Kronprinzessin Leonor und Infantin Sofía haben bei den Audienzen zu den Prinzessin-von-Asturien-Preisen 2026 in Oviedo mit aufeinander abgestimmten Outfits auf sich aufmerksam gemacht. Am Freitag (23. Oktober) trugen die Töchter von König Felipe VI. und Königin Letizia jeweils einen Hosenanzug in unterschiedlichen Farben.

Wie die spanische Zeitung „La Razón“ berichtet, entschied sich die Thronfolgerin für einen Hosenanzug in Puderrosa. Das Ensemble der spanischen Marke Mirto besteht aus einem zweireihigen Blazer, einer Weste und einer weit geschnittenen Hose. Dazu kombinierte Leonor Schuhe in einem dezenten Nudeton.

Prinzessin Leonor in Puderrosa – Prinzessin Sofía setzt auf Bordeauxrot

Ihre jüngere Schwester Sofía wählte einen Hosenanzug in Bordeauxrot. Auch ihr Outfit bestand aus einem Blazer und einer weit geschnittenen Hose. Schuhe in einem hellen Nudeton ergänzten den Look. Das spanische Portal „Divinity“ berichtete über die Outfits der beiden Schwestern.

Der gemeinsame Auftritt fand im Rahmen der Audienzen im Hotel de la Reconquista statt. Zunächst trafen Leonor und Sofía die Preisträger der Abschlussjahrgangsauszeichnungen 2025 der Universität Oviedo. Anschließend empfing die gesamte Königsfamilie weitere Ausgezeichnete.

Die spanische Thronfolgerin Leonor entschied sich für einen Hosenanzug in Puderrosa. Copyright: AFP

Für Leonor stand zudem ein besonderer Termin auf dem Programm: Die 20-jährige Thronfolgerin empfing die Preisträger der Prinzessin-von-Asturien-Preise 2026 erstmals allein.

Die Prinzessin-von-Asturien-Preise würdigen herausragende Leistungen in acht Kategorien, darunter Kunst, Literatur, Sport, Wissenschaft und internationale Zusammenarbeit. Ausgezeichnet werden Menschen und Organisationen, die mit ihrer Arbeit international Anerkennung gefunden haben und zum gesellschaftlichen Fortschritt beitragen.

Während die abgestimmten Hosenanzüge von Prinzessin Leonor und Infantin Sofía die Aufmerksamkeit auf sich zogen, geriet der Look ihrer Mutter fast zur Nebensache.

23-10-2026 Awards Princess Leonor and Princess Sofia and Queen Letizia and King Felipe during a royal audience with laureates of the 2026 Princess of Asturias Awards at La Reconquista Hotel in Oviedo. No Spain PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xPPEx Copyright: IMAGO/PPE

Dabei setzte Königin Letizia bei den Audienzen in Oviedo auf einen dunkelblauen Hosenanzug, den sie mit einer hellblauen Bluse mit großer Schleife am Kragen kombinierte. Ein schwarzes Ledertäschchen von Carolina Herrera und flache schwarze Schuhe vervollständigten ihren Look.

Die offizielle Preisverleihung findet am Freitagabend im Teatro Campoamor in Oviedo statt. Zu den Ausgezeichneten zählen unter anderem der argentinische Fußballspieler Lionel Messi, die US-amerikanische Musikerin Patti Smith und der britische Schriftsteller Julian Barnes.