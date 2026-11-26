Norwegens Königin Mette-Marit hat am Mittwochabend (25. November) einen unangekündigten öffentlichen Termin in Oslo wahrgenommen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann König Haakon besuchte die 53-Jährige ein Dankeskonzert in der Dreifaltigkeitskirche.

Das Königspaar betrat das Gotteshaus Hand in Hand. Zu einem schwarzen Oberteil trug die Monarchin einen Paillettenrock. Laut Berichten norwegischer Medien wie dem Sender „TV 2“ und dem Portal „Newsner“ sei der Auftritt zwar noch eine Ausnahme in ihrer langen Genesungsphase, dennoch zeigte sich Mette-Marit lächelnd und sichtlich gelöst an der Seite ihres Mannes.

Kurzfristige Zusage trotz gesundheitlicher Rückschläge

Die Teilnahme der Königin war im Vorfeld nicht geplant gewesen, ihr Name fehlte auf der ursprünglichen Gästeliste. Nach Angaben des norwegischen Königshauses entscheidet Mette-Marit aufgrund ihres schwankenden Gesundheitszustands oft erst kurzfristig, ob sie öffentliche Termine wahrnehmen kann.

Mette-Marit leidet an einer chronischen Lungenfibrose und unterzog sich im Juni 2026 einer Lungentransplantation. Da nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus Komplikationen aufgetreten waren, hatte der Hof eigentlich einen weitgehenden Rückzug aus der Öffentlichkeit bis zum Sommer 2027 vorgesehen.

Dankeskonzert zu Ehren von König Harald

An der Veranstaltung in der Osloer Dreifaltigkeitskirche nahm neben dem Königspaar auch Königin Sonja teil. Das Konzert mit der norwegischen Popband Highasakite richtete sich als Dank an alle Beteiligten, die nach dem Tod von König Harald V. am 28. August im Alter von 89 Jahren für einen würdevollen Abschied gesorgt hatten.

Vor Beginn des Konzerts hielt König Haakon eine kurze Ansprache und würdigte den Einsatz der Helfer sowie der Sicherheits- und Einsatzkräfte. „Sie waren Tag und Nacht im Einsatz, mit Professionalität und Fürsorge. Wir als Familie sind zutiefst dankbar für Ihren großen, gemeinsamen Einsatz“, sagte der Monarch laut Berichten norwegischer Medien.

Zudem richtete er seinen Dank explizit an das medizinische Personal, das sich um seinen Vater gekümmert hatte: „Gemeinsam haben Sie einen Rahmen geschaffen, der es uns allen ermöglichte, zu trauern, zu danken, einander zu trösten und Abschied zu nehmen – sowohl als Familie als auch als Nation.“