Prinzessin Charlotte von Nassau und ihr Ehemann Mansour Shakarchi werden zum ersten Mal Eltern. Laut Angaben der 31-Prinzessin auf Instagram soll der Nachwuchs im Februar 2027 zur Welt kommen.

Die frohe Botschaft teilte das Paar am Sonntag (15. November) öffentlich und veröffentlichte dazu mehrere Fotos, auf denen ein deutlicher Babybauch zu sehen ist. Charlotte ließ dabei wissen: „Wir können es kaum erwarten, im Februar das neueste Familienmitglied willkommen zu heißen.“

Überraschende Enthüllung beim Konzert von Harry Styles

Besondere Aufmerksamkeit erlangte die Art und Weise, wie die Schwangerschaft publik wurde. Laut Charlotes Schilderungen erfuhr sie nur wenige Minuten vor einem Auftritt des britischen Sängers Harry Styles von den frohen Neuigkeiten. Während des Konzerts hielt sie ein entsprechendes Hinweisschild in die Höhe.

Der 32-jährige Musiker entdeckte die Botschaft demnach und reagierte darauf mit einem Handkuss. Auf Instagram beschrieb die Luxemburger Prinzessin diesen Moment emotional: „Es war wie ein surreales Geschenk vom Himmel.“

Familiärer Hintergrund und gemeinsamer Weg

Prinzessin Charlotte und Mansour Shakarchi pflegen bereits eine langjährige Beziehung. Vor ihrer offiziellen Partnerschaft im Jahr 2019 kannten sich die beiden bereits mehr als zwölf Jahre. Anfang 2025 folgte die standesamtliche Trauung im Schweizer Ort Gstaad, ehe am 24. Mai desselben Jahres eine kirchliche Hochzeit im Kreis der Familie in Palermo stattfand.

Charlotte ist die Tochter von Prinz Robert von Luxemburg und Julie de Nassau. Ihr Ehemann entstammt einer Schweizer Unternehmerfamilie, absolvierte ein Studium in Harvard und ist heute in der Bergbauindustrie sowie im Edelmetallhandel tätig. Charlotte wuchs an der Seite ihrer Brüder Prinz Alexandre und des im März 2025 verstorbenen Prinzen Frederik auf.

Ursprünglich trugen die Geschwister den Titel von Grafen und Gräfinnen von Nassau, ehe Großherzog Henri ihnen im Jahr 2004 die Titel Prinzen beziehungsweise Prinzessinnen von Nassau sowie das Prädikat Königliche Hoheit verlieh. (jag)