecht von Lucke sei es zu kurz gedacht, die Schuld für die Wahl-Niederlage der CDU einzig beim Kanzler zu suchen. (Bild: ZDF / Markus Hertrich) Copyright: ZDF / Markus Hertrich

Journalist Michael Bröcker sah hinter der Kanzler‑Ansprache ein klares Kalkül: „Die Strategie dahinter war, diese Woche die Ministerpräsidenten in irgendeiner Form einzunorden. Und jetzt war die Strategie: Bevor irgendeiner seinen Kopf fordern kann, sagt er selbst, ich verknüpfe mein Amt mit den Reformen.“ Gleichzeitig verwies Bröcker auf das Kernproblem: Die wachsende Instabilität der Regierung sei maßgeblich mit „seiner Person verbunden“.

Markus Feldenkirchen brachte „eine Reform unseres Wahlkalenders“ ins Spiel. (Bild: ZDF / Markus Hertrich) Copyright: ZDF / Markus Hertrich

Als Lanz nach möglichen Konsequenzen der aktuellen Landtagswahlen fragte, warnte Bröcker, dass Merz die Lage in der Partei nicht einfach aussitzen könne: „Ich glaube nicht, dass die Basis das einfach alles jetzt so schluckt.“ Publizist Albrecht von Lucke hielt dagegen und interpretierte die vergangenen Tage anders: „Diese Woche hat gezeigt, dass seitens der Ministerpräsidenten keiner den Mut aufgebracht hat.“

Bröcker widersprach scharf und machte deutlich, wie schwer ein historisches Ergebnis wie in Mecklenburg‑Vorpommern zu ignorieren sei: „Wenn es bei diesen 4,9 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern bleibt, kann ich mir nicht vorstellen, dass die CDU-Mitglieder (...) das unkommentiert in den nächsten Wochen durchgehen lassen!“ Lanz wiederum störte, wie schnell alles auf den Kanzler zugespitzt wird. Mit ernster Miene betonte er: „Ich habe ein wahnsinniges Störgefühl dabei, das alles jetzt bei Friedrich Merz abzuladen.“ Von Lucke pflichtete ihm bei und kritisierte, dass auch nach der Wahl in Sachsen‑Anhalt zu oft „der Eindruck erweckt“ worden sei, „als wäre es nur die Schuld des Bundeskanzlers gewesen“.

Journalist sorgt sich bei Lanz; „Bei uns erodiert da etwas“

Was bedeuten die Ergebnisse der jüngsten Landtagswahl für die politische Zukunft Deutschlands? Diese Frage beschäftigte am Sonntagabend die Diskussionsrunde bei „Markus Lanz“. (Bild: ZDF / Markus Hertrich) Copyright: ZDF / Markus Hertrich

Michael Bröcker konterte darauf mit Ironie: „Euer Mitleid für diesen Kanzler berührt mich wirklich!“ Lanz blieb dennoch bei seiner größeren Sorge und fragte zum Schluss: „Wenn du offensichtlich Landtagswahlen nur noch einigermaßen erfolgreich bestreiten kannst, wenn du dich ganz hart gegen Berlin abgrenzt, was bedeutet das denn für dieses Land?“ Bröckers Antwort fiel alarmierend aus: „Das ist wirklich dramatisch, weil die politische Mitte zerbröselt.“

Auch Markus Feldenkirchen warnte vor langfristigen Folgen: „Bei uns erodiert da etwas.“ Er wurde noch deutlicher: „Das ist ganz verheerend. Das führt zu dieser Selbstfesselung, die wir erleben.“ Als Konsequenz forderte er „eine Reform unseres Wahlkalenders“.

Albrecht von Lucke nickte zustimmend und zog ein weitreichendes Fazit: „Vielleicht erleben wir tatsächlich das Ende des deutschen Parteiensystems - das, mit dem wir alle groß geworden sind.“ Markus Feldenkirchen suchte schließlich die Ursachen weniger bei einzelnen Personen als bei den etablierten Parteien selbst. Er sagte: „Es ist von den drei, vier Parteien der demokratischen Mitte selbstgemacht, weil sie zu faul waren in den vergangenen 20 Jahren, zu viele Probleme ungelöst blieben, sodass der Frust darüber größer wurde.“ (tsch)