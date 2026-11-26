Fürstin Charlène von Monaco soll künftig eine wichtige Rolle bei der Ausübung der Staatsgewalt erhalten. Fürst Albert II. hat angekündigt, die Regentschaftsregeln des Fürstentums zu ändern. Sollte er sterben oder regierungsunfähig werden, bevor sein Sohn Jacques volljährig ist, soll seine Ehefrau die Regentschaft übernehmen.

Fürst Albert kündigt Änderung der Regentschaftsregeln an

Die Ankündigung machte der 68-Jährige am 19. November, dem Nationalfeiertag Monacos, in einem Interview mit der Zeitung „Monaco-Matin“ über das auch das „People“-Magazin berichtet. Demnach soll eine neue fürstliche Verordnung die bisherigen Regelungen ändern. Charlène soll die Regentschaft übernehmen und dabei von einem neu zusammengesetzten Regentschaftsrat unterstützt werden, dessen Vorsitz sie ebenfalls führen wird.

Fürst Albert II. von Monaco (links) verfolgt im November 2026 gemeinsam mit Fürstin Charlène (Zweite von rechts) sowie den Zwillingen Erbprinz Jacques (rechts) und Prinzessin Gabriella die Militärparade auf dem Place du Palais anlässlich des monegassischen Nationalfeiertags. Copyright: AFP

„Die Regentschaft wird meiner Frau anvertraut“, erklärte Albert gegenüber der Zeitung. Die neue Verordnung solle bis Ende 2026 fertiggestellt werden. Damit würde Charlène künftig eine weitergehende Rolle erhalten als nach den bisherigen Bestimmungen.

Sohn Jacques ist noch minderjährig

Der Hintergrund der geplanten Änderung ist das Alter des Thronfolgers. Prinz Jacques und seine Zwillingsschwester Prinzessin Gabriella sind elf Jahre alt. Jacques steht als Sohn des Fürsten an erster Stelle der Thronfolge. Nach der Verfassung Monacos darf der Thronfolger die souveränen Befugnisse allerdings erst mit 18 Jahren ausüben. Jacques erreicht dieses Alter im Dezember 2032.

Fürstin Charlène von Monaco (von links), ihr Sohn Erbprinz Jacques, Fürst Albert II. und Prinzessin Gabriella verfolgen im November 2026 von einem Balkon aus die Militärparade auf dem Place du Palais anlässlich des monegassischen Nationalfeiertags. Copyright: AFP

Bereits 2022 waren die Bestimmungen zur Regentschaft angepasst worden. Damals wurde Charlène mit dem Vorsitz des Regentschaftsrates betraut. Die Regentschaft lag jedoch weiterhin beim Rat als gemeinschaftlichem Gremium. Die nun angekündigte Änderung würde die Verantwortung unmittelbar auf die Fürstin übertragen.

Albert betonte in dem Interview, dass es keinen unmittelbaren Anlass zur Sorge gebe. „Ich werde bald 69, und Prinz Jacques ist noch jung. Aber ich möchte vorausschauend, in Ruhe und transparent planen“, sagte der Fürst. Es gebe „keine Eile“. Es sei lediglich an der Zeit gewesen, die Regelungen umfassend zu überprüfen. (jag)