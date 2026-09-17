„Niedergang des deutschen Mannes“Nach Pleite-Serie mokiert sich Günther Jauch über den

In der neuen Ausgabe „Wer wird Millionär?“ setzten sich die weiblichen Kandidatinnen klar durch. Jauch bat die Regie schließlich um Nachsicht. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Die neue Ausgabe von „Wer wird Millionär?“ (Montag, 21. September, 20.15 Uhr bei RTL und vorab bei RTL+) startet mit jeder Menge Frauenpower. Denn erst beim fünften - beziehungsweise sechsten - Anlauf schafft es einer der männlichen Kandidaten auf Günther Jauchs Quizstuhl. Der Moderator wendet sich daraufhin mit einer „flehentlichen Bitte“ an die Regie.

Justin Martin sicherte sich bei Jauch 16.000 Euro. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Zu Beginn der Sendung kehrt aber Sabrina Erifopoulos zurück. Sie hat sich in der vorherigen Sendung auf 64.000 Euro gequizzt - muss bei der Frage „Was wird in unregelmäßigen Abständen 'gemopft'?“ allerdings passen. Sie entscheidet sich, nicht zu zocken und stattdessen ihre erspielten 64.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Richtig wäre Antwort „C) Automodelle“ gewesen.

Sabrina Erifopoulos ging freiwillig mit 64.000 Euro. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Auf Erifopoulos folgt Dr. Sonja Priemer aus Nortorf, die sich als Einzige für die Drei-Joker-Variante mit zusätzlicher Gewinnstufe entscheidet. Eine weise Wahl, wie sich herausstellt. Denn nachdem sie bei der 32.000-Euro-Frage falsch getippt hat, fällt sie „weich“ auf die 16.000 Euro zurück. Celine Weimer aus Uettingen gewinnt 8.000 Euro, Amelie Echle 32.000 Euro.

An Echle gerichtet kündigt Jauch nach ihrem Gewinn an: „Soll ich Ihnen sagen, auf welchen Höhepunkt in dieser Sendung wir jetzt zusteuern? Gleich wird auf diesem Stuhl wer oder was sitzen?“ Die Auflösung: „Ein Mann!“ Tatsächlich sind in der Auswahlrunde nur noch drei männliche Kandidaten übrig. „Es sei denn, sie weigern sich alle zu dritt, die richtige Antwort zu geben“, stichelt Jauch.

Günther Jauch wendet sich an die WWM-Regie: „Ich hab vorher noch gefleht“

Dr. Sonja Priemer aus Nortorf gewann 16.000 Euro. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Celine Weimer aus Uettingen gewann 8.000 Euro. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Die Regie bittet er vor der Verlesung der Frage: „Macht was Machbares jetzt hier für die drei.“ Dann trägt er vor: „Für Katy Perry, Nicole Kidman, Dakota Johnson und Ana Ivanović kam es 2025 zum Liebes-Aus mit welchen langjährigen Partnern?“ Noch bevor Günther Jauch die Frage beenden kann, ist aus dem Publikum leises Gelächter zu vernehmen. Die jeweiligen Antworten, die in die richtige Reihenfolge gebracht werden müssen, lauten: Orlando Bloom, Chris Martin, Keith Urban und Bastian Schweinsteiger. Die drei Kandidaten reagieren jedoch sichtbar ratlos und, wie Jauch beobachtet, einem „resignierenden Kopfschütteln“.

Amelie Echle nahm 32.000 Euro mit nach Hause. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Die richtige Lösungsreihenfolge lautete A - C - B - D. Doch nach der Auflösung leuchtet kein Name auf - kein Kandidat hat richtig getippt. Jauch verkündet verzweifelt: „Man wird irgendwann mal feststellen, dass der Niedergang des deutschen Mannes ... Hier in dieser Sendung hat er sich manifestiert!“

Dann wandte er sich erneut an das Team im Off: „Ich habe vorher noch gefleht, ihr sollt eine machbare Frage für diese drei maskulinen Wesen herausfinden. Eine letzte flehentliche Bitte.“ Die Regie schien sich Jauchs Bitte zu Herzen genommen zu haben. So lautete die nächste Fragestellung: „Zusammen mit jemand anderem die gleiche Idee haben - oder auch...“ A) ein B) Dumme, C) zwei D) Gedanke.

„Das sieht zumindest inhaltlich schon mal super aus“, stellte Jauch bei einem prüfenden Rundgang zufrieden fest. Einen dritten Anlauf brauchte es glücklicherweise nicht. Justin Martin tippte in 2,04 Sekunden die richtige Reihenfolge C), B), A), D) ein und schaffte es als fünfter und letzter Kandidat der Sendung auf den Quizstuhl. „Jetzt hoffe ich, dass ich uns gut repräsentieren kann“, bangte er. Die Sorgen waren unbegründet. Der 21-Jährige quizzte sich souverän durch die Fragen, entschied sich bei der 32.000-Euro-Frage jedoch, freiwillig zu gehen. Er gewann somit 16.000 Euro. (tsch)