„Kölner Treff“Warum Felix Neureuther nachts häufig ins Gästezimmer ausweichen muss

Im Schlafzimmer von Miriam und Felix Neureuther in Garmisch herrscht nachts reger Betrieb. Wie die ehemalige Biathletin in der WDR-Sendung „Kölner Treff“ berichtete, teilen sich die Eltern das Bett regelmäßig mit ihrem Nachwuchs. Das führe mitunter dazu, dass der frühere Skirennläufer nachts den Raum wechselt.

Die vier Kinder des Paares suchen laut Neureuther kontinuierlich die Nähe der Eltern. Die älteren Kinder schliefen zwar zeitweise in ihren eigenen Zimmern, dennoch fülle sich das Elternbett im Laufe der Nacht zuverlässig.

Miriam Neureuther im „Kölner Treff“: Platzmangel im Elternbett führt zum Zimmerwechsel

„Ich habe sonst vier Kinder plus meinen Mann in meinem Bett. Die kommen alle, jede Nacht“, erklärte die vierfache Mutter im Gespräch mit Moderatorin Susan Link.

Wegen des akuten Platzmangels ziehe Felix Neureuther häufiger Konsequenzen. „Das wird dann schon voll und mein Mann geht dann oft mal gerne ins Gästezimmer rüber“, so Neureuther. Für sie selbst sei ein solcher Wechsel hingegen keine Option, da ihr der Nachwuchs dorthin folgen würde.

Zudem gehe es im Bett mitunter unruhig zu. Auf die Frage von Moderator Micky Beisenherz, ob die Kinder im Schlaf auch um sich schlügen, verwies sie insbesondere auf die Töchter.

Alleinige Nacht in Köln bringt Pause vom Trubel

Anlässlich ihres Besuchs in Köln blickte Neureuther einer Übernachtung ohne familiären Trubel mit Erleichterung entgegen. „Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich freue mich sehr auf diese Nacht, dass ich ganz alleine in meinem Bett schlafen kann“, sagte sie in der Talkrunde, bei der auch Giovanni Zarrella, Christine Westermann und Götz Alsmann dabei waren.

Micky Beisenherz, Gamze Kubasik, Lehrer Schröder, Christine Westermann, Giovanni Zarrella, Götz Alsmann, Susan Link und Miriam Neureuther bei der Aufzeichnung. Copyright: IMAGO/Future Image

Ihr Ehemann blieb unterdessen im gemeinsamen Wohnort Garmisch und übernahm die nächtliche Betreuung der vier Kinder allein. Miriam Neureuther kommentierte die Rollenverteilung für diesen Abend mit einer Prise Humor: „Mein Mann hat sich jetzt sehr gefreut, dass er heute Nacht alle alleine hat.“

Felix und Miriam Neureuther sind seit 2013 ein Paar und heirateten am 27. Dezember 2017. Sie haben vier gemeinsame Kinder: Tochter Matilda (2017), Sohn Leo (2020), Tochter Lotta (2022) und Sohn Mats, der im März 2025 zur Welt kam. (jag)